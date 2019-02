Kako napisati dobar CV koji će netko zaista htjeti pročitati?

Već svima dobro poznata priča: u potrazi ste za poslom i danima usavršavate svoj CV kako bi se predstavili budućem poslodavcu u najboljem svjetlu. Životopis je pomno sastavljen i poslan uz prijavu za posao i sada je samo pitanje vremena kada će vam se javiti. No, poziva na razgovor za posao nema. Zvuči poznato? Otkrit ćemo vam jednu malu tajnu:

“U mnogo slučajeva jedini razlog zbog kojeg niste pozvani na razgovor je vaš loše napisan CV, a ne nedostatak znanja!”

Programerska tvrtka Typeqast otkrila nam je svoja iskustva s procesom zapošljavanja koji prije svega započinje čitanjem životopisa. Nakon stotine životopisa koji su prošli kroz njihove ruke, došli su do zanimljivog zaključka: većina ljudi ne zna kako napisati životopis koji ostavlja dobar dojam.

Kako bi vam pomogli u budućem zaposlenju, donosimo vam, prema mišljenju ekipe iz Typeqasta, 10 najvažnijih pravila kojih se trebate pridržavati ako želite imati dobro napisan CV:



1. Maksimalno dvije stranice, idealno jedna

Znamo da želite sva svoja znanja i iskustva pokazati u životopisu, no to je poprilično teško s obzirom na to da idealan životopis ima maksimalno 2 stranice.

SAVJET: fokusirajte se i u životopis stavite isključivo informacije koje su vezane za vještine, znanja i iskustva potrebna za trenutnu poziciju za koju se prijavljujete.



2. Fotografija u CV-u vam pomaže

Iako vas nitko neće birati na temelju vašeg izgleda (zaista se nadamo da neće), osoba koja čita životopise prije će zapamtiti vašu sliku nego što ste točno sve radili na posljednjem radnom mjestu. Ipak, treba biti oprezan s fotografijama. Nije svaka slika koju imate na Instagramu ili Facebooku dobra za životopis jer u slučaju odabira krive slike ona vam može i odmoći.

SAVJET: stavite svoju fotografiju u životopis, no budite oprezni pri odabiru fotografije.



3. Nemojte imati generički CV

Većina ljudi ima jedan generički CV koji šalju na više mjesta. Nemojte to raditi. Prilagodite ga određenoj poziciji za koju se javljate jer svaki posao traži specifične vještine.

SAVJET: prije slanja životopisa odvojite 10-ak minuta i prilagodite informacije u njemu poziciji za koju se prijavljujete. To će vas sigurno izdvojiti iz mase.



4. Koristite poznate formate

Postoji par uobičajenih formata životopisa (npr. Europass) i bilo bi dobro koristiti neki od njih. Nemojte izmišljati toplu vodu sa svojim posebnim formatima jer ćete zakomplicirati cijeli proces i sebi, a i osobi koja vas zapošljava. Dajte osobi koja čita vaš životopis osjećaj poznatog te da se ne “gubi” prilikom čitanja.

SAVJET: koristite poznate i lako čitljive formate i prilagodite ga na način da istaknete najvažnije informacije.



5. Stvarne vještine prije kronologije

Prilikom čitanja životopisa uvijek će biti bitnije vaše vještine koje se uklapaju u opis posla nego prijašnje radno iskustvo i obrazovanje. Istina je da je na kraju sve bitno, ali vještine koje posjedujete su presudna stvar u tome hoćete li dobiti posao ili nećete. Njih istaknite na početku, a nakon njih spomenite radno iskustvo i obrazovanje.

SAVJET: boldajte riječi koje želite iskomunicirati (ne pretjerujte) i učinite vaš životopis čitljivim.



6. Pazite na vremenski redoslijed događaja

Pri nabrajanju svojih znanja, vještina i iskustava pripazite da krenete od onih s najnovijim datumom prema najstarijem. Ovo se najviše odnosi na one životopise u kojima su liste duge i vjerujte, nitko nije zainteresiran gdje ste točno radili prije 10 godina.

SAVJET: pišite informacije od najnovijeg datuma prema najstarijem.



7. Izbacite nebitne dijelove iz životopisa

Bez obzira koliko npr. certifikata imate, spomenite samo one koji su povezani s trenutnom pozicijom za koju se prijavljujete.

SAVJET: odaberite 3-5 najvažnijih certifikata koja smatrate najvažnijima za poziciju na koju ste se prijavili.



8. Infografike su super

Ljudi su vizualna bića i kao što se kaže: slika vrijedi više od 1000 riječi. Infografikama možete uštedjeti vrijeme čitanja. Zamislite da napravite grafikon na kojem prikazujete programske jezike koje znate (os x) i koliko ih dobro znate pojedinačno (os y)… Bam! U 2 sekunde ste objasnili svom poslodavcu vaše vještine i spasili ga od čitanja dodatnih 5 rečenica.

SAVJET: ako ima smisla, ubacite pokoju infografiku. Nemojte pretjerivati, nitko ne želi gledati slikovnicu umjesto CV-a.



9. Zaboravite datume pa čak i mjesece

Ima li razlike jeste li završili fakultet u svibnju ili lipnju prije 10 godina? Ili ima li razlike jeste li na prijašnjem poslu radili 6 godina ili 6 godina i 3 mjeseca? Ovakve informacije samo uništavaju vaš CV i čine ga napornim za čitanje. Mjeseci ili čak samo godine bit će dovoljne.

SAVJET: Detalji su ponekad nepotrebni, radije se fokusirajte na bitne informacije.



10. Ne “pumpajte” CV i prije svega, ne lažite!

Ako lažete u CV-u, na razgovoru vas se vrlo brzo otkrije. Jedan od primjera iz prakse kada netko napiše: “ Veliko iskustvo i znanje u programima: C#, Java, JavaScript, Scala…” Ne vjerujemo ti i vrlo vjerojatno je sve to malo preuveličano jer nitko ne zna sve savršeno.

SAVJET: Imajte na umu kada idete na razgovor da vas intervjuiraju profesionalci u tom poslu.



Prije nego sljedeći put negdje pošaljete svoj životopis, probajte ga pročitati iz perspektive osobe koja ga čita po prvi puta. Nije zanimljiv? Popravljajte ga! Držite se ovog pravila i budite sigurni da loše napisan životopis više nikad neće biti razlog zašto vas netko nije pozvao na razgovor za posao.

A sada, sredite svoj CV i pogledajte koje su trenutno otvorene pozicije u Typeqastu u Zagrebu i Splitu! :)