Instar otvara novu poslovnicu u Zagrebu uz posebne nagrade i popuste

Instar informatika, jedan od najvećih retailera na domaćem tržištu računalne opreme, poslovni uspjeh iz prošle godine nastavlja širenjem mreže svojih prodajnih mjesta. Nova, peta po redu poslovnica u Zagrebu i osma u Hrvatskoj nalazi se na adresi Selska 44 i nudi najbolje iz svijeta tehnologije.

Među brojnim kupcima osim po širokoj ponudi Instar je poznat po svojim čestim nagradnim igrama i bogatim poklonima pa je tako i povodom otvorenja novog prostora pripremio posebne ponude.

U 7 dana, 21 nagrada i više od 28 000 kuna poklona

Uoči otvorenja, Instar će pokrenuti prigodni giveaway na svom Instagramu s nagradnim fondom u vrijednosti od više od 28.000 kuna. Giveaway će trajati od dana otvorenja, 16. ožujka do 23. ožujka, a tijekom tih tjedan dana, Instar će podijeliti dvadeset i jednu vrijednu nagradu koje uključuju odlične laptope, gaming opremu, električni romobil i pametne telefone. Osim na Instagramu, Instar je pripremio i do 50% popusta u svojoj novootvorenoj poslovnici, a svi kupci koji ju posjete 16. ožujka, moći će iskoristiti ovu pogodnost. O kojim je proizvodima riječ, možete provjeriti na Instarovom webshopu.

„Od početka svog poslovanja jedna od naših ključnih premisa je pratiti želje kupaca i stanje na tržištu. Naši vjerni kupci znaju da Instar svaki svoj poslovni uspjeh voli podijeliti s njima, nagraditi ih i na taj način zahvaliti što s nama grade našu uspješnu poduzetničku priču. Nova poslovnica u Zagrebu nastavak je rasta i razvoja Instara, za koji su zaslužni i naši kupci. Upravo zato za njih smo pripremili niz pogodnosti, neovisno žele li biti dio naše priče online na webshopu i društvenim mrežama ili fizički u najnovijoj poslovnici“, ističe Marko Cvetkovski, osnivač i direktor Instar informatike.

Upravo je konstantna prilagodba potrebama tržišta Instarov najveći adut. Naime, Cvetkovski je na čelu firme od 2008. godine, a upravo je on svojim pristupom i naglaskom na webshop s jedne strane te moderniji izgled poslovnica s druge, doveo Instar do snažnog razvoja poslovanja, što ga je smjestilo u sam vrh prodaje IT opreme na hrvatskom tržištu.