Varanje na svemu: AI kao virtualni "šalabahter" postao stvarnost

Jedan je američki student osmislio alat za varanje na tehničkim testovima. To mu je donijelo suspenziju s fakulteta, no on je ideju pretvorio u biznis i već prikupio prvu veliku investiciju

Chungin "Roy" Lee 21-godišnji je (bivši) student sveučilišta Columbia koji je tamo nedavno zaradio suspenziju. Osmislio je, naime, alat za "nevidljivo" varanje na tehničkim testovima koji se prolaze pri zapošljavanju softverskih inženjera. Svojim se izumom, alatom Interview Coder, javno pohvalio, što mu je nedavno donijelo izbacivanje s fakulteta, ali i svjetsku slavu – pa i pretplatnike.

Za početak 5,3 milijuna dolara

Alat za varanje mnogima se od tada učinio korisnim ne samo pri intervjuima za posao već i u raznim ostalim situacijama, društvenim interakcijama, prodajnim sastancima, pregovorima i sličnim okruženjima gdje AI može poslužiti kao "šalabahter". Lee je stoga s kolegom odlučio svoju ideju pretvoriti iz polu ilegalne u sasvim legalnu. Pokrenuo je startup, dovršio koncept alata koji se danas naziva Cluely, a ovih dana pohvalio se i prvom velikom rundom ulaganja – za daljnji razvoj njegov je startup osigurao čak 5,3 milijuna dolara investicije.

Iza njega su stali fondovi rizičnog kapitala Abstract Ventures i Susa Ventures, čiji novac bi mu trebao omogućiti razvoj alata za "varanje na svemu". Kako oni moralno opravdavaju svoju ideju, pitate se? U službenom manifestu kažu da je "varanjem" bilo smatrano svako tehnološko rješenje do sada. Kao primjer navode džepne kalkulatore, provjeru pravopisa, pa čak i Google. "Svaki put kad nas tehnologija učini pametnijima, svijet je u panici. No, onda se prilagodi, pa to zaboravi i odjednom to postane normalno", kažu.

Kako, dakle, Cluely radi? Dok vi vodite video razgovor putem ekrana, na istom tom ekranu vam AI ispisuje savjete, rješenja, istražuje, rezonira, daje ideje… sve potpuno neprimjetno vašem sugovorniku.

Cluely is out. cheat on everything. pic.twitter.com/EsRXQaCfUI — Roy (@im_roy_lee) April 20, 2025

"Zašto pamtiti činjenice, pisati kod, istraživati ​​bilo što, kad model to može napraviti u sekundi? Najbolji komunikator, najbolji analitičar, najbolji rješavač problema sada je onaj koji zna postaviti pravo pitanje. Stoga – počnite varati!", poruka je ekipe iz startupa Cluely, čija aplikacija je već dostupna za MacOS, dok je za Windowse otvorena lista čekanja. Pretplata za "varanje na svemu" plaća se 20 dolara na mjesec, a pretplatnika je već mnogo – Cluely navodno već ima mjesečne prihode od oko 3 milijuna dolara.