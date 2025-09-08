Massimiliano Rossi, Acer: AI u laptopima je više od prolaznog "hypea"

Prošloga smo tjedna na IFA-i u Berlinu sudjelovali na predstavljanju novih uređaja i tehnologija koje pokreću nove Acerove proizvode. Iskoristili smo priliku pa smo na intervju "priveli" njihovog potpredsjednika za EMEA regiju u odjelu za PC proizvode i korisničku podršku, Massimiliana Rossija. Zanimalo nas je zašto i kako je došlo do integracije AI-ja u prijenosna računala, što je novi trend na tom tržištu, koliko je izazovno proizvoditi napredan hardver uz velik naglasak na ekološku održivost, ali i koje su to tehnologije osim AI-ja, koje danas čine korisničko iskustvo boljim u odnosu na prijašnje godine.

Puno se govori o prijenosnim računalima s umjetnom inteligencijom (AI). Iz perspektive potrošača, što mislite, koji će biti najznačajniji načini na koje će to promijeniti našu interakciju s uređajima?

Mislim da vam mogu dati svoje osobno viđenje, jer kao Acer mi prvenstveno nudimo hardver. Dakle, u stvarnosti, mi osiguravamo hardver koji omogućuje softveru, operacijskom sustavu i aplikacijama trećih strana da uistinu poboljšaju korisničko iskustvo kroz AI. Ono što vidimo je vrlo brzo i nevjerojatno ubrzanje AI sposobnosti u usporedbi s onim što je bilo prije samo godinu ili dvije. Svi uređaji postaju sposobniji za AI i, sa sigurnošću mogu reći, iz korisničke perspektive, korisnici često već sad upotrebljavaju interaktivne aplikacije s puno AI-ja u pozadini, a da to i ne primjećuju. U mnogim aplikacijama već sada postoji puno umjetne inteligencije. Dakle, benefit za korisnika su značajke koje postaju sve bolje, a često korisnici ni ne prepoznaju da im to zapravo pomaže AI.

Sada, specifično kod Microsofta, koji snažno gura Copilot+, bit će vrlo opipljivih aplikacija, s čijom implementacijom u Europi malo kasnimo jer je GDPR bio nešto veće ograničenje, dok je u SAD-u to već dostupnije. Mislim da je to sada postalo poput Microsoftovih "over-the-air" ažuriranja. Malo čekate i dobijete nove značajke. To je putovanje koje je tek započelo i bit će sve više interakcije, a računalo će postajati sve pametnije. U konačnici, računalo će postati vaš suputnik koji vam zaista može pružiti potpunu asistenciju, pojednostaviti pretraživanje, pružiti sadržaj na način na koji ga želite vidjeti. Cilj je, naravno, osloboditi vas od gubljenja vremena kako biste imali više vremena za stvari koje su važne.

Usput, AI također ima ogroman utjecaj u poslovnom sektoru, vjerojatno je tamo i veći u usporedbi s potrošačkim. I zaista, sve više ulazi u tržište obrazovanja, gdje je Acer vrlo jak brend, posebno kod uređaja za nastavnike. Oni mogu koristiti AI za pripremu, ocjenjivanje i prilagodbu iskustva učenja prema sposobnostima učenika. Također, mogu biti mnogo brži u pripremi i ocjenjivanju u usporedbi s načinom na koji to rade danas, jer nastavnik troši mnogo vremena na pripremu, ispravljanje i obavljanje ostalog posla nakon nastave.

S uvođenjem umjetne inteligencije u osobna računala, mislite li da će se edukativni i poslovni proizvodi u budućnosti polako spojiti? Hoće li postati sve sličniji?

I dalje vjerujem da su potrebe korisnika različite, pa je stoga i AI različit. AI modeli su specijalizirani kao "agenti" za obavljanje različitih zadataka. Dakle, sama umjetna inteligencija se specijalizira kako bi zadovoljila različite potrebe. Opet, ono što treba nastavniku razlikuje se od onoga što trebam ja kao poslovni korisnik, stoga mislim da će različite niše i dalje imati različite načine upotrebe.

Mislite li da je ova "AI revolucija" uglavnom potaknuta potražnjom potrošača ili je više potaknuta od strane ponude, odnosno samih proizvođača?

Sve u svemu, vjerujem da ekosustav razvija AI rješenja, kroz uvođenje višestrukih i bogatijih iskustava. AI tu nije novost – na primjer, Google ga je koristio u pametnim telefonima i mnogo ranije. Smatram da je sada prilagođen za nove situacije i načine upotrebe. Dakle, zasigurno je njegov razvoj potaknut "odozgo prema dolje", od strane ekosustava, ali na temelju povratnih informacija od strane korisnika. Tako je kod proizvođača potrebno stalno prikupljanje informacija o potrebama korisnika, a AI se potom prilagođava novim zahtjevima. Tako da mislim da je riječ i o jednom i o drumom, malo je razvoj potaknut od strane proizvođača, ali također ga pokreće i prilagođavanje korisniku.

Imate li neke praktične primjere gdje ste uveli neku značajku ili promijenili nešto na konačnom proizvodu na temelju povratnih informacija korisnika?

Da, naravno. Već su se sam razvoj proizvoda te istraživanje i razvoj potpuno preokrenuli u odnosu na ono što je bilo u prošlosti. Prije ste dizajnirali tehnologiju, gurali je na tržište, a korisnici su je trebali prihvatiti. Sada je to potpuno drugačije. Gaming je jedan odličan primjer. Sada, kad god dizajniramo gaming računalo, zaista polazimo od potreba krajnjeg korisnika. Naravno, tehnologija pokreće evoluciju, ali ergonomija, prenosivost, potrebe igrača, vrsta zaslona, položaj priključaka – svi ti elementi na kojima Acer može dodati vrijednost dizajnu – dolaze iz povratnih informacija kupaca. Mi se uistinu oslanjamo na zajednice gamera ili, recimo, na vas kao krajnjeg korisnika, kako bismo oblikovali razvoj proizvoda.

Massimiliano Rossi, Acer, VP EMEA PBU Core, Commercial & Customer Service (EMEA PC Products)

Danas se mnogo govorilo o održivosti. Je li teško uravnotežiti stalno promjenjivu i rastuću potrebu za performansama s jedne strane i vašu želju da ostanete ekološki prihvatljivi s druge strane?

Mislim da je to vječni kompromis, ali ja bih to gledao iz ove perspektive. Kada trebate performanse u gamingu, trebate snagu. Trebate moćan stroj koji zaista zahtijeva mnogo energije. U tom slučaju, postoje elementi gdje ne možete raditi kompromise na račun održivosti. Stroj je napravljen za performanse i treba mu energija. S druge strane, na nama je da taj stroj izgradimo koristeći održive materijale, da ga transportiramo od tvornice do kupca na održiv način, da koristimo energiju za proizvodnju na održiv način te u konačnici da omogućimo recikliranje. Postoji mnogo prilika za postići veću održivost.

Dakle, čak i kategorije koje su možda energetski intenzivnije mogu imati mnoga područja za poboljšanje održivosti. Naravno, za tradicionalne proizvode, koji trebaju biti tanki, lagani i s niskom potrošnjom energije, oni su već u startu održiviji. Rekao bih da je održivost pitanje od 360° – počinje od proizvodnje i materijala pa sve do gotovog proizvoda. Zaista se trudimo potaknuti svaki element lanca opskrbe da bude održiviji.

Vratimo se malo na naše lokalno tržište, Hrvatsku i regiju. Što možemo očekivati u sljedeće dvije do tri godine? Koji će biti novi trendovi koji će oblikovati tržište?

Pa, mislim da je AI tu da ostane, ali se razvija. On je još uvijek, slikovito rečeno, "dijete", tako da u budućnosti očekujemo sve više i više toga vezanog uz AI. Naravno, sve će se više raditi na samim uređajima koji će moći dovesti AI "na rub" do samog korisnika. Ključni element je da danas velik dio AI-ja ovisi o oblaku, što možda ne percipiraju svi. Oslanjate se na vrlo, vrlo jake i moćne poslužitelje koji se nalaze negdje daleko i trebate brzu internetsku vezu. No, sve će se više ljudi oslanjati na "edge" – lokalno procesiranje. Svi uređaji, čak i tradicionalno računalo, pokretat će mnogo AI zadataka lokalno. To je evolucija. Bit će više slučajeva upotrebe i više rješenja za napredne korisnike. Dakle, to neće nestati.

Jedno osobno pitanje, nevezano nužno uz AI: postoji li neka značajka prijenosnika bez koje ne možete zamisliti rad?

Moram reći da je to povezano s performansama i energetskom učinkovitošću. Ovdje imate novu klasu uređaja koji imaju vrhunske sposobnosti, povrh toga pokreću AI, a mogu izdržati i duže od jednog radnog dana. Konačno mogu reći da s najnovijom arhitekturom, poput one u Copilot+ eri, možete izbjeći nošenje punjača sa sobom. Možete raditi cijeli dan, što prije nikada nije bilo moguće. A to je povezano sa svim tim novim mogućnostima koje su dovedene do krajnjih granica, pa tako možete, na primjer, raditi i cijeli dan uz pomoć umjetne inteligencije.

Ako je AI tu da ostane i to je trend, je li možda on i "prenapuhan"? Mislite li da postoje neke značajke na kojima radite, a o kojima se ne govori toliko, a jednako su važne?

Rekao bih da je AI toliko široko područje, a sa specijaliziranim modelima postoji toliko različitih primjena. Ono što vjerujem da cijeli ekosustav i zajednica trebaju raditi bolje jest objašnjavati sposobnosti i prilike koje AI nudi. S tim se mogu složiti. Jer danas je to vrlo jasno za specifične vertikale ili grane industrije, ali za krajnjeg korisnika, mislim da je vrlo podcijenjeno što se sve može učiniti. Osobno koristim AI u svom svakodnevnom poslu. On može "probaviti" velike dokumente, fokusirati se na informacije koje želim, mogu dobiti sažetak sastanka čak i kada ne mogu sudjelovati, mogu komunicirati sa strojem, čak mogu tražiti od stroja da rezonira o nekoj temi.

Postoji toliko područja gdje AI može pomoći, ali vjerujem da se sve odvijalo tako brzo da ponekad propuštamo vidjeti što bismo sve mogli s njim. Dakle, komunikacija i poboljšanje razumijevanja su ključni za izvlačenje najboljeg iz tehnologije. Mnogo toga je samo moj pogled na AI, ali zapravo se radi o cijelom ekosustavu, gdje Acer pruža temeljne gradivne elemente. Ne možemo to učiniti bez operativnog sustava i aplikacija trećih strana. Stoga mislim da će se mnogo rasprava sada voditi o tome kako je sve to povezano, kako će se razvijati ekosustav, rješenja, aplikacije i operativni sustav – a od nas ćete dobiti hardver koji to može podržati.