eufyMake predstavio E1, prvi osobni 3D-teksturni UV pisač

E1 dolazi uz program pretplate na UV tintu, dok će rješenja za pročišćavanje zraka i sustav tinte velikog kapaciteta biti dostupni u narednom razdoblju

Marka za osobne kreativne alate tvrtke Anker Innovations, eufyMake, najavio je početak prodaje modela eufyMake UV Printer E1, prvog osobnog 3D-teksturnog UV pisača na svijetu. Razvijen kako bi profesionalnu kvalitetu UV ispisa približio kreatorima u kućnim, studijskim i malim poslovnim okruženjima, E1 omogućuje teksturiranu i punokolornu prilagodbu širokog spektra svakodnevnih predmeta.

Uz podršku više od 17.000 korisnika tijekom crowdfunding kampanje, E1 je potvrdio snažan globalni interes za osobni UV tisak. S dolaskom proizvoda na tržište, eufyMake dodatno širi svoj ekosustav uvođenjem programa pretplate na UV tintu, dok se rješenja za pročišćavanje zraka očekuju u drugom kvartalu, a Continuous Ink Supply System (CISS) u trećem kvartalu.

"E1 predstavlja novo poglavlje u osobnom stvaranju", izjavio je Frank Zhu, predsjednik odjela Smart Home u tvrtki Anker Innovations i generalni direktor eufyja. "Čineći 3D-teksturni UV tisak intuitivnijim, kompaktnijim i dostupnijim, omogućujemo većem broju kreatora da svoje ideje pretvore u stvarnost."

Cijena i dostupnost

eufyMake E1 dostupan je po promotivnim cijenama od 6. do 31. svibnja diljem Europe: 2.299 € za Basic paket, koji uključuje E1 UV pisač te set tinte i patrona za čišćenje, te 2.899 € za Deluxe paket, koji dodatno uključuje UV DTF laminator i rotacijski dodatak za ispis. Nakon promotivnog razdoblja, redovne cijene iznosit će 2.499 € za Basic paket i 3.299 € za Deluxe paket.

U razdoblju od 6. do 31. svibnja kupci koji kupe eufyMake E1 ostvaruju i 100 € popusta na eufyMake Care te dobivaju filter zraka. Kupci Deluxe paketa dodatno dobivaju još jedan set tinte i patrona za čišćenje bez dodatne naknade.

Rješenja za pročišćavanje zraka za kućnu i studijsku upotrebu

Kako bi se osigurao sigurniji i čišći rad u zatvorenim prostorima, eufyMake planira predstaviti dva dodatka: Exhaust Duct Attachment Kit i Air Purifier. Namijenjen poluzatvorenim prostorima s pristupom prozoru, Exhaust Duct Attachment Kit uključuje ventilator i podesivi deflektor za učinkovitu i tihu ventilaciju. Sustav nudi tri razine brzine zraka, optimizirane za stanje mirovanja, ravni ispis i reljefni (emboss) ispis, kako bi se ventilacija prilagodila načinu rada.

Za zatvorene prostore bez pristupa prozorima ili ventilacijskim otvorima, Air Purifier osigurava dodatnu filtraciju zraka tijekom rada pisača. Cijene, dostupnost i dodatne informacije bit će objavljene naknadno.

Program pretplate na UV tintu i nadolazeći CISS

eufyMake je pokrenuo novi program pretplate na UV tintu, osmišljen kako bi pojednostavio nabavu tinte i smanjio dugoročne operativne troškove. Program korisnicima omogućuje jednokratnu kupnju pretplate uz redovite isporuke u odabranim intervalima. Pretplatnici mogu prilagoditi količine prema učestalosti korištenja, dobivati automatske isporuke s prioritetnom dostavom te ostvariti uštede do 30 posto po isporuci.

Kao dio šireg plana unaprjeđenja korisničkog iskustva, eufyMake je također potvrdio da se Continuous Ink Supply System (CISS) očekuje u trećem kvartalu. Novi sustav trebao bi omogućiti uštede do 50 posto zahvaljujući konfiguraciji tinte većeg kapaciteta.