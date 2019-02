Kako umjetna inteligencija mijenja pametne telefone

Pod pojmom umjetne inteligencije (skraćenica AI) podrazumijeva se tehnologija koja ima sposobnost prikupljanja informacija i prilagođavanja okolišu kako bi maksimizirala uspješnost izvršavanja svoje funkcije. Prema nekim procjenama, tržište tehnologija baziranih na umjetnoj inteligenciji i strojnom učenju do 2025. godine dosegnut će 89 milijardi dolara. To je čak 12 puta više no 7,35 milijardi koliko je isto tržište vrijedilo u 2018. godini.

Primjene u različitim industrijama su naizgled beskonačne. Umjetna inteligencija trebala bi biti ogroman disruptor u raznim granama industrije i područjima ljudskog djelovanja. Pametni algoritmi uskoro bi mogli pomagati u dijagnostici bolesti, povećanju efikasnosti u transportu i brojnim drugim djelatnostima. No, ako vam je prva asocijacija na AI slika kompleksnih humanoidnih robota ili nešto slično, treba znati da vrlo vjerojatno najrašireniju primjenu ove tehnologije već nosite u u džepu.

Kroz dvije godine, procjenjuju stručnjaci, 80 posto svih pametnih telefona imati će opcije upogonjene umjetnom inteligencijom, no dobar dio nas već se danas na dnevnoj bazi koristi aplikacijama temeljenima na pametnim algoritmima. Na primjer, naraširenija primjena AI-a na pametnim telefonima je opcija predviđanja teksta pri pisanju poruka. Druga aplikacija umjetne inteligencije na pametnim telefonima po raširenosti upotrebe je predviđanje ruta, a slijedi je upotreba različitih glasovnih asistenata.

Umjetna inteligencija omogućila je pametnim telefonima i da optimiziraju sustave potrošnje energije. AI sustavi sposobni su detektirati navike u korištenju pametnog telefona i prilagoditi im se tako da optimiziraju performanse i smanje energetska potrošnja. Najčešće korištene aplikacije spremaju se u RAM memoriju, čime se ubrzava njihova aktivacija.

Jedna od uzbudljivijih primjena AI-a kod pametnih telefona su pametne kamere, odnosno, kamere pametnih telefona koje su sposobne same prepoznavati objekt koji se fotografira ili uvjete u kadru, a onda na temelju tih informacija samostalno podesiti postavke kamere kako bi fotografije bile optimalne kvalitete.

Najdalje u primjeni umjetne inteligencije u mobilnoj fotografiji otišao je Huawei. Kompanija je jedan od lidera u ulaganju u istraživanje umjetne inteligencije, a posljednji modeli pametnih telefona kompanije sadrže različite primjene.

Na primjer, dvostruka stražnja kamera Huawei P smart 2019 pametnog telefona sposobna je prepoznati više od 500 različitih tipova scena i svrstati ih u 22 kategorije na temelju kojih automatski optimizira postavke za najbolju moguću fotografiju. I prednja selfie kamera Huawei P smart 2019 pametnog telefona koristi se pametnim algoritmima kako bi prepoznala osam najčešćih pozadina za selfije i automatski podesila postavke. Bez obzira snimate li prednjom ili stražnjom kamerom, Huawei P smart 2019 korisniku omogućava da, bez da poznaje sve trikove profesionalnih fotografa, lako snima vrhunske fotografije.