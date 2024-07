Od konobara bez fakulteta u Vukovaru do glavnog lovca na IT talente u Fonoi

Životopis Dine Kertisa može se čitati kao knjiga jer svako njegovo radno mjesto slovi kao poglavlje priče o filmskom povratku mladog i uspješnog talenta u Hrvatsku. Počeo je kao konobar u rodnom Vukovaru, otišao na kruzer i završio u Irskoj kao ekspert za pronalaženje talenta u software inženjerstvu. Danas, pak, radi u Zagrebu kao stručnjak za zapošljavanje software inženjera u Fonoi, hrvatskoj kompaniji koja je razvila platformu za automatizaciju poreza, a čije usluge koriste tvrtke kao što su Uber, Bolt, Booking i Zoom.

Iz rečenog se postavlja vrlo očito pitanje – kako je konobar iz Vukovara postao glavni lovac na talente u firmi koju je portal Sifted od Financial Timesa proglasio petim najboljim softverskim startupom u Europi fokusiranim na biznis klijente?

Odgovor smo potražili upravo kod Dine koji nam je ispričao svoju filmsku priču od kafića na obali Dunava do ureda na osmom katu jednog od nebodera na zagrebačkoj Radničkoj cesti.

Dino Kertis

Odustajanje od fakulteta

Kako je i običaj, krenimo ispočetka. Rođen je u Vukovaru gdje je i završio srednju ekonomsku školu, smjer upravni referent. Nakon toga je upisao informatiku na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, no zbog spleta okolnosti fakultet nikad nije završio, iako je ljubav prema IT svijetu ostala tinjati u njemu.

Uslijedio je povratak u rodni grad gdje se uhvatio pregače i tacne.

“Počeo sam raditi u ugostiteljstvu, većinom u kafićima i restoranima u Vukovaru pa kasnije i malo na sezoni. Onda sam 2014. godine odlučio otići iz Hrvatske jer sam shvatio da svojim iskustvom neću daleko dogurati, pogotovo bez fakulteta”, prisjeća se Dino.

Otišao je na riječni kruzer i kao zaposlenik jedne američke firme plovio od Amsterdama do Constanze. Nakon što je uštedio dovoljno novaca, otišao je u Irsku i to samo s bukiranim hostelom, bez ikakvog garantiranog posla. Krenula je nova slagalica u životopisu koja ga je, korak po korak, vodila natrag u IT svijet.

Stručnjak za pronalaženje talenta

Počeo je kao konobar u jednom restoranu te zatim postao pomoćnik u posluživanju hrane u Airbnbu. Potonje iskustvo dovelo ga je do uredskih operacija i nakon četiri godine prešao je u Slack, gdje se zaposlio kao koordinator ureda.

Radio je s uredskim timom do početka Covida, kada su se uredi zatvorili, a on je bio prebačen u zapošljavanje kako bi pomogao kolegama u potrazi za kvalitetnim talentom. Nakon godine dana prešao je u Shopify kao stručnjak za pronalaženje talenta u software inženjerstvu.

“Moram priznati da mi je rad u digitalnim firmama u početku bio dosta neobičan jer sam surađivao s ljudima iz puno različitih kultura. No, nakon vremena se navikneš i shvatiš kako kome koja komunikacija odgovara. U našim su timovima radili ljudi iz obje Amerike, Afrike, Azije, Europe, čak i Australije, i zaista je bilo odlično okruženje”, govori Dino.

No, 2021. godine u njemu se javila želja za povratkom u Hrvatsku. Nedostajala mu je obitelj, prijatelji, sunce pa i sami način života. Kako je Shopify full remote tvrtka, zatražio je relokaciju iz Irske u Hrvatsku. Dok je čekao na odobrenje, u jednadžbu se uključila Fonoa. Dobio je ponudu da uvede procese i osmisli strategije zapošljavanja u firmi, ali nije bio siguran da je spreman za tako važan posao. Naposljetku je odbio ponudu te se preselio u Vukovar nakon što mu je Shopify odobrio zahtjev za relokacijom. Ipak, baš kao i nakon odustajanja od fakulteta, u njemu je ostala tinjati nova želja – da jednoga dana radi za perspektivni IT scaleup, koliko god posao bio težak.

Dolazak u Fonou

Dvije i pol godine kasnije, želja mu se ostvarila. Fonoa je ponovno zapošljavala osobu koja će voditi proces zapošljavanja inženjera informatike i Dino se odmah prijavio.

“Moram priznati da sam bio u pravu, prije dvije i pol godine nisam bio spreman za ovaj posao. Startup je okruženje u kojem ima jako puno posla i u kojem se konstantno događaju promjene i unapređuju procesi i način rada. Sada, s puno više iskustva, mogu reći da stvarno uživam u svom poslu, ponajviše zato što je tako izazovno. I po tome se Fonoa ističe od drugih firmi u Hrvatskoj, ona će ti ponuditi iskustvo rada na izazovnom produktu koji koriste najveće svjetske kompanije, rad u internacionalnom okruženju, kao i priliku da konstantno osobno utječeš na razvoj procesa i proizvoda”, navodi Dino.

Fonoa broji 120 zaposlenika u 20-ak zemalja i urede u Zagrebu, Dublinu, Londonu i Atlanti, a Fonoini proizvodi danas podržavaju gotove sve zemlje diljem svijeta. Trenutno su posebno fokusirani i na značajno širenje zagrebačkog ureda i nova zapošljavanja u Hrvatskoj. Sve otvorene pozicije objavljene su na Fonoinoj web stranici.



Kako kaže Dino, Fonoa je kompanija s velikim potencijalom. Ona plaća svoje zaposlenike po vrijednosti posla i tržišta te je jedna od rijetkih firmi u Hrvatskoj koja nudi zaposlenicima udio vlasništva u kompaniji.

“S obzirom na to da smo scaleup koji jako brzo raste, ima jako puno prilika za učenje i preuzimanje više odgovornosti, ali i potrebe za radnicima s naše strane. Zbog prirode našeg poslovanja, tražimo ljude s produktnim mindsetom koji žele sudjelovati u svim fazama izrade proizvoda koji koriste najveće enterprise firme globalno. Nudimo izvrsne uvjete i vjerujem da ćemo generirati još mnoštvo priča o povratnicima u Hrvatsku poput mene te osigurati da mladi požele raditi ovdje umjesto u inozemstvu”, zaključuje Dino.