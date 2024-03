Hi-Fi zvuk izvan svog formata

U reprodukciji dobrog zvuka teško je argumentirati protiv veličine uređaja, pogotovo zvučnika, ali i pojačala. Čak i kod onih najmanjih, poput prijenosnih ili stacionarnih bluetooth/wi-fi zvučnika veće je jednostavno bolje. No to ne znači da želite li odličan zvuk bez velikih zvučnika i pojačala standardne veličine za vas ne postoji pravo rješenje.

U reprodukciji dobrog zvuka teško je argumentirati protiv veličine uređaja, pogotovo zvučnika, ali i pojačala. Čak i kod onih najmanjih, poput prijenosnih ili stacionarnih bluetooth/wi-fi zvučnika veće je jednostavno bolje. No to ne znači da želite li odličan zvuk bez velikih zvučnika i pojačala standardne veličine (najčešće uređaja širine 43-44 cm) za vas ne postoji pravo rješenje. Donosimo vam nekoliko prijedloga za komplete koji će vas oduševiti zvukom glazbe, kao i TV-a ili filmova, jer su mahom odlična alternativa čak i najboljim soundbarovima. Sve ih možete smjestiti na police ili komode te njima lako upravljati i slušati glazbu sa svih današnjih popularnih izvor

KEF LS50 Wireless II (& KEF LSX II)

Najskromniji sistem po broju elemenata, ali svojim neočekivano moćnim zvukom KEF LS50 Wireless II će iznenaditi svakoga. U osnovnoj varijanti ovog kompleta ova su dva su vrhunski dizajnirana zvučnika sve što vam treba. U sebi imaju ugrađena pojačala, međusobno komuniciraju bežično, a tu je također i ugrađena mogućnost slušanja glazbe sa streaming servisa, Internet radija ili putem Bluetootha i AirPlaya. Ugrađen je i eARC HDMI ulaz sve što možete gledati i slušati na TV-u.

Izvrsna nadogradnja za ovaj sistem je dodatak subwoofera KEF KC62, koji se sa LS50 Wireless II odlično spaja kroz aplikaciju KEF Connect. Moguće je jednostavno i vrlo precizno odrediti područje u kojem se susreću subwoofer i zvučnici i time optimalno podesiti zvuk.

Za one koji žele još nešto kompaktnije od LS50 Wireless tu je najmanji KEF-ov zvučnik – LSX II. Osim veličine a time i punoće zvuka, tehničke mogućnosti vrlo su slične modelu LS50 Wireless II, a minijaturne dimenzije LSX-a sugeriraju da je korištenje subwoofera praktički obavezno. Također je vrlo atraktivna i paleta finiša u kojima dolazi LSX II. Osim spomenutih LS50 WII i LSX II, uz KC62 praktički bilo koji mali zvučnik iznenada dobije vrlo visoki party potencijal.

U bilo kojoj varijanti povedite računa o kvalitetnim kabelima. Ako zvučnike na Internet povezujete kabelom, tu je AudioQuest UTP-RJ-45 Forest, a za povezivanje TV-a odličan HDMI kabel AudioQuest Cinnamon 48 ili optički AudioQuest Optilink Forest.

Acoustic energy AE1 ACTIVE + Bluesound Node-X

Acoustic Energy AE1 ACTIVE izgledom i dimenzijama podsjećaju na njihov superpopularni model AE300, no AE1 nije tek "aktivna varijanta" već poznatih zvučnika. Acoustic Energy je AE1 razvijao od početka, optimizirajući zvučničke jedinice, kabinet te skretnice i pojačala kako bi ponudio zvučnike koji će biti dovoljno kvalitetni da budu kompaktno rješenje za zvuk vrlo visoke kvalitete u bilo kojem domu, no ujedno i u profesionalnoj primjeni u studiju za snimanje glazbe odnosno tonskoj režiji.

S obzirom na to da AE1 imaju ugrađena optimalna pojačala, dovoljan partner im je streamer koji ima regulaciju glasnoće. Odličan izbor je stoga Bluesound Node-X - streamer kojeg možete povezati ethernet ili wi-fi konekcijom, a također koristiti i Bluetooth ili AirPlay. Sve je tu - streaming servisi, Internet radio, DLNA te optički HDMI ili analogni ulaz. Upravljanje je pregledno i intuitivno putem vrlo dobre BluOS aplikacije koja postoji za iOS i Android. Osim navedenih ulaza i neophodnog analognog izlaza, tu su još izlazi za subwoofer, kao i dva digitalna izlaza, optički i koaksijalni.

AE1 i Node-X su vrlo kompaktno i elegantno rješenje za dobar zvuk na vrlo visokoj razini u vrlo širokom rasponu zamislivih primjena. Uz njih vam treba jedino kvalitetan interkonekcijski kabel, za ovu kombinaciju odličan nagrađivani Black Rhodium Tempo. Za veće prostore također razmotrite i kvalitetan aktivni subwoofer.

Acoustic Energy AE500 + NAD C700

NAD C700 je savršeni primjer koliko su kompaktne dimenzije danas moguće za atraktivan uređaj koji je ne samo streamer s velikim i multifunkcijskim zaslonom već ima i ugrađeno pojačalo odličnog zvuka.

Uz sve funkcionalnosti koje ima streamer pout Node X-a, jer C700 i Node-X dijele platformu Blu OS-a, NAD oduševljava odličnim pojačalom respektabilne snage od čak 80W po kanalu. C700 podržava sve najmodernije formate visoke kvalitete na koje ćete naići u streamingu, popis funkcionalnosti je iznimno širok - BluOS multi-room streaming do 63 zone, audio do 24-bit/192kHz, MQA, podrška za Apple AirPlay 2, Spotify Connect i Tidal Connect, glasovna kontrola putem Amazon Alexe i Apple Siri, HDMI eARC ulaz, optički i koaksijalni digitalni ulazi…

Ovako dobro pojačalo traži i dobre zvučnike, a među vrlo kompaktnim zvučnicima teško je zaobići najbolji mali zvučnik Acoustic Energyja - AE500. Ovi zvučnici oduševljavaju punoćom, bogatstvom tekstura i užitkom slušanja na duže vrijeme. Nisu od onih koji će vas zabljesnuti na prvi takt, ali kad vas uvuku u svoju čaroliju postaju veliki ljubimci.

Ovo je fenomenalan komplet pa ne zanemarite i odgovarajući zvučnički kabel koji će oboma omogućiti da glazba i filmovi i video zvuče najbolje što mogu – naprimjer Black Rhodium Foxtrot S.

AudioVector QR1 + Quad Vena II

Kad se traži dobro izbrušeni dragulj među malim zvučnicima AudioVector QR1 je apsolutno nezaobilazan. Specifičan je zbog nekoliko svojih prilično unikatnih osobina kad je riječ o zvučnicima njegove veličine i cijene. Bilo da ga smjestite na stalke nedaleko zida iza njega, ili na policu kad mu je zid iza sasvim blizu (nekoliko cm), oduševljava jasnoćom, punoćom, snagom i dubinom basa, ali uz vrlo jasan ritam i jasnu dinamiku. U tome pomaže i AMT visokotonac koji je kod AudioVector QR serije podešen tako da visoki tonovi nisu sramežljivi, no toliko su jasni i glatki da kompletan zvuk oduševljava detaljima koji ostaju skriveni na većini zvučnika ove veličine.

QR1 traži dobro pojačalo, a među pojačalima manjeg formata dobar partner mu je Quad Vena II legendarne britanske marke Quad. Quad je marka koja vrlo tradicionalno teži neutralnom pristupu zvuku i poslovično nudi visoku kvalitetu izrade i razmišljanja u konstruiranju. Dizajn Vene II je također klasični Quad - elegantan, suzdržan ali bogat, kompaktan. Quad Vena II će sa svojih 2 x 45 W omogućiti da AV QR1 sviraju sukladno svim vrlinama svog zvučnog karaktera. Iako je sustav kojeg će vjerojatno izabrati prvenstveno slušatelj glazbe profinjenog ukusa (čak i ako se osloni jedino na Bluetooth streaming), veliki broj ulaza, analognih i digitalnih, te izvrstan ugrađeni ESS DAC omogućuju i priključenje TV-a, gramofona, računala ili streamera poput već spomenutog Node-X.

I QR1 i Vena II su uređaji vrlo visoke rezolucije, kvalitetan zvučnički kabel je logičan korak i ne smije biti tek usputna odluka, u ovom slučaju izvrsnim se pokazao Black Rhodium Quickstep S.

Martin Logan Foundation B1 + Mission 778X

Jedno od hi-fi imena koja su na vrhu jezika poznavatelja hi-fija kad je riječ o kompaktnim uređajima svakako je britanski Mission. Mission je svoj od milja nazvan "half-shoebox" format ponudio još prije 40 godina u vrijeme zalaska ere kojoj su dominirali takozvani "monster receiveri" - dvo- ili četverokanalna pojačala s ugrađenim radio prijemnicima i raskošnim prednjim pločama punim rasvjete i sjajnih gumbića i kotačića. A Mission je svojim pristupom bio među onima koji su tom zalasku dali svoj doprinos. Ne želimo reći da malo ili više pretjerivanja u tehnici nužno škodi, no sve je više zaljubljenika u hi-fi tada počelo razmišljati na način da žele kupiti kvalitetno pojačalo i svoj dobar zvuk slušati bez da plaćaju kozmetiku i funkcije koju nikad ne koriste.

Moderna reinkarnacija klasičnog pojačala 778, današnji Mission 778x ima dovoljno snage i kvalitete da ga uparite s bilo kojim malim zvučnikom svog cjenovnog ranga. U našim slušanjima svidjela nam se kombinacija s novim Martin Logan Foundation B1 zvučnicima. Mali zvučnici povoljne cijene, a puni vrlo napredne tehnologije koja dolazi od tvrtke vrhunskom reputacijom. B1 koriste specijalne aluminijske bas srednjetonske jedinice u skladu s AMT visokotoncem koji je uklopljen u specijalni valovod koji ga okružuje. Ovakva implementacija AMT tehnologiju omogućuje vrlo ravnomjerno i usmjereno širenje zvuka što je odlično za manje prostore u kojima ipak treba dobro "pokriti" više slušatelja koji nisu daleko od zvučnika.

I ovo je sistem u kojem ćete glazbu slušati prvenstveno pute Bluetootha (AptX koji podržava sve do 24/96) ili ćete preko optičkog kabela priključiti TV, no ulazi omogućuju i proširenje gramofonom, wi-fi streamerom ili ćete hi-res glazbu dobiti direktno iz vašeg računala spojenu odgovarajućim USB kabelom. Iako je od ovdje spomenutih sistema ovaj cijenom najpovoljniji, također ne zanemarite dobar zvučnički kabel poput AudioQuestovog Rocket 22.

Svih pet isprobanih kombinacija malog formata, bez obzira na njihov cjenovni rang, oduševit će ljubitelje glazbe kojima u njihovom prostoru bombastičan zvuk nije prvi prioritet već kvalitete koje u njima dodiruju i one finije strune, no opet iznenađujuće je koliko ovi sistemi daju moćan zvuk čak i kad su smješteni onako kako nekad diktiraju mali prostori i namještaj u njima.

Vidimo se u slušaonici :)

AMT???

Kod AudioVector i Martin Logan zvučnika spomenuli smo „AMT“ visokotonce. AMT je nekad (prije 50 godina…) bio ekskluziva samo jedne marke, no zadnjih nekoliko godina sve češće ih viđamo ih kao alternativu najčešćim kupolastim visokotoncima. Audiofili se AMT-u često obraćaju s „ribbon“ no to nije tehnički ispravno. Načini na koji spomenuti trio tehnologija „svira“ visoke frekvencije lako je opisati i razumjeti.

Kupolasti (kalotni) visokotonac u svom podnožju na sebi ima zavojnicu, smještenu u magnetsko polje zvučničke jedinice, a kad do zavojnice dođe signal kreće se pravocrtno, naprijed-natrag kao kruti klip u zraku i tako pobuđuje zrak s kojim je u dodiru.

„Ribbon“ ili traka je doslovno traka od vrlo tankog i laganog metala, uglavnom aluminija, nekad ravna i glatka, nekad lomljena kao harmonika i teksturirana, napeta između dva kraja, a kroz nju izravno prolazi audio signal. Također je smještena u magnetsko polje, kad na nju dođe signal kreće se kao struna, kao da lukom želite odapeti strijelu.

Vidljivi dio AMT visokotonca (AMT - air-motion transformer, u početku poznati i kao AVT odnosno air-velocity transformer) je kao harmonika naboran materijal, također u magnetskom polju, koji se pri kretanju signala kroz njega i kreće poput harmonike i u tom ritmu istiskuje zrak. Na taj način vrlo mala i precizna kretnja membrane istiskuju odnosno pokreću veliku količinu zraka. Rezultat je vrlo široki raspon vrlo točno odsviranih visokih frekvencija.