Samsung Anytime Servis – savršena usluga tijekom cijelog dana

Stigli ste kući s posla, zovete neki servis za popravak kućanskih uređaja, a s druge strane telefona dobivate odgovor Radno vrijeme servisa je svakog radnog dana do 17 sati. Koliko puta vam se dogodilo da tehničari ne rade baš onda kada su vam najpotrebniji?

Od sada više neće morati uzimati slobodan dan ili dolaziti ranije kući s posla kako bi dočekali tehničara koji će popraviti neispravnu perilicu za rublje ili hladnjak. Umjesto toga, dovoljno je kontaktirati Samsung pozivni centar i odabrati termin koji vam najviše odgovara.

Anytime Servis je usluga tvrtke Samsung koja je korisnicima u Hrvatskoj dostupna svakog radnog dana od 17 do 21 i vikendom od 10 do 18 sati. Ova usluga pokriva servisiranje cjelokupnog portfelja Samsung kućanskih aparata (hladnjake, perilice za pranje i sušenje odjeće, kombinirane perilice rublja, ugradbene mikrovalne pećnice te ostali asortiman ugradbenih kuhinjskih uređaja). Anytime Servis usluga dostupna je svima do 31. listopada 2019. godine.

Ovo je samo jedan u nizu događaja kojim tvrtka Samsung obilježava jubilarnu 50. godišnjicu postojanja u svijetu tehnologije. U skladu s tim, Samsung će svaki tjedan na domaćem tržištu iznenaditi korisnike vrhunskim promocijama i uslugama.

Kao lider i jedan od najvećih inovatora tehnologije u svijetu, Samsung već pola stoljeća stvara budućnost i mijenja živote svojih korisnika, pružajući im vrhunske, inovativne proizvode i usluge, kao i savršeno iskustvo. Od samog početka, Samsung je nastojao poboljšati i olakšati svakodnevni život svojih korisnika, dizajnirajući prilagodljiva rješenja koja će odgovarati njihovim različitim potrebama.