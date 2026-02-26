Otvorene su prijave za dodjelu nagrada Web Retailer Award 2025

Web Retailer Award (WRA) vraća se u svom najekskluzivnijem i najsofisticiranijem izdanju do sada. 19. ožujka 2026. prestižni prostor Amber u Zagrebu otvorit će svoja vrata najvećim e-commerce igračima iz Slovenije i Hrvatske.

Od svog prvog izdanja 2012. godine, Web Retailer Award prerastao je u glavno mjerilo izvrsnosti online prodaje na Jadranu. Ove godine organizatori podižu razinu iskustva i odmiču se od modela masovnog događaja prema pomno odabranoj nekolicini, osmišljeno samo za najbolje u regionalnoj online prodaji, kako za same igrače (web trgovce) tako i za ostale entuzijaste.

Bogat program

Program za 2026. godinu temelji se na četiri strateška stupa – inovacijama, podacima o tržištu, performansama i iskustvima. U postavi su veliki brendovi:

Google: Marin Lončar zaronit će u strategije rasta i mjerenja u eri umjetne inteligencije (AI).

Marin Lončar zaronit će u strategije rasta i mjerenja u eri umjetne inteligencije (AI). Statista: Dominique Petruzzi otkrit će sile, potkrijepljene podacima, koje oblikuju europsku online prodaju i kako se to odražava kod nas.

Dominique Petruzzi otkrit će sile, potkrijepljene podacima, koje oblikuju europsku online prodaju i kako se to odražava kod nas. Admixer Media: Ivana Prakiš i Karmen Krumpestar otkrit će Googleov oglašivački ekosustav za postizanje boljih rezultata.

Ivana Prakiš i Karmen Krumpestar otkrit će Googleov oglašivački ekosustav za postizanje boljih rezultata. Iznenađenje: Za sada još neotkriveni posljednji govornik iz područja online prodaje predstavit će vlastita iskustva te praktične savjete i trikove.

Jedno veliko slavlje

Događaj je osmišljen za poticanje razgovora koji donose pomake na našim tržištima. Osim iscrpnih (i vrlo korisnih) predavanja, vrhunac večeri bit će dodjela nagrada Web Retailer Award, koja će nagraditi trgovce koji su pokazali neusporedivu izvrsnost u slovenskom i hrvatskom okruženju online prodaje.

Dodijelit ćemo više od 16 nagrada Best in Category (najbolji u pojedinoj kategoriji), 3 nagrade Best Certified Shop (najbolja certificirana trgovina), Best in Adriatic (najbolji u regiji) te druge nagrade, kao što su: Best App (najbolja aplikacija), Best Customer Care (najbolja korisnička podrška), Best Payment experience (najbolje iskustvo plaćanja) itd.

Nakon službenog programa, svi sudionici bit će počašćeni iznimnom večerom i after-partyjem, koje u potpunosti pokrivaju organizatori.

Detalji o događaju: