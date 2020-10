5 besplatnih alata kojima možete testirati kvalitetu i brzinu svoje web stranice

Puno detalja određuje kvalitetu web stranice, a pošto je proces izrade stranice već sam po sebi pun detalja, izgledno je da će negdje doći do propusta. No zahvaljući raznim online, besplatnim alatima, možete u manje od minute saznati prednosti i mane svake web stranice.

U nastavku članka možete pronaći neke od najpopularnijih besplatnih alata za provjeru kvalitete web stranice. Alate smo podijelili u dvije skupine - alati za provjeru kvalitete stranice te alati za provjeru optimizacije za tražilice (SEO).



Besplatni alati za provjeru kvalitete web stranice

Za razliku od alata koji provjeravaju optimizaciju za tražilice, različiti alati za provjeru kvalitete stranice daju različito interpretirane rezultate. Odnosno, ne ocjenjuju svi alati kvalitetu po identičnim parametrima.



1. Pingdom.com test web stranice

Prva stvar koju ćete primjetiti nakon što testirate web stranicu pomoću Pingdom.com testa su sumarni rezultati te ispod njih savjeti za poboljšanje stranice. Što više ‘scrollate’ prema dnu stranice, vidjet ćete sve više statistika i analiza, a pri dnu stranice ćete naći legendu koja objašnjava boje i ikone uvrštene u statistiku.

Ukoliko niste sami radili stranicu, možete preuzeti rezultate u .json formatu pa poslati svojem programeru ili dizajneru koji bi to trebali znati riješiti.

Pingdom je brz alat koji nudi detaljnu analizu, no nije u potpunosti prilagođen laicima koji nisu toliko upućeni u detalje izrade weba.



2. Google PageSpeed Insights test web stranice

Iako vam se možda čini da je PageSpeed Insights test najbolji samo zato što je Google-ov, to nije nužno istina. Svi od navedenih testova su jednako točni, jedina razlika je što različito interpretiraju rezultate.

Google je razvio test brzine stranice koji je nešto jasniji ljudima koji nisu stručnjaci. Već na prvu su dostupne informacije o vremenu koje je potrebno određenim elementima da se pojave na stranici. Isto kao i na Pingdom.com, PageSpeed Insights će vam ponuditi nekoliko savjeta kako ubrzati web stranicu.

Kako ne biste mislili da je vaša web stranica totalni promašaj, ispod svih savjeta kako možete ubrzati stranicu ćete vidjeti dio koji se zove ‘Passed audits’. Kad kliknete na to, možete vidjeti pozitivne stvari vaše web stranice, odnosno elemente kojima je brzina zadovoljajuća i koji ne usporavaju stranicu.



3. GTmetrix.com test web stranice

Na GTmetrix.hr testu ćete relativno brzo dobiti ocjenu svoje stranice te popis savjeta. Vaša stranica je ocijenjena na temelju svakog od tih savjeta.

Ono što odvaja GTmetrix.hr je relevantnost navedenih savjeta, odnosno koliko vam je koji od navedenih savjeta bitan za kvalitetu stranice. Naravno, svi su bitni, neovisno o tome što piše, no ukoliko imate nisku ocjenu vezanu za savjet s niskim prioritetom, a kako biste to poboljšali biste morali uložiti puno truda i vremena, možda najbolje taj dio preskočiti.

Još jedna stvar jedinstvena za GTmatrix.com je tip, to jest vrsta rezultata. To je stupac koji vam u principu govori tko je odgovoran za (ne)uspjeh određenog savjeta. To vam može puno značiti za lakše definiranje problema; npr. ukoliko vam je više problema vezano za Server, svakako vam preporučamo kontaktirati vaš hosting i razmišljati o promjeni istog.

Server je od velike važnosti za brzinu stranice, što ćete i sami vidjeti kad testirate svoju stranicu - svi savjeti vezani za server su ‘High priority’. Upravo je zato bitno odabrati kvalitetan hosting, po mogućnosti, sa serverima u Hrvatskoj. Što su vam serveri bliže, stranica je brža.

Besplatni alati za provjeru optimizacije za tražilice (SEO)

Osim same brzine web stranice, optimizacija za tražilice je danas bitnija nego ikada. Možete imati najljepšu, futurističku, multifunkcionalnu web stranicu, no neće imati previše koristi od nje ukoliko se ne može naći na Google tražilici.

SEO, odnosno optimizacija za tražilice se dijeli na dvije kategorije - on page i off page. On page SEO se odnosi na ključne riječi, relevantnost pojmova, linkove i još mnogo toga, dok se Off site SEO odnosi pretežito na back linkove, odnosno linkove koji s drugih web stranica vode na vašu te joj daju kredibilitet.

Alati za provjeru optimizacije nisu toliko brzi kao što su alati za provjeru kvalitete web stranica zato što SEO alati moraju proći cijelu stranicu kako bi analiza bila kvalitetna - to uključuje sve naslove, podnaslove, slike i ostalo.



1. Neil Patel SEO analyzer

Neil Patel je poduzetnik i stručnjak za digitalni marketing, a njegov besplatan alat za testiranje optimizacije za tražilice koristan je i najvećim stučnjacima. Primjetit ćete da se u SEO statistici također pojavljuju metrike o brzini stranice, upravo zato što tražilice visoko vrednuju brze stranice. Jedno istraživanje je pokazalo da se čak 79% korisnika neće vratiti na web stranicu ukoliko je bila spora.

Nakon što prođete statistike o brzini stranice, slično kao i u testu brzine, pronaći ćete savjete kako poboljšati SEO stranice. Također kao i na GTmetrix testu brzine, vidjet ćete kolumnu koja vam govori koliko je dobar rezultat bitan te koliko ga je lako postići.

Kao i većina besplatnih alata, Neil Patel SEO analyzer ima i plaćenu verziju koja vam daje više savjeta i korisnije informacije. Također, ako vaša web stranica ima preko 100 stranica, odnosno linkova, Neil Patel SEO analyzer neće moći pregledati sve - barem ne u besplatnoj verziji.



2. SEO Site Checkup

SEO Site Checkup alat odličan je za početnike i za sve ‘SEO laike’ zato što je većina dobivenih rezultata zaista dobro objašnjena. Ukoliko vam je nešto dobro za SEO na stranici, u rezultatima ćete moći pročitati zašto je to bitno - isto vrijedi za loše rezultate.

Ovim alatom možete jednostavno pogledati kako vaša stranica i izgleda na Google-u te kako izgleda na mobilnim uređajima.

