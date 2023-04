IT certifikati: Mjerilo napretka za poslodavce i temelj za rast plaća tehnoloških eksperata

Prema nedavno objavljenom istraživanju međunarodne organizacije Pearson VUE, kojim je tijekom 2022. godine obuhvaćeno više od 21.000 ICT stručnjaka iz 176 zemalja, pandemija je pojačala potrebu za tehnološkim znanjima pa je 65% ispitanika i 55% poslodavaca povećalo ulaganje u specijalističke IT vještine - pri čemu su za 60% povećana ulaganja u IT certifikaciju. Pearson je jedna od najvećih obrazovnih kompanija na svijetu, koja je u svom sastavu nekad imala najvećeg izdavača knjiga na svijetu (Penguin Books), ali i Financial Times.

Istraživanje je pokazalo da je za čak 37 % ispitanika IT certifikacija donijela veća primanja, 27% ih je zahvaljujući stečenim certifikatima napredovalo na poslu, a mnogima je dodatna edukacija otvorila perspektivu za promjenu na karijernom putu pa je čak četvrtina ispitanih uspjela naći novi posao u istoj industriji, a njih 14 % u nekoj drugoj. Specijalistička IT certifikacija ključna je i za razvoj poslovne okoline, pokazuju brojke iz istraživanja, prema kojima čak 81% zaposlenika obavlja svoj posao kvalitetnije, 72% je efikasnije i produktivnije, 77% je sposobnije za inovacije, a 74% je samostalnije u radu nakon završene certifikacije.

Da dodatno obrazovanje u smjeru razvoja stručnih digitalnih vještina pomaže zaposlenicima i u non-IT tvrtkama dokazuje i primjer Konzuma: „Konzum kao vodeći maloprodajni lanac u Hrvatskoj razvija IT znanja i vještine svojih zaposlenika te kolege motiviramo na certifikaciju jer time dokazuju svoju stručnost i specijaliziranost za znanja koja su potrebna za pojedine pozicije. Dodatno, certifikati su potvrda kontinuiranog razvoja i praćenja tehnoloških trendova. Upravo razvoj i praćenje trendova odrednice su Konzuma kao kompanije: naime prvi smo maloprodajni lanac koji je pokrenuo webshop, a ponosni smo što smo i prvi trgovac koji je omogućio alternativne načine plaćanje kao što su KEKS Pay i kriptovalute“ – izjavio je Dejan Božić, direktor sektora IT Operacija Konzuma.

Osim pozitivnog utjecaja na karijerni rast i razvoj, prema nalazima istraživanja Pearson VUE, certifikacija značajno doprinosi rastu samopouzdanja, odlučnosti i većem zadovoljstvu u poslu:

„Microsoft treninzi koje nudimo u Algebri omogućuju brzo stjecanje znanja i vještina potrebnih za primjenu novih tehnologija i alata koji obuhvaćaju širok spektar područja - od uredske administracije i automatizacije preko operativnih sustava i Azurea do nadolazećih tehnologija poput umjetne inteligencije (AI) i DevOpsa. Polaznici imaju priliku učiti od IT stručnjaka, certificiranih Microsoft predavača s bogatim iskustvom u prenošenju znanja (podučavanju) u okviru organiziranog obrazovnog sustava koji svim polaznicima osigurava originalni Microsoft nastavni materijal i laboratorijske vježbe kojima se simuliraju stvarne situacije. Po završetku treninga upisnici uz Algebrinu i Microsoftovu digitalnu potvrdu dobivaju i certifikacijski ispit čijim polaganjem ostvaruju globalno prepoznati status Microsoftovog stručnjaka“ – rekao je Dragutin Živković, rukovoditelj poslovnog područja za IT specijalističke i e-business seminare.