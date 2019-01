JAM Xterior Plus za godinu punu adrenalina

Na današnjem tržištu koje nudi široku lepezu Bluetooth zvučnika, izazov je učiniti razliku, ali s JAM Xterior Plus bežičnim Bluetooth zvučnikom, JAM Audio je to uspio

Na današnjem tržištu koje nudi široku lepezu Bluetooth zvučnika, izazov je učiniti razliku, ali s JAM Xterior Plus bežičnim Bluetooth zvučnikom, JAM Audio je to uspio. Zvučnik take-it-everywhere dizajniran je s vodootpornim svojstvima, čvrstim tijelom i za uporabu na otvorenom.

Neki su zvučnici namijenjeni da vam pruže zvuk koncertne dvorane, ali ako je vaš nestašni mali rođak uzeo zvučnike i bacio ih u bazen samo iz zabave, možete se pozdraviti sa bilo kakvim zvukom kao i sa zvučnikom koji je završio u vodi! JAM Xterior Plus otporni bežični Bluetooth zvučnik pruža izvrstan zvuk gdje god ga želite, ali je i vodootporan. JAM Xterior Plus otporni bežični zvučnik, kao što ste možda već pogodili, dizajniran je za zabavu i pruža odličan zvuk, iako je prijenosan.

Bluetooth se jednostavno i bežično povezuje s bilo kojim Bluetooth uređajem u rasponu od 10 metara, a jedinica s punom baterijom može reproducirati do 8 sati jednim punjenjem. Glavna značajka ovog izdržljivog zvučnika je završni poklopac (kućište USB priključka za punjenje i telefonski utikač) koji se može potpuno zatvoriti, što čini jedinicu vodootpornom.

Na suprotnom kraju nalazi se razvodna petlja tako da zvučnik možete spretno negdje i objesiti. Sve je to sjajno, ali važan je zvuk koji izlazi iz zvučnika. Zar ne? JAM Xterior Plus otporni bežični zvučnik pruža vrlo ugodan (i glasan) zvuk. On ne reproducira duboku osnovu ili pravi stereo zvuk, ali za zabavu na otvorenom jednostavno je savršen.

Ne morate se brinuti da će ga netko srušiti ili, još gore, baciti u vodu. JAM Xterior Plus također je postao omiljen zvučnik osobnih trenera koji ga vole koristiti za vrijeme treninga na otvorenom. Kontrole će biti poznate svakome tko već posjeduje JAM zvučnik. Tu je Bluetooth indikatorsko svjetlo, tipka glasnoće gore / dolje, gumb sljedeće pjesme i gumb za uključivanje / isključivanje napajanja. Oni su ugrađeni u gumiranu traku s odgovarajućim podignutim simbolima.

Možda je jedinstvena značajka standardna utičnica za montažu na gumiranoj traci s druge strane jedinice od upravljača (na dnu). Možete ga montirati i na bicikl i uživati u zvuku za vrijeme vožnje.

Kada podvučemo crtu – ovaj zvučnik pruža savršen omjer cijene i kvalitete, a možete ga nabaviti u Emobile trgovini.