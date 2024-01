Links otvorio svoju najveću poslovnicu u Dalmaciji

Links je ove subote otvorio svoju 17. poslovnicu u Hrvatskoj s više od 5.000 različitih artikala iz kategorije IT proizvoda, smart home i osobne njega. Poslovnicu koja se prostire na više od 360 četvornih metara, kupci mogu pronaći na drugom katu trgovačkog centra Joker u Splitu.

Osim informatičkih proizvoda, kupci u novoj poslovnici mogu naručiti i ostale proizvode iz Linksovog asortimana, uključujući male kućanske aparate ili uređaje bijele tehnike, s mogućnošću besplatne dostave ili preuzimanja u poslovnici.

Osigurana je, također, i demo zona na 150 četvornih metara unutar same poslovnice, kako bi kupci mogli lakše vidjeti što im odgovara prilikom kupnje informatičke opreme. Jedan od proizvode koji se mogu isprobati je i relativno nedavno predstavljena prijenosna igraća konzola Asus Rog Ally.

Povodom otvorenja nove poslovnice u TC-u Joker, Links je pripremio i posebnu ponudu s uštedama do 50 posto koja vrijedi do 21. siječnja. Do tog datuma kupci mogu sudjelovati i u nagradnom natječaju i osvojiti tablet Oscal Spider 8 u vrijednosti od 320 eura. Za sudjelovanje je potrebno odgovoriti na nagradno pitanje na web stranici Linksa.