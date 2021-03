Postanite DevOps inženjer u Croatia osiguranju

DevOpsi su ukratko, spona između developera i korisnika aplikacija, a osiguravaju da zadnja verzija softvera bude na svim serverima koji služe kao potpora poslovanju. Oni najbolje razumiju cjelokupni životni ciklus razvoja softvera i njegovu uspješnu primjenu na svim razinama.

Svaki sustav koji razvoj svog poslovanja temelji na besprijekornoj sinergiji svih tehnološko-operativnih razina, danas traži DevOps inženjere. Pri tome se ističe Croatia osiguranje, kao tržišni i digitalni lider te nositelj digitalne transformacije osiguranja. S čvrstim ciljem kreiranja novih trendova u industriji, koji odgovaraju na sve izazove budućnosti te jasnim usmjerenjem na klijenta, Croatia širi svoj IT tim novim DevOps stručnjacima, kako bi što uspješnije realizirala svoju viziju izvrsnosti.

Oglasi za posao u kojima se traže DevOps inženjeri su sve brojniji, a za mlade stručnjake najbolju priliku nedvojbeno predstavlja onaj Croatia osiguranja. Nove tehnologije, krosfunkcionalni i agilni timovi, povezana ekipa i sjajna plaća te kontinuirane edukacije i prilike za razvoj, samo su neki od razloga zašto je dobro biti u Croatiji.

Što znači biti DevOps inženjer u Croatia osiguranju, ukratko nam je predstavio Igor Martinović, diplomirani ekonomist poslovne informatike, koji radi na osposobljavanju i održavanju sustava za potporu poslovanju.

Croatia ne samo da traži vrhunske stručnjake iz STEM zajednice, već ih stvara. To se prvenstveno očituje ulaganjima u transformaciju i digitalizaciju poslovanja te obrazovanjem budućih stručnjaka kroz InsurTech studij, koji su pokrenuli u suradnji s FER-om. Upravo je to Croatijin zalog za budućnost osiguranja, u kojoj će kompanija neprestano biti posvećena traženju i stvaranju novih rješenja te postavljaju trendova u razvoju industrije osiguranja. Jasnu viziju i smjer potvrđuje i posljednji u nizu naprednih projekata - LAQO, prvo hrvatsko 100 posto digitalno osiguranje. A ako se pita sjajnu ekipu iz Croatije, to je tek početak.

Naravno, iskustvo i tradicija su važni. Međutim, ono što čini pravog tržišnog i digitalnog lidera su upravo ljudi i njihova kvaliteta, upravo zato Croatia svoj put razvoja nastavlja pojačanjima u Sektoru za informacijske tehnologije na poziciji DevOpsa.

Pridružite se iskusnom timu IT stručnjaka u Croatia osiguranju i prihvatite izazov i nagrade dinamičnog posla u kompaniji koja je vodeći osiguratelj na domaćem tržištu, s više od 130 godina tradicije.

Posjetite pametnekrijere.hr, postanite DevOps inženjer u Croatia osiguranju i gradite karijeru pametno!