Black Friday u HGSPOT-u donosi popuste do 80%!

Black Friday ponuda u HGSPOT-u traje od 26. do 29. studenog 2021., a u četvrtak 25.11. u 21 h bit će službeno objavljeno stanje svih istaknutih artikala.

Ove godine HGSPOT pripremio je senzacionalne popuste povodom najvećeg shopping praznika! Snižene cijene padaju do nevjerojatnih 80%, a odnose se na sve kategorije. Sniženo je sve – od računalnih komponenti, prijenosnih računala, televizora, pametnih satova, gaming periferije i slično.

Ove godine pripremili smo odličnu ponudu za kupce orijentirane prema računalnim komponentama i gadgetima – od grafičkih kartica sa uštedom od preko 7.000 kuna do SSD diskova sniženih do 40%! Zanimljivi proizvodi potrošačke poput usisavača IROBOT Roomba ili štapnog usisavača DYSON također su sniženi do 35%.

Požurite, jer su količine proizvoda limitirane u obje skupine! Cjelokupna Black Friday ponuda podijeljena je u dvije skupine – proizvode dostupne u poslovnicama, te proizvode dostupne unutar webshopa – www.hgspot.hr

Stanje raspoloživih proizvoda po poslovnicama će se prikazati u četvrtak u 21 h, dok je stanje unutar webshopa dostupno odmah za kupce. Black Friday ponuda u HGSPOT-u traje od 26.11. do 29.11.2021.

U nastavku izdvajamo najbolje iz ponude:



ASUS AMD Radeon ROG-STRIX-LC-RX6900XT-T16G-GAMING

Redovna cijena: 18.437,38 kn

Cijena s popustom: 11.062,43 kn



ASUS PROART B550-CREATOR

Redovna cijena: 2.031,93 kn

Cijena s popustom: 1.176,38 kn



Pametni sat SAMSUNG R830

Redovna cijena: 3.156,84 kn

Cijena s popustom: 1.578,42 kn



Usisavač IROBOT Roomba 676

Redovna cijena: 2.699,00 kn

Cijena s popustom: 1.599,00 kn



Štapni usisavač DYSON V11 Outsize

Redovna cijena: 5.999,00 kn

Cijena s popustom: 3.899,00 kn



Mobitel GOOGLE Pixel 3 XL, 6.3", Octa-core 4x2.5 GHz

Redovna cijena: 8.683,22 kn

Cijena s popustom: 1.999,00 kn



Gaming stolica NEON Battle Station II

Redovna cijena: 1.051,57 kn

Cijena s popustom: 399,60 kn



LED TV GRUNDIG 55GEU7900B, 55"

Redovna cijena: 4.209,47 kn

Cijena s popustom: 2.399,00 kn