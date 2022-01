Slušalice Tronsmart Apollo Q10 uz 150 kn popusta

Zakoračili smo u novu 2022. godinu. Prošla je blagdanska strka, a Links je odlučio ponuditi novi ekskluzivni popust Bugovim čitateljima. Riječ je o bežičnim slušalicama Tronsmart Apollo Q10 koje sada možete kupiti po promotivnoj cijeni od 349 kn, umjesto redovnih 499 kn.

Tronsmart Apollo Q10 bežične su slušalice koje se spajaju putem bluetooth konekcije. Imaju 40 mm dinamičke neodimijske drivere te pet mikrofona za hibridno aktivno poništavanje šuma od 35 dB. Kapacitet baterije im je 1200 mAh što omogućuje do 100 sati reprodukcije, a vrijeme punjenja iznosi oko 3 sata. Slušalice su vrlo lako sklopive, a uz njih ćete dobiti i torbicu za prenošenje. Slušalice su izvrsna best buy prilika za one koji vole slušati glazbu u pokretu.

Posebna ponuda za čitatelje Buga

Links je za čitatelje Buga odlučio dati popust od 150 kn na Tronsmart Apollo Q10. Prilikom kupnje na webshopu upišite promotivni kod BUG150 i navedene slušalice moći ćete kupiti za 349 kn, umjesto za redovnih 499 kn. U ovu cijenu ne ubraja se trošak dostave koji iznosi 35 kn, a koji možete i izbjeći odlučite li proizvod preuzeti u nekoj od Linksovih poslovnica. Napominjemo da je cijena ista za sve oblike plaćanja.

