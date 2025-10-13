Program prodajnih predstavnika za Google Ads službeno pokrenut u Hrvatskoj

Nedavno je Zagreb postao središte pozornosti digitalne oglašivačke zajednice službenim pokretanjem Google Ads Sales Representative (ASR) programa u Hrvatskoj. Događaj, čiji je domaćin bila tvrtka Admixer Media, a kojem je prisustvovao Google, okupio je oglašivače, agencije i vodeće ljudi u industriji kako bi raspravljali o tome kako će ova inicijativa oblikovati lokalno tržište.

Lansiranje označava značajnu prekretnicu za Hrvatsku i širu Jadransku regiju. S obzirom na stalan rast potrošnje na digitalno oglašavanje i potražnju oglašivača za većom učinkovitošću i mjerljivim rezultatima, Google Ads Sales Representative program dolazi u pravo vrijeme omogućavajući da se globalna stručnost poveže s lokalnim potrebama. Kombinirajući vrhunska Google oglašivačka rješenja s praktičnim znanjem i podrškom Admixer Media, program postavlja novi standard u načinu na koji brendovi i agencije mogu pristupiti digitalnom rastu u Hrvatskoj.

Google Ads Sales Representative program prilike za hrvatsko tržište

Google ASR program službeno je predstavljen kao jedinstveni model osmišljen u svrhu osnaživanja lokalnih oglašivača i agencija izravnim pristupom globalnim Google inovacijama. Kako je objasnila Ivana Prakiš, Admixer Media Product Director, program osigurava besplatnu lokalnu podršku i strateške konzultacije - sve bez promjene vlasništva računa ili procesa naplate.

Ovaj je pristup posebno relevantan za hrvatsko tržište, gdje se oglašivači često suočavaju s izazovom usklađivanja globalnih alata s lokalnim realnostima. Okvir Google ASR programa rješava taj nedostatak nudeći transparentnost, predanu stručnost i pristup beta proizvodima koji obično nisu dostupni bez direktne podrške. Važno je napomenuti da program ne konkurira agencijama; umjesto toga, jača njihovu ulogu pružajući im resurse i insighte potrebne za postizanje boljih rezultata za njihove klijente.

Digitalni trendovi i tržišni insighti u Hrvatskoj

Hrvatsko tržište e-trgovine širi se impresivnim tempom. U 2025. godini broj online kupaca dosegao je 1,75 milijuna, što predstavlja stopu penetracije od 52,5 % i prosječni prihod po korisniku (ARPU) od 702 eura. U usporedbi s 2024. godinom, ovo označava porast kupaca od 15,5 %, rast penetracije od 4,2 % i porast ARPU-a od 3,1 %, što naglašava stalan uzlazni trend.[1]

Ponašanje potrošača se također razvija. Istraživanja pokazuju da kupci postaju sve pažljiviji: 40 % ljudi globalno obavlja manje impulzivnih kupnji, 34 % provodi više istraživanja prije kupnje, a 44 % provodi više vremena planirajući svoje odlaske u kupovinu.[2] U Hrvatskoj (2024.), učestalost online kupovine izgleda ovako: 9 % kupuje jednom tjedno ili češće, 28 % kupuje 2 do 3 puta mjesečno, 28 % jednom mjesečno, 27 % 2 do 3 puta u posljednjih šest mjeseci, a 8 % jednom u posljednjih šest mjeseci.[3]

Mlađe generacije pokreću veliki dio ove promjene. Skloni su upotrebljavati više kanala i izvora informacija, od društvenih mreža i online recenzija do usporedbi cijena i preporuka influencera prije same kupnje, dok se stariji potrošači često oslanjaju na manje dodirnih točaka. To naglašava rastuću potrebu za omnichannel strategijama.

Prema najnovijim Google podacima, tražilice i video platformeostaju ključne za consumer journey. Korisnici globalno izvršavaju preko 5 bilijuna pretraga godišnje. Google svakodnevno omogućuje više od milijardu kupovnih interakcija, što naglašava njegovu ulogu u svakodnevnoj trgovini. Istraživanja pokazuju da 61 % kupaca prije kupnje komunicira s najmanje pet dodirnih točaka, a u 86 % tih slučajeva Google i YouTube su prisutni, što ih čini neizbježnim koracima na putu do kupnje.[4] Taj je utjecaj posebno snažan tijekom blagdana: unatoč rastućem broju kanala, ove platforme dosljedno ostaju odlučujuće u oblikovanju odluka o kupnji.

Tonka Hibler i Goran Vuzem iz Admixer Media naglasili su da ovi trendovi ističu sve veću važnost strategija utemeljenih na first-party data i alata pokretanih umjetnom inteligencijom. Za oglašivače to znači da će sposobnost upotrebe kvalitetnih podataka i njihove učinkovite primjene biti ključne za privlačenje potražnje, personalizaciju interakcije s kupcima i maksimiziranje povrata ulaganja na sve fragmentiranijem tržištu.

Umjetna inteligencija i podaci u Google Ads-u

Umjetna inteligencija više nije koncept budućnosti - ona već mijenja ponašanje potrošača i učinkovitost marketinga. 83 % korisnika diljem svijeta svakodnevno se okreće platformama Google ili YouTube, što ove platforme čini najčešćim dodirnim točkama u digitalnim putovanjima.[5] Pretraživanja postaju dulja i kompleksnija, dok su alati poput AI Overviews već dosegnuli više od 1,5 milijardi ljudi u 200 zemalja, što pokazuje koliko se brzo umjetna inteligencija integrira u svakodnevna korisnička iskustva.[6]

Angelos Galanakis, Regional Head of Strategic Partnerships at Google, istaknuo je da je ta promjena posebno vidljiva u vizualnom pretraživanju. Google Lens zabilježio je rast od 65 % u odnosu na prethodnu godinu, premašujući 100 milijardi vizualnih pretraživanja u 2025., pri čemu jedno od pet pretraživanja ima komercijalnu namjeru.[6] U međuvremenu, 70 % aktivnih korisnika društvenih mreža i dalje provjeravaju informacije putem Googlea, jačajući njegovu percepciju kao pouzdanog okruženja za donošenje odluka.[7]

Zajednička upotreba Google-a i YouTube-a generira 21 % veći ROAS u usporedbi sa svim ostalim medijima.[5]

Platforma YouTube igra ključnu ulogu u utjecaju na odluke o kupnji, s 82 % korisnika koji vjeruju njegovima kreatorima, što je čini vrhunskom platformom za pouzdane preporuke proizvoda. Osim toga, 81 % američkih korisnika slažu se da im YouTube pomaže u donošenju sigurnijih odluka o kupnji.[8] S više od 90 milijuna sati gledanja shopping videa o dnevno, YouTube nije samo platforma za zabavu već i važan alat za potrošače u njihovom procesu kupnje.[5]

Artur Mosiak, Strategic Partnerships Development Manager at Google, naglasio je da „dobra umjetna inteligencija treba dobre podatke“. Za svaku fazu postavljanja baze podataka opisao je pristup u tri koraka po crawl–walk–run metodi: online tagging i app measurement, obogaćivanje postavki dodatnim 1P signalima putem alata kao što su Enhanced Conversions i Customer Match te otključavanje napredne analitike u alatima Google Analytics i BigQuery za povezivanje online i offline podataka. Ovaj strukturirani put omogućuje oglašivačima da postupno ojačaju svoju podatkovnu bazu i u konačnici maksimiziraju performanse Google oglašivačkih rješenjatemeljenih na umjetnoj inteligenciji.

AI tehnologija već se aktivno primjenjuju u kampanjama u Hrvatskoj, povećavajući učinkovitost i ubrzavajući procese temeljene na podacima. Zorin Radovančević, CEO agencije Escape, predstavio je projekt „Big Bang Made Bigger“, demonstrirajući kako je umjetna inteligencija u kombinaciji s Google Ads i Google Cloud platformom omogućila bržu analitiku, pametniju raspodjelu proračuna i mjerljivu optimizaciju kampanje za jednog od najvećih trgovaca elektronikom u jadranskoj regiji. Još jedan slučaj predstavio je Ivan Frančešević, Chief Data Officer u agenciji SeekandHit, koji je pokazao kako je Grounded AI s alatom Google NotebookLM pomogao agenciji da prevlada fragmentirane podatke, nedosljedne strategije i dugotrajan proces uvođenja u posao. Centralizacijom ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), izvješća, revizija, bilješki sa sastanaka i preporuka u jednu bilježnicu s umjetnom inteligencijom i citatima, tim je značajno smanjio vrijeme pripreme, ubrzao donošenje odluka te poboljšao transparentnost i dosljednost u komunikaciji s klijentima.

Vertex AI za marketing: praktična umjetna inteligencija u akciji

Na konferenciji je također istaknuto kako se umjetna inteligencija pomoću Google platforme Vertex AI pomiče od eksperimentalne tehnologije do praktičnih marketinških rješenja. Oleksandr Tismenetskyi, GMP & GCP Product Director u kompaniji Admixer Advertising, pokazao je kako umjetna inteligencija već transformira marketinške tijekove rada, od stvaranja sadržaja do upravljanja kampanjama.

Oleksandr je predstavio primjere primjene modela poput Imagen, Veo i Lyria za generiranje slika, videa i zvuka, smanjujući vrijeme produkcije s tjedana na sate. Nekoliko vlasničkih alata razvijenih unutar društva Admixer Advertising dodatno je pokazalo kako umjetna inteligencija može izravno utjecati na učinkovitost kampanje:

DreamBoard iz kratkog opisa izrađuje video oglase u punom opsegu;

iz kratkog opisa izrađuje video oglase u punom opsegu; ViGenAir prilagođava duge videozapise u više formata;

prilagođava duge videozapise u više formata; BackgroundR i FeedGen poboljšavaju vizualne prikaze i feedove proizvoda;

i poboljšavaju vizualne prikaze i feedove proizvoda; DV360 SpendCap osigurava kontrolu proračuna u stvarnom vremenu.

Oblikovanje budućnosti digitalnog oglašavanja u Hrvatskoj

Pokretanje Google Ads Sales Representative programa u Hrvatskoj označava više od samo novog partnerstva, to je važna prekretnica za lokalnu oglašivačku industriju. Kombinirajući globalne Google inovacije s lokalnim stručnim znanjem Admixer Media, program pruža oglašivačima i agencijama alate, podršku i uvide koji su im potrebni za pametnije skaliranje i brži rast.

Podaci i studije slučaja predstavljeni tijekom događaja nisu ostavili nikakvu sumnju: budućnost digitalnog oglašavanja pripada strategijama temeljenim na podacima, alatima pokretanim umjetnom inteligencijom i ekosustavima na više platformi koji povezuju kanale u jedan mjerljiv tok.

Društva i agencije zainteresirane za mogućnosti ovog programa mogu se obratiti društvu Admixer Media za konzultacije i podršku.

Izvori: