Tražite slušalice s naprednim ANC-om? Soundcore Space One sada su na akciji

Iz ponude webshopa Tehnologista.hr izdvajamo Soundcore Space One, slušalice koje donose napredno aktivno poništavanje buke, kvalitetan zvuk i atraktivan dizajn

Bug.hr utorak, 16. rujna 2025. u 15:39

Ankerov brend Soundcore poznat je po slušalicama i zvučnicima koji za pristupačnu cijenu nude značajke puno skupljih modela. Ništa drugačije nije ni s modelom slušalica Space One, koje se mogu kupiti u webshopu Tehnologista.hr po akcijskoj cijeni od 69,99 eura.

Riječ je o slušalicama koje imaju 40-milimetarske drivere i podršku za Hi-Res Wireless i LDAC tehnologiju, što omogućuje prijenos do tri puta više podataka u odnosu na standardni Bluetooth kodek. Rezultat je detaljniji i čišći zvuk, što se posebno osjeti kod slušanja lossless formata ili streaminga u visokoj rezoluciji.

Jedna od glavnih značajki je Adaptive ANC koji može eliminirati do 98 posto vanjske buke. Sustav koristi vanjske mikrofone za detekciju okruženja i automatski prilagođava razinu poništavanja, što korisniku pruža tišinu u javnom prijevozu ili u uredu s mnogo pozadinske buke. Kada nije poželjna potpuna izolacija, tu je transparentni način rada koji propušta ambijentalne zvukove, koristan primjerice pri šetnji gradom ili razgovoru s kolegama bez skidanja slušalica.

Za komunikaciju i hands-free pozive integrirana su tri mikrofona s tehnologijom koja dvostruko smanjuje šum glasa. Time se osigurava jasniji razgovor čak i u bučnim uvjetima.

Osim ANC-a, još jedan adut je i autonomija. Iz Ankera kažu da slušalice pružaju do 55 sati reprodukcije bez ANC-a ili 40 sati s uključenim ANC-om. Ako se baterija isprazni, samo 5 minuta punjenja dovoljno je za dodatna 4 sata rada, dok je za punjenje „do stotke“ potrebno otprilike 2 sata.

Slušalice podržavaju Bluetooth 5.3 s mogućnošću istovremenog uparivanja s dva uređaja. To znači da se, primjerice, mogu koristiti za slušanje glazbe na laptopu, a u istom trenutku prebaciti na telefonski poziv bez dodatnog povezivanja.

Od ostalih funkcija, spomenimo da se jastučići za uši zakreću do 8°, što omogućuje bolje prianjanje i udobnost. U pakiranju dolazi i vodootporna putna torbica, kao i AUX kabel za žičano korištenje te USB-C kabel za punjenje. Za dodatne mogućnosti tu je Soundcore aplikacija putem koje korisnik može podešavati zvuk, ANC profile i ažurirati softver.

Izvedba Zatvoreni, naglavni
Driveri 40 mm, 20 Hz – 20 kHz
Vrsta priključka Bluetooth 5.3, AUX (3,5 mm)
Masa oko 260 grama
Jamstvo 2 godine


