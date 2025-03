Kako Perplexity Pro ubrzava istraživanje i razvoj novih lijekova?

Svake godine Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobri u prosjeku 50 novih lijekova. Uz sve postojeće bolesti, i stalnu pojavu nekih novih, čini se malo. No, da bi se lijek pustio u prodaju, procijenjeni prosječni trošak iznosi više od 170 milijuna dolara; a kad se u računicu uključe i neuspjeli pokušaji i razni kapitalni troškovi, prosječna cijena razvoja novog lijeka raste na vrtoglavih 879,3 milijuna dolara u prošloj godini.

Integracija velikih jezičnih modela

Procjenjuje se da je oko 60.000 istraživačkih radova moglo biti unaprijeđeno korištenjem AI alata i modela koji automatiziraju znanstvene procese, od prepoznavanja problema, preko razvoja hipoteza do provođenja eksperimenata i pisanja izvještaja. A tu na scenu stupa Perplexity, umjetnom inteligencijom pogonjena tražilica, optimizirana za pretraživanje weba u stvarnom vremenu. Dok mnogi AI asistenti koriste jedan temeljni model, Perplexity integrira više različitih velikih jezičnih modela, uključujući GPT-4, Claude 3 i vlastite modele. Uz to, Perplexity uvijek navodi izvore informacija koje koristi, reference i linkove što povećava pouzdanost i provjeru informacija.

Perplexity je konverzacijski "motor za odgovore" koji u stvarnom vremenu koristi vjerodostojne podatke kako bi odgovorio na pitanja korisnika, pri čemu navodi i izvore. Svaki tjedan Perplexity odgovori na više od 100 milijuna pitanja diljem svijeta i dostupan je online, kao i na iOS-u, Macu i Androidu

Perplexity se nudi u dvije verzije, besplatnoj koju može koristiti svatko s pristupom Internetu, i Pro koja košta 233 eura. U čemu je razlika i vrijede li dobiveni podaci uloženog novca, istražili smo pitajući obje verzije "kako Perplexity može ubrzati istraživanje i razvoj novih lijekova". Zanimalo nas je koliko brzo, i točno, alat pretražuje i sažima velikih količina znanstvenih radova, identificira potencijalne spojeve, predviđa njihovu interakciju s ciljanim proteinima, analizira velike setove podataka o kemijskim spojevima, ali i regulatorne dokumente i smjernice te pripremu dokumentacije.

Razlozi za Pro

Besplatna verzija Perplexityja pokazala se kao dobar pomoćnik koji skraćuje vrijeme rada, upućuje na potrebnu dokumentaciju i prethodne slične radove. No, čini se da Pro verzija nudi nekoliko značajnih prednosti. Za početak, to je pristup 500 pretraživanja dnevno, što je neusporedivo više od ograničenja koja dolaze s besplatnom verzijom. Zatim tu je i mogućnost korištenja naprednih AI modela poput GPT-4 Omni, Claude 3.5 Sonnet i Sonar Large, neograničeno učitavanje i analiza PDF-ova, CSV datoteka i slika te neograničen broj Deep Research upita.

Razlika se najbolje vidjela u focal graph pristupu koji destilira ogromne skupove podataka u sažete, transparentne hipoteze temeljene na podacima. Dok besplatna verzija Perplexityja može pružiti osnovne informacije, Pro inačica omogućava dubinsku analizu i sintezu informacija. Istraživač tako može u jednom danu analizirati stotine studija o novom spoju, što bi inače trajalo tjednima. Napredni AI modeli mogu predvidjeti interakcije između spojeva i proteina, pregledati milijune kemijskih struktura i predložiti top 100 kandidata za daljnje testiranje, značajno ubrzavajući proces otkrivanja lijeka. Ne manje značajno, Pro može pregledati tisuće stranica regulatornih smjernica i uštedjeti mjesece manualnog rada te povezati rezultate studija s podacima o nuspojavama lijekova.

Dakako, valja imati na umu da Perplexity Pro nije specijaliziran softver za farmaceutske simulacije i on će vam to sam jasno staviti do znanja. No, on vam može pomoći u prikupljanju i organizaciji podataka potrebnih za simulacije iz različitih izvora te u tumačenju i kontekstualizaciji rezultata nakon simulacije u specijaliziranom softveru kao što su Schrödinger, AMBER, CHARMM i drugi bioinformatički alati.

HT dijeli 20.000 besplatnih godišnjih licenci za Perplexity Pro

Amateri se dakako mogu zadovoljiti besplatnom verzijom, no Pro se pokazuje vrijedan svakog uloženog centa ako vam ovaj alat treba za posao i dubinske analize; a što je vaš posao složeniji to će njegove sposobnosti više dolaziti do izražaja. No, to nije jedina dobra vijest jer Perplexity Pro može biti vaš i to - besplatno!

Hrvatski Telekom daruje 20 tisuća godišnjih licenci za besplatan pristup najnaprednijem AI asistentu

Hrvatski Telekom u ekskluzivnoj suradnji s Perplexity AI-jem, hrvatskim korisnicima daje 20 tisuća godišnjih licenci za besplatan pristup najnaprednijem AI asistentu – Perplexity Pro. Preuzimanje besplatnih licenci omogućeno je putem aplikacije Moj Telekom, u Magenta Moments rubrici, u kojoj korisnici mogu preuzeti individualni kôd za pristup u Perplexity Pro. Najbolja je vijest što ove kôdove mogu preuzeti svi, ne samo korisnici usluga Hrvatskog Telekoma, već i ostalih operatora.