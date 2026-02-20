Anker Eufy E20 - Trostruka pomoć u kući

Ručni, štapni i robotski usisavač spojeni u jedan uređaj zvuče kao dobra, ali teško ostvariva ideja, no jedan takav uređaj ipak nam je dospio u ruke…

Specifikacije testiranog uređaja Konfiguracija: 3-u-1: Robot + Štapni + Ručni usisavač Usisna snaga: Robot: 8.000 Pa / Štapni i ručni: 30.000 Pa Autonomija baterije: Do 180 min (robot) / do 50 min (štapni/ručni) Navigacija: LiDAR sustav + Trostruki laserski senzori za prepreke Samočišćenje: Stanica za samopražnjenje (vrećica 3L – do 75 dana)

Robotski usisivač Anker Eufy E20 ističe se svojim inovativnim dizajnom koji spaja tri različita uređaja u jedan, što olakšava održavanje čistoće u domu bez potrebe za više aparata. Glavna prednost je ta svestranost: može raditi kao autonomni robot za svakodnevno čišćenje podova, pretvoriti se u štapni usisivač za teže dostupna mjesta poput tepiha ili namještaja, te poslužiti kao ručni usisivač za brzo uklanjanje prašine s polica ili automobila.

U praksi smo primijetili da ova kombinacija štedi prostor, posebno u manjim stanovima gdje nema mjesta za više uređaja, a prelazak iz jednog moda u drugi traje samo nekoliko sekundi, što čini cijeli proces prilično praktičnim. Još jedna jaka strana je automatsko pražnjenje prašine u stanicu, koja može držati otpad do 75 dana, smanjujući potrebu za čestim intervencijama.

Tijekom testiranja, to je značilo da smo se rijetko morali brinuti o pražnjenju, što je posebno korisno za obitelji s kućnim ljubimcima ili djecu koja ostavljaju mrvice svugdje.

Svestrano automatsko pražnjenje radi pouzdano, s vrećicom od 3 litre koja se aktivira nakon svakog ciklusa, a mi smo primijetili da se prašina i dlake učinkovito usisavaju u stanicu bez rasipanja, čime se održava higijena i smanjuje kontakt s alergenima.

Puno Pascala i navigacije

Tehničke specifikacije ovog modela uključuju usisnu snagu od 8000 Pa u robotskom modu, što je dovoljno za učinkovito sakupljanje prašine, dlaka i sitnog otpada s tvrdih podova i tepiha niže dlake. U štapnom i ručnom modu snaga skače na 30000 Pa, omogućavajući dublje čišćenje.

Pa je kratica za Pascal, jedinicu tlaka koja mjeri snagu usisavanja, odnosno koliko sile uređaj stvara da povuče zrak i prljavštinu – viši broj znači jače usisavanje.

Baterija traje do 180 minuta u robotskom modu na niskoj postavci, što nam je omogućilo čišćenje cijelog stana relativno prostrane kvadrature bez prekida, ali u štapnom modu pada na oko 30 do 40 minuta, ovisno o intenzitetu. Navigacija se oslanja na LiDAR senzor s trostrukim laserskim izbjegavanjem prepreka, koji mapira prostor i izbjegava namještaj, kablove ili igračke.

U testu, robot je uspješno navigirao kroz dnevni boravak pun namještaja, izbjegavajući većinu prepreka, iako je ponekad zastao pred tamnijim tepisima ili presavijenim rubovima. Filtracijski sustav s pet stupnjeva hvata fine čestice, što je korisno za alergičare, a glasnoća rada je niska, oko 20 decibela u standardnom modu, slično tihom razgovoru.

Kapacitet posude za prašinu je 365 mililitara, što je dovoljno za nekoliko ciklusa, a stanica za praznjenje ima vrećicu od 3 litre. Aplikacija za upravljanje omogućuje postavljanje rasporeda, virtualnih barijera i mapa više katova, a u praksi smo je koristili za ciljano čišćenje kuhinje nakon obroka, gdje je robot brzo pokupio mrvice bez našeg ulaska.

Jaki filteri

AeroTurbo petostupanjska filtracija predstavlja jednu od jačih strana ovog uređaja. Sustav koristi pet ciklonskih struktura koje postupno odvajaju čestice, hvatajući 99,97 posto čestica veličine 0,3 mikrona. U našem testiranju, to je rezultiralo čišćim izlaznim zrakom nakon višestrukih ciklusa, a filter se nije brzo začepio čak ni kod kuća s kućnim ljubimcima. Ova filtracija doprinosi boljoj kvaliteti zraka u prostoru, što smo osjetili kroz manje prašine u zraku nakon čišćenja.

Izbjegavanje prepreka na milimetarskoj razini postiže se trostrukim laserskim senzorima koji skeniraju okolinu s visokom preciznošću. Robot detektira predmete od nekoliko milimetara, poput kablova, igračaka ili niskih nogu namještaja, i zaobilazi ih glatko. U praksi smo vidjeli da rijetko dolazi do sudara, a prelazi preko pragova do 20 milimetara visine bez problema, što ga čini pouzdanim u složenim prostorima.

Pre-Detangle Comb četka je tehnologija koja aktivno sprječava zaplitanje dlaka oko valjka. Četka se okreće u suprotnom smjeru kako bi izvukla i podigla dlake, što smo testirali s umjetnim i stvarnim dlakama kućnih ljubimaca – u većini slučajeva nije došlo do zaplitanja, a održavanje je bilo jednostavno i brzo, bez potrebe za rezanjem dlaka nožem.

U svakodnevnoj upotrebi, Eufy E20 pokazuje dobre strane poput efikasnog sakupljanja dlaka kućnih ljubimaca, gdje je u testu na tepihu pokupio preko 90 posto umjetnih dlaka bez zaplitanja četke zahvaljujući tehnologiji protiv zaplitanja. Na tvrdim podovima poput parketa ili pločica, usisavač glatko prelazi preko pragova, a automatsko prilagođavanje snage na tepisima osigurava bolje rezultate.

Praktičnost kao adut

Aplikacija je intuitivna, omogućavajući brzo postavljanje zona koje treba izbjegavati, poput područja s kablovima, a robot se uvijek vratio na stanicu bez problema. Također, kao štapni usisivač, lako se rukuje zahvaljujući laganoj konstrukciji, što je olakšalo čišćenje stepenica ili automobila. Dodatni alati poput uske mlaznice za kutove i četke za tapecirung dobro rade na namještaju, gdje smo uspješno uklonili prašinu s kauča. Sveukupno, uređaj je pouzdan za redovito održavanje čistoće, a njegova cijena od 563 eura čini ga pristupačnim u usporedbi s modelima koji nude samo jednu funkciju.

Ipak, tijekom testiranja primijetili smo da prelazak iz robotskog u štapni mod može biti malo neuredan, jer treba izvaditi bateriju i motor, što ponekad ostavi tragove prašine ako se ne radi pažljivo. Baterija u štapnom modu traje kraće na višim snagama, pa za veće površine možda bude potrebno punjenje usred posla, a stanica za praznjenje može biti bučna tijekom procesa, slično glasnoći knjižnice.

Sve u svemu, Anker Eufy E20 je solidan izbor za one koji traže praktičan i višenamjenski usisivač bez prevelikih ulaganja. Posebno bismo ga preporučili vlasnicima malih stanova ili obiteljima koje žele automatizirano čišćenje s mogućnošću ručnog dopunjavanja, jer nudi dobar omjer cijene i performansi za svakodnevnu upotrebu. Ako vam nije prioritet dubinsko čišćenje debelih tepiha ili velike površine, ovaj model može biti dobra kupnja koja olakšava svakodnevicu.