TechLink ITSM: Domaća SaaS platforma za cjelovito upravljanje IT servisima

U segmentu poslovanja informatičkih servisnih tvrtki i internih IT odjela, upravljanje zahtjevima korisnika često zahtijeva kombinaciju nekoliko različitih alata – od ticketing sustava i CRM-a, do softvera za fakturiranje i evidenciju inventara

Hrvatska platforma TechLink ITSM razvijena je s ciljem da sve te ključne procese objedini unutar jedinstvenog cloud SaaS rješenja, prilagođenog specifičnostima domaćeg zakonodavstva.

Od tiketa do fiskaliziranog računa

Središnji dio platforme čini napredni sustav za upravljanje radnim nalozima (ITSM). Korisnicima je na raspolaganju Kanban pregled statusa (Otvoren, U tijeku, Riješen, Zatvoren), praćenje SLA parametara u sklopu definiranog poslovnog radnog vremena te automatizacija kroz predloške i ponavljajuće (recurring) tikete. Sustav podržava integraciju email-to-ticket, što znači da dolazni upiti klijenata automatski postaju strukturirani radni nalozi unutar aplikacije.

Ono što TechLink ITSM razlikuje od globalnih rješenja je potpuna integracija s lokalnim financijskim i regulatornim zahtjevima:

Fiskalizacija i eRačun: Sustav podržava CIS v2.6 standard za fiskalizaciju gotovinskih računa (XML potpis, ZKI/JIR) te izvoz eRačuna u UBL 2.1 XML formatu prema aktualnom HR CIUS 2025 standardu.

Automatizacija pretplata: Omogućeno je kreiranje ugovornih predložaka za automatsko generiranje i slanje periodičnih računa klijentima.

Lokalna validacija: CRM modul integrira automatsku provjeru ispravnosti OIB-a putem MOD 11,10 algoritma.

Terenski rad, inventar i PWA arhitektura

Za tvrtke s terenskim tehničarima razvijen je modul za evidenciju izlazaka koji prati lokaciju, putne sate, kilometražu te radne sate, uz mogućnost digitalnog potpisa klijenta na samom terenu. Budući da je platforma razvijena kao progresivna web aplikacija (PWA), tehničari je mogu instalirati na pametne telefone ili desktop računala, a zahvaljujući implementaciji service workera, aplikacija zadržava funkcionalnost i u offline uvjetima rada.

Inventarni modul omogućuje precizno praćenje IT opreme i potrošnog materijala. Zanimljivost je lokalno generiranje QR kodova za svaki inventarni predmet, bez oslanjanja na vanjske servise, što ubrzava pretragu i zaduživanje opreme na terenu.

Sigurnost i stroga izolacija podataka

S obzirom na to da je riječ o multi-tenant arhitekturi, posebna je pažnja posvećena izolaciji podataka. Svaki API poziv strogo je vezan uz jedinstveni identifikator radnog prostora (workspace_id) unutar JWT tokena, čime se sprječava bilo kakvo prelijevanje podataka među korisnicima platforme. Sigurnost je dodatno osigurana Bcrypt hashiranjem lozinki, rotacijom tokena, rate limitingom na prijavama te detaljnim audit logom svih korisničkih akcija.

U pogledu GDPR regulative, TechLink ITSM nudi automatizirane protokole za izvoz kompletnih osobnih podataka u ZIP formatu (JSON s privicima) te sustav mekog brisanja (soft-delete) radnih prostora s upozorenjem prije trajnog uklanjanja podataka sa servera.

Pogled ispod haube Za tehnički orijentiranu publiku, arhitektura platforme oslanja se na provjerene i skalabilne tehnologije: Backend: Razvijen je u Node.js + Express.js okruženju kao REST API, s PostgreSQL bazom podataka. Aplikacija se izvršava unutar PM2 clustera (2 instance) iza Nginx reverse proxyja. Frontend: Izgrađen je na kombinaciji React 18 i Vite alata. Za upravljanje stanjem koristi se Zustand, dok je za serverski state zadužen React Query. Stilski dio riješen je pomoću Tailwind CSS-a. Infrastruktura: Cijeli sustav (API i frontend) servira se s jedne Ubuntu VPS instance, a CI/CD proces automatiziran je putem Git integracije izravno na serveru.

Upravljanje samom platformom operaterima je omogućeno kroz napredni Super Admin panel koji nudi uvid u metriku zdravlja servera, latenciju API-ja, PM2 logove te praćenje poslovnih pokazatelja poput MRR-a (mjesečnih ponavljajućih prihoda).

Platforma nudi mogućnost samostalne registracije i besplatnog probnog razdoblja od 30 dana, a dostupna je na ovoj adresi.