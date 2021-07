Ljeto 2021: Koja je tvoja kombinacija?

Šah za mnoge nije samo igra i jedan obični sport. Za većinu je to život i umjetnost koja se treba svladati pomoću uma, kreativnog razmišljanja i otvorenosti prema novim izazovima. Odlična ponuda, izvrsna usluga i brza dostava. Ima li bolje kombinacije za ovo ljeto?

Šah za mnoge nije samo igra i jedan obični sport. Za većinu je to život i umjetnost koja se treba svladati pomoću uma, kreativnog razmišljanja i otvorenosti prema novim izazovima uz korištenje različitih strategija kako bi se na kraju izrekle dvije, svima poznate, pobjedničke riječi ŠAH-MAT.

Možda je nešto manje poznato kako se 20. srpnja obilježava Međunarodni dan šaha diljem svijeta i iz tog razloga smo se odlučili približiti ovu igru svakome, ali i ponuditi neke druge mogućnosti i proizvode s kojima će ovo ljeto biti još i bolje.

Danas se znanje o tome kako igrati šah smatra vrlo cijenjenim i smatra se igrom koju igraju intelektualci i učeni ljudi. Uz malo truda, puno kreativnosti i razmišljanja možete postati odlični igrači šaha, ako ne odmah spremni za natjecanja, ali spremni za jednu partiju s prijateljima. Pozovite ih na druženje i partiju šaha, ali se pobrinite da u hladnjaku bude spremna neka fina limunada kao osvježenje, a ako se partija produži dobro će doći i aparat za kavu jer ipak je kava idealan napitak za razbuđivanje. Kako ne bi previše vremena potrošili spremajući dom – robotski usisavač i perilica posuđa učinit će to umjesto vas.

Ako do sada niste imali priliku načuti, barem osnovna pravila i pokušati zaigrati ovu igru, ne brinite. Danas postoje brojne internetske stranice i aplikacije preko kojih možete naučiti igrati ovu zanimljivu igru. Odlična vijest je da to možete gdje god se nalazite samo vam je potreban smartphone, računalo ili laptop. Ako ste ipak klasičan tip osobe možete posuditi neku knjigu o šahu, ispisati najpoznatije poteze ili šahovske ploče i napraviti svoju taktiku, a za to će vam sigurno odlično koristiti multifunkcijski uređaj.

Je li šah nalik na život?

Za igru šaha potrebno je strpljenje, smirenost, koncentracija i taktičnost. Uvijek je potrebno razmišljati unaprijed, ali ipak ostati u sadašnjem trenutku kako vas nitko ne bi mogao omesti. Trebate imati potpunu koncentraciju kako bi kvalitetno pratili tijek igre jer ako nešto propustite – gubite. Zvuči li vam poznato? Život je, vjerovali vi ili ne, vrlo sličan šahu. Dovoljan je jedan trenutak nepažnje i suočeni ste s porazom – ŠAH-MAT!

U životu gubimo i pobjeđujemo, ali jedno bez drugog nije moguće jer samo na ovaj način možemo postati bolji i naučiti koliko sreća zapravo vrijedi. Trudite se, budite uporni u svemu što radite jer svi jako dobro znamo kako ništa u našem životu nije sasvim jednostavno. Pogledajte što smo vam pripremili za inspiraciju i sigurno ćete pronaći nešto za sebe.

Život kao šah ili šah kao život?

Damin gambit je otvaranje ili početni potez u partiji šaha - to je jedno od agresivnijih otvaranja, možda još niste čuli za taj potez, ali vjerujemo da ste čuli za popularnu seriju „The Queen's Gambit“. Ako je još niste stigli pogledati ovo ljeto je idealno za to – približit će vam ovu igru na jedan potpuno drugi način.

Šah je za neke samo igra, za neka borba, umjetnost, nauka ili život, ali sigurno donosi veliku sreću onima koji ga igraju. Jednom kada počnete igrati, teško da možete prestati. Ako nam ne vjerujete, uvjerite se sami, jer ovo je idealna igra kojom možete kratiti vrijeme ovog ljeta i sigurno će vam skrenuti misli samo na nju. Šah bi vam mogao otvoriti posve novi svijet bez kojeg više nećete moći zamisliti svoj život, a može vam biti od velike pomoći da razumijete i vlastiti život.

Ova igra korisna je kod različitih metoda koje se koriste za učenje ili se neke situacije u raznim područjima mogu bolje objasniti i shvatiti. Idealna je zanimacija za cijelu obitelj. Pripremili smo odličnu ponudu proizvoda s kojima će ovo ljeto biti za pamćenje – pogledajte OVDJE. Što god odabrali, bitno je da uživate, družite se i sakupljate divne uspomene u dobrom društvu najmilijih.