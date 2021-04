Pet aktivnosti koje nas pokreću i podižu raspoloženje

Što vas pokreće, koja je vaša strast? Svi mi tražimo svoje mjesto pod suncem, mjesto gdje pripadamo i gdje se osjećamo ugodno. To vrijedi kako za privatni, tako i za poslovni dio naših života. Ostaviti neki trag je nešto čemu svi mi trebamo težiti, samo je pitanje što će taj trag buditi u drugim ljudima. Postoje ljudi čija nas djela inspiriraju i pokreću kada nam je to najviše potrebno, a da toga možda i nisu u potpunosti svjesni.

Ponekad upadnemo u kolotečinu svakodnevnog života pa zaboravimo stati i jednostavno uživati u malim stvarima. Probudite se s proljećem i posvetite se aktivnostima koje nas pokreću i podižu raspoloženje. Ovog proljeća uživajte u onome što puni vaše baterije. Otvorite se glazbi, sportu, radu, učenju i otkrivanju novih talenata.

Links je pripremio novu ponudu najboljeg hardvera za ovaj mjesec - provjerite

1. Slika govori više od 1.000 riječi

Ako želite na zabavan način probuditi svoju kreativnost onda će fotografiranje i snimanje biti prava aktivnost za vas. Buđenje prirode u proljeće neka vas inspirira za fotografiranje ili snimanje. Izađite iz svakodnevne rutine i pogledajte stvari iz drugog kuta. Okušajte se i u snimanju. Osim klasičnih videozapisa koje možete napraviti s pametnim mobitelom, isprobajte nešto novo i pokušajte savladati vožnju drona ili snimanje sportskom GoPro kamerom. Pogledajte proizvode uz koje ćete doživjeti novo iskustvo i uz to se dobro zabaviti.

2. Organizirajte piknik na otvorenom

Druženja na otvorenom postala su sve popularnija, a piknik je samo jedan od njih.

Pripremite kreativne pozivnice u samo nekoliko klikova putem jedne od brojnih aplikacija na svojem laptopu ili pametnom telefonu te pozovite prijatelje na druženje. Ako ste više klasičniji tip osobe uz pomoć multifunkcijskog uređaja u nekoliko sekundi imat ćete pozivnice u svojim rukama. Osim što ćete time usrećiti sebe, donijet ćete veselje i drugima. Pripremite malene zalogaje, voće, keksiće i orašaste plodove i posložite sve na drvenom pladanj uz koji ćete servirati prirodne sokove u različitim bojama i okusima. Ne zaboravite piknik košaru i dekicu – izgledat će odlično i sve možete fotografirati za savršenu Instagram objavu. Kada svi budu na okupu napravite brzi selfie na svom iPhoneu kako bi se uvijek mogli prisjećati slatkih uspomena.

3. U online vježbanje lako se zaljubiti

Svima nam je poznata izreka "u zdravom tijelu zdravi duh" uz sve prednosti pametne tehnologije više nemamo izgovora i svatko se može posvetiti vježbanju i rekreaciji gdje god se nalazi. Sigurni smo u jedno, da svi trebaju vježbati na siguran, učinkovit i minimalno rizičan način sa što vise benefita, prvenstveno za zdravlje. Ako se zbog posla ili privatnih obveza preselite u drugi grad sada možete i dalje vježbati uz stručno vodstvo svojeg najdražeg trenera koji će vas i dalje voditi, pratiti, usmjeravati i motivirati cijelim putem. Ostvarite ciljeve, poboljšajte zdravlje i kvalitetu života. Jedino što vam je potrebno je malo volje i kvalitetan laptop ili veliki monitor s kojim ćete s lakoćom pratiti svaku vježbu, a pametni sportski sat bit će vam dodatni saveznik i motivator.

4. Radite ono što volite i pretvorite to u posao

Svoj talent pretvori u posao, ono što vas pokreće, hrani i što na koncu želite raditi do kraja svog života. Vjerojatno nećete imati klasičan godišnji odmor, redovnu plaću, šefa i kolege s kojima na dnevnoj bazi ispijate kavice, ali ono što ovaj način rada čini lijepim je sloboda u stvaranju, kreativnosti i odgovornosti za svaki uspjeh, ali i neuspjeh. Raditi posao koji vas pokreće i ispunjava te u vama budi radost u današnje vrijeme je mnogima veliki luksuz. Veliki broj ljudi hoda tim utabanim i istim putem težeći stabilnosti, ali koja ih ne ispunjava, dok manji broj ljudi ima hrabrosti prigrliti svoje talente te od njih napraviti pravi posao koji je sve samo ne to.

5. Edukacija – najvažniji resurs uspjeha

Uvijek se treba educirati izvan svojih granica, ako ništa drugo da ih postanemo svjesni i da ih počnemo pomicati. Svako stjecanje novih znanja i vještina doprinosi poslovnoj ili privatnoj uspješnosti i zadovoljstvu. Format edukacije nije bitan. Bitno je da se nikad ne ugasi radoznalost i želja za novim znanjima. Cjeloživotno obrazovanje danas je važan faktor uspjeha te je dostupno svima uz korištenje pametne tehnologije – uz dobro računalo, zvučnike, slušalice, kameru, printer brzu preciznu tipkovnicu spremni smo za usvajanje novih znanja i pomicanje vlastitih granica.

Vjerujemo da se većina ljudi u jednom trenutku zapita što me to pokreće? Kako da doprinesem sebi i ljudima oko sebe? Neki su već pronašli odgovor na to pitanje, neki tragaju za odgovorom, ako se prepoznajete u tome pogledajte super ideje i proizvode koji će pojačati vašu motivaciju za nova stvaranja i uživajte u onome što vas pokreće – jer samo je nebo granica. Budite spremni! Imajte sve što vam je potrebno i napravite sljedeći mali korak naprijed.