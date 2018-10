Top 5 najigranijih video igara u 2018. godini

Tržište video igara i dalje pokazuje nevjerojatan rast iz godine u godinu. Proizvođači samo podižu ljestvicu kada je kvaliteta, ali i sadržaj ovih igara u pitanju i naprosto vrlo je teško opredijeliti se za favorite, kada ima toliko naslova koje možete igrati. Ipak, u ovom članku smo odlučili da pogledate Top 5 najigranijih video igara u ovoj godini. Lista kao i svaka druga je pomalo subjektivna, ali naprosto svaka ova lista mora biti pomalo subjektivna, jer su ukusi, pogotovo među gejmerima vrlo različiti.

Evo naše liste trenutno najigranijih video igara u 2018. godini:

5. League of Legends

Jedan veteranski naslov koji se nalazi na ovoj listi. League of Legends, ili popularno nazvan LOL je igra koja se pojavila sada već davne 2009. godine i osvojila simpatije milijunskog auditorija. Za one koji to još eventualno ne znaju, riječ je o online multiplayer igri, gdje se u areni borite 5 na 5 sa još 9 live sudionika. Svaki sudionik bira po jednog heroja i tu počinje zabava. Heroji su podijeljeni prema svojim skilovima i abilitijima, te tako postoje heroji koji su tu da rade damage, kao i heroji koji su healeri, ili magovi. Vrlo zabavan koncept, užasno zarazan i nije ni čudo što je League of Legends i dan danas jedna od najigranijih igara na svijetu.

Također, bitno je napomenuti da u ovoj igri postoje velika natjecanja s ogromnim fondom nagrada i da je zahvaljujući League of Legends eSports doživio ogromnu popularnost.

4. Call of Duty: WWII

Ova pucačina iz prvog lica je već doživjela veliki broj nastavaka. Prva igra ovog serijala je izašla još 2003. godine i od tada ovaj naslov je vidio nevjerojatnih 14 nastavaka.

WWII se odvija kako i samo ime kaže u vrijeme drugog svjetskog rata. Kritike su od prvog dana bile odlične, a ono što je najvažnije igrači su ovaj nastavak primili odlično i ovo je definitivno jedna od najigranijih igara u ovoj godini.

3. Overwatch

Još jedna pucačina iz prvog lica, ali ovaj put online multiplayer pucačina. Igra je izašla 2016. godine i odmah je dobila veliki broj lojalnih fanova. Igra se u dva tima od po šest igrača i u mnogome cijeli koncept podsjeća na gore spomenuti LOL, ali daleko u realističnijem okružju. Sve se događa u bliskoj budućnosti na planeti sličnoj Zemlji.

Sve u svemu vrlo interesantan naslov koji jamči sate i sate bezbrižnog igranja.

2. SCUM

Krajem kolovoza na platformi za prodaju PC igara STEAM, pojavio se jedan interesantan naslov. Postapokaliptična open-world survival igra s fokusom na realizmu samog preživljavanja pod nazivom SCUM.

U ovoj video-igri igrač preuzima ulogu jednog od sudionika surovog TV reality programa, koji se bazira na preživljavanju. Glavni zadatak je da istraživanjem karte, potragom za resursima (hrana, odjeća i oružje), te ubijanjem ostalih sudionika i nasumičnih protivnika, izađete kao pobjednik.

Igra je doživjela ogroman uspjeh i jedno vrijeme je imala više pregleda na Twitchu od pobjednika ove liste.

1. Fortnite Battle Royale

Još jedna u nizu survival igara, ali ovo je naslov koji je pomaknuo granice. Igra je izašla 2017. godine i odmah je doživjela nevjerojatan uspjeh. Za samo dva tjedna od izdavanja Battle Royale je imao preko 10 milijuna korisnika. Sada je ta brojke negdje oko 200 milijuna.

Igra je postala svojevrstan kulturološki fenomen, jer je igraju i mladi i stari, pa čak i gomila vrlo poznatih ličnosti je pokazala da uživa u ovoj igri.