Program prodajnih predstavnika za Google Ads službeno pokrenut u Hrvatskoj

Nedavno je Zagreb postao središte pozornosti digitalne oglašivačke zajednice službenim pokretanjem Google Ads Sales Representative (ASR) programa u Hrvatskoj

Bug.hr ponedjeljak, 13. listopada 2025. u 06:00

Nedavno je Zagreb postao središte pozornosti digitalne oglašivačke zajednice službenim pokretanjem  Google Ads Sales Representative (ASR) programa u Hrvatskoj. Događaj, čiji je domaćin bila tvrtka Admixer Media, a kojem je prisustvovao Google, okupio je oglašivače, agencije i vodeće ljudi u industriji kako bi raspravljali o tome kako će ova inicijativa oblikovati lokalno tržište.

Lansiranje označava značajnu prekretnicu za Hrvatsku i širu Jadransku regiju. S obzirom na stalan rast potrošnje na digitalno oglašavanje i potražnju oglašivača za većom učinkovitošću i mjerljivim rezultatima, Google Ads Sales Representative program dolazi u pravo vrijeme omogućavajući da se globalna stručnost poveže s lokalnim potrebama. Kombinirajući vrhunska Google oglašivačka rješenja  s praktičnim znanjem i podrškom Admixer Media, program postavlja novi standard u načinu na koji brendovi i agencije mogu pristupiti digitalnom rastu u Hrvatskoj.

Google Ads Sales Representative program prilike za hrvatsko tržište

Google ASR program službeno je predstavljen kao jedinstveni model osmišljen u svrhu osnaživanja lokalnih oglašivača i agencija izravnim pristupom globalnim Google inovacijama. Kako je objasnila Ivana Prakiš, Admixer Media Product Director, program osigurava besplatnu lokalnu podršku i strateške konzultacije - sve bez promjene vlasništva računa ili procesa naplate.

Ovaj je pristup posebno relevantan za hrvatsko tržište, gdje se oglašivači često suočavaju s izazovom usklađivanja globalnih alata s lokalnim realnostima. Okvir Google ASR programa rješava taj nedostatak nudeći transparentnost, predanu stručnost i pristup beta proizvodima koji obično nisu dostupni bez direktne podrške. Važno je napomenuti da program ne konkurira agencijama; umjesto toga, jača njihovu ulogu pružajući im resurse i insighte potrebne za postizanje boljih rezultata za njihove klijente.

Digitalni trendovi i tržišni insighti u Hrvatskoj

Hrvatsko tržište e-trgovine širi se impresivnim tempom. U 2025. godini broj online kupaca dosegao je 1,75 milijuna, što predstavlja stopu penetracije od 52,5 % i prosječni prihod po korisniku (ARPU) od 702 eura. U usporedbi s 2024. godinom, ovo označava porast kupaca od 15,5 %, rast penetracije od 4,2 % i porast ARPU-a od 3,1 %, što naglašava stalan uzlazni trend.[1]

Ponašanje potrošača se također razvija. Istraživanja pokazuju da kupci postaju sve pažljiviji: 40 % ljudi globalno obavlja manje impulzivnih kupnji, 34 % provodi više istraživanja prije kupnje, a 44 % provodi više vremena planirajući svoje odlaske u kupovinu.[2] U Hrvatskoj (2024.), učestalost online kupovine izgleda ovako: 9 % kupuje jednom tjedno ili češće, 28 % kupuje 2 do 3 puta mjesečno, 28 % jednom mjesečno, 27 % 2 do 3 puta u posljednjih šest mjeseci, a 8 % jednom u posljednjih šest mjeseci.[3]

Mlađe generacije pokreću veliki dio ove promjene. Skloni su upotrebljavati više kanala i izvora informacija, od društvenih mreža i online recenzija do usporedbi cijena i preporuka influencera prije same kupnje, dok se stariji potrošači često oslanjaju na manje dodirnih točaka. To naglašava rastuću potrebu za omnichannel strategijama.

Prema najnovijim Google podacima, tražilice i video platformeostaju ključne za consumer journey. Korisnici globalno izvršavaju preko 5 bilijuna pretraga godišnje. Google svakodnevno omogućuje više od milijardu kupovnih interakcija, što naglašava njegovu ulogu u svakodnevnoj trgovini. Istraživanja pokazuju da 61 % kupaca prije kupnje komunicira s najmanje pet dodirnih točaka, a u 86 % tih slučajeva Google i YouTube su prisutni, što ih čini neizbježnim koracima na putu do kupnje.[4] Taj je utjecaj posebno snažan tijekom blagdana: unatoč rastućem broju kanala, ove platforme dosljedno ostaju odlučujuće u oblikovanju odluka o kupnji.

Tonka Hibler i Goran Vuzem iz Admixer Media naglasili su da ovi trendovi ističu sve veću važnost strategija utemeljenih na first-party data i alata pokretanih umjetnom inteligencijom. Za oglašivače to znači da će sposobnost upotrebe kvalitetnih podataka i njihove učinkovite primjene biti ključne za privlačenje potražnje, personalizaciju interakcije s kupcima i maksimiziranje povrata ulaganja na sve fragmentiranijem tržištu.

Umjetna inteligencija i podaci u Google Ads-u

Umjetna inteligencija više nije koncept budućnosti - ona već mijenja ponašanje potrošača i učinkovitost marketinga. 83 % korisnika diljem svijeta svakodnevno se okreće platformama Google ili YouTube, što ove platforme čini najčešćim dodirnim točkama u digitalnim putovanjima.[5] Pretraživanja postaju dulja i kompleksnija, dok su alati poput AI Overviews već dosegnuli više od 1,5 milijardi ljudi u 200 zemalja, što pokazuje koliko se brzo umjetna inteligencija integrira u svakodnevna korisnička iskustva.[6]

Angelos Galanakis, Regional Head of Strategic Partnerships at Google, istaknuo je da je ta promjena posebno vidljiva u vizualnom pretraživanju. Google Lens zabilježio je rast od 65 % u odnosu na prethodnu godinu, premašujući 100 milijardi vizualnih pretraživanja u 2025., pri čemu jedno od pet pretraživanja ima komercijalnu namjeru.[6] U međuvremenu, 70 % aktivnih korisnika društvenih mreža i dalje provjeravaju informacije putem Googlea, jačajući njegovu percepciju kao pouzdanog okruženja za donošenje odluka.[7]

Zajednička upotreba Google-a i YouTube-a generira 21 % veći ROAS u usporedbi sa svim ostalim medijima.[5]

Platforma YouTube igra ključnu ulogu u utjecaju na odluke o kupnji, s 82 % korisnika koji vjeruju njegovima kreatorima, što je čini vrhunskom platformom za pouzdane preporuke proizvoda. Osim toga, 81 % američkih korisnika slažu se da im YouTube pomaže u donošenju sigurnijih odluka o kupnji.[8] S više od 90 milijuna sati gledanja shopping videa o dnevno, YouTube nije samo platforma za zabavu već i važan alat za potrošače u njihovom procesu kupnje.[5]

Artur Mosiak, Strategic Partnerships Development Manager at Google, naglasio je da „dobra umjetna inteligencija treba dobre podatke“. Za svaku fazu postavljanja baze podataka opisao je pristup u tri koraka po crawl–walk–run metodi: online tagging i app measurement, obogaćivanje postavki dodatnim 1P signalima putem alata kao što su Enhanced Conversions i Customer Match te otključavanje napredne analitike u alatima Google Analytics i BigQuery za povezivanje online i offline podataka. Ovaj strukturirani put omogućuje oglašivačima da postupno ojačaju svoju podatkovnu bazu i u konačnici maksimiziraju performanse Google oglašivačkih rješenjatemeljenih na umjetnoj inteligenciji.

AI tehnologija već se aktivno primjenjuju u kampanjama u Hrvatskoj, povećavajući učinkovitost i ubrzavajući procese temeljene na podacima. Zorin Radovančević, CEO agencije Escape, predstavio je projekt „Big Bang Made Bigger“, demonstrirajući kako je umjetna inteligencija u kombinaciji s Google Ads i Google Cloud platformom omogućila bržu analitiku, pametniju raspodjelu proračuna i mjerljivu optimizaciju kampanje za jednog od najvećih trgovaca elektronikom u jadranskoj regiji. Još jedan slučaj predstavio je Ivan Frančešević, Chief Data Officer u agenciji SeekandHit, koji je pokazao kako je Grounded AI s alatom Google NotebookLM pomogao agenciji da prevlada fragmentirane podatke, nedosljedne strategije i dugotrajan proces uvođenja u posao. Centralizacijom ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), izvješća, revizija, bilješki sa sastanaka i preporuka u jednu bilježnicu s umjetnom inteligencijom i citatima, tim je značajno smanjio vrijeme pripreme, ubrzao donošenje odluka te poboljšao transparentnost i dosljednost u komunikaciji s klijentima.

Vertex AI za marketing: praktična umjetna inteligencija u akciji

Na konferenciji je također istaknuto kako se umjetna inteligencija pomoću Google platforme Vertex AI pomiče od eksperimentalne tehnologije do praktičnih marketinških rješenja. Oleksandr Tismenetskyi, GMP & GCP Product Director u kompaniji Admixer Advertising, pokazao je kako umjetna inteligencija već transformira marketinške tijekove rada, od stvaranja sadržaja do upravljanja kampanjama.

Oleksandr je predstavio primjere primjene modela poput Imagen, Veo i Lyria za generiranje slika, videa i zvuka, smanjujući vrijeme produkcije s tjedana na sate. Nekoliko vlasničkih alata razvijenih unutar društva Admixer Advertising dodatno je pokazalo kako umjetna inteligencija može izravno utjecati na učinkovitost kampanje:

  • DreamBoard iz kratkog opisa izrađuje video oglase u punom opsegu;
  • ViGenAir prilagođava duge videozapise u više formata;
  • BackgroundR i FeedGen poboljšavaju vizualne prikaze i feedove proizvoda;
  • DV360 SpendCap osigurava kontrolu proračuna u stvarnom vremenu.

Oblikovanje budućnosti digitalnog oglašavanja u Hrvatskoj

Pokretanje Google Ads Sales Representative programa u Hrvatskoj označava više od samo novog partnerstva, to je važna prekretnica za lokalnu oglašivačku industriju. Kombinirajući globalne Google inovacije s lokalnim stručnim znanjem Admixer Media, program pruža oglašivačima i agencijama alate, podršku i uvide koji su im potrebni za pametnije skaliranje i brži rast.

Podaci i studije slučaja predstavljeni tijekom događaja nisu ostavili nikakvu sumnju: budućnost digitalnog oglašavanja pripada strategijama temeljenim na podacima, alatima pokretanim umjetnom inteligencijom i ekosustavima na više platformi koji povezuju kanale u jedan mjerljiv tok.

Društva i agencije zainteresirane za mogućnosti ovog programa mogu se obratiti društvu Admixer Media za konzultacije i podršku.

Izvori:

  1. Statista Market Insights - Ecommerce. Podaci preuzeti u rujnu 2025. u eurima, kolovoz 2025.
  2. Google commissioned Ipsos Consumer Continuous, 2024
  3. Croatia. Ipsos. Udruga eCommerce Hrvatska, 2024
  4. AI, personalization and the future of shopping. Google Ads & Commerce Blog. Vidhya Srinivasan, ožujak 2025.
  5. Data from Google Marketing Live 2025
  6. Google Lens co-founder on ‘searching like a two-year old. Think with Google. Rose La Prairie, lipanj 2025.
  7. Connect with customers throughout their increasingly complex journeys. Think with Google. Elizabeth Wang, ožujak 2024.
  8. Video has changed. Is your marketing strategy ready? Think with Google. Celia Salsi, kolovoz 2025.


