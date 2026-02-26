Otvorene su prijave za dodjelu nagrada Web Retailer Award 2025

Web Retailer Award (WRA) vraća se u svom najekskluzivnijem i najsofisticiranijem izdanju do sada. 19. ožujka 2026. prestižni prostor Amber u Zagrebu otvorit će svoja vrata najvećim e-commerce igračima iz Slovenije i Hrvatske.

Bug.hr četvrtak, 26. veljače 2026. u 15:37

Od svog prvog izdanja 2012. godine, Web Retailer Award prerastao je u glavno mjerilo izvrsnosti online prodaje na Jadranu. Ove godine organizatori podižu razinu iskustva i odmiču se od modela masovnog događaja prema pomno odabranoj nekolicini, osmišljeno samo za najbolje u regionalnoj online prodaji, kako za same igrače (web trgovce) tako i za ostale entuzijaste.

Bogat program

Program za 2026. godinu temelji se na četiri strateška stupa – inovacijama, podacima o tržištu, performansama i iskustvima. U postavi su veliki brendovi:

  • Google: Marin Lončar zaronit će u strategije rasta i mjerenja u eri umjetne inteligencije (AI).
  • Statista: Dominique Petruzzi otkrit će sile, potkrijepljene podacima, koje oblikuju europsku online prodaju i kako se to odražava kod nas.
  • Admixer Media: Ivana Prakiš i Karmen Krumpestar otkrit će Googleov oglašivački ekosustav za postizanje boljih rezultata.
  • Iznenađenje: Za sada još neotkriveni posljednji govornik iz područja online prodaje predstavit će vlastita iskustva te praktične savjete i trikove.

Jedno veliko slavlje

Događaj je osmišljen za poticanje razgovora koji donose pomake na našim tržištima. Osim iscrpnih (i vrlo korisnih) predavanja, vrhunac večeri bit će dodjela nagrada Web Retailer Award, koja će nagraditi trgovce koji su pokazali neusporedivu izvrsnost u slovenskom i hrvatskom okruženju online prodaje.

Dodijelit ćemo više od 16 nagrada Best in Category (najbolji u pojedinoj kategoriji), 3 nagrade Best Certified Shop (najbolja certificirana trgovina), Best in Adriatic (najbolji u regiji) te druge nagrade, kao što su: Best App (najbolja aplikacija), Best Customer Care (najbolja korisnička podrška), Best Payment experience (najbolje iskustvo plaćanja) itd.

Nakon službenog programa, svi sudionici bit će počašćeni iznimnom večerom i after-partyjem, koje u potpunosti pokrivaju organizatori.

Detalji o događaju:

  • Datum: četvrtak, 19. ožujka 2026.
  • Vrijeme: 17:00 - 23:00
  • Lokacija: Amber, Ulica Buzinski krči 1, Buzin
  • Ulaznice: Dostupne na webretaileraward.com (Kupnja se vrši putem platforme Entrio).

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi