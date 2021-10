U Hrvatsku stiže jedinstvena Joberty platforma za IT profesionalce

Joberty, online platforma IT poslova koja povezuje poslodavce i kandidate u transparentan eko-sustav, od danas je službeno počela s radom u Hrvatskoj. Kao jedinstvena platforma te vrste, Joberty omogućava zaposlenima u IT tvrtkama da podijele svoja iskustva u radu, kandidatima da pronađu posao koji odgovara njihovim potrebama te IT tvrtkama da pronađu relevantne kandidate za svoja radna mjesta.

Ovakvim pristupom Joberty pruža široj zajednici priliku da stekne dodatni uvid u radnu etiku i kulturu IT tvrtki, čime se povećava transparentnost IT zajednice koja se ubrzano razvija.

Platforma osnovana 2019. godine ubrzo je prepoznana kao projekt izuzetnog potencijala, koji ima tendenciju da se proširi na tržišta širom svijeta, a prva stanica je upravo Hrvatska.

„Naša misija u Jobertyju je da povećamo transparentnost zapošljavanja u IT zajednici i da pomognemo IT profesionalcima da donose bolje karijerne odluke. Cilj nam je da osnažimo pretragu i pronalazak poslova u IT sektoru. Odlučili smo se za tržište Hrvatske, jer su okolnosti dosta slične kao u Srbiji, u smislu veličine, potreba ciljne skupine i problema transparentnosti s kojima se IT zajednica susreće. Prema većini procjena, globalni zahtjevi za IT poslovima premašit će nekoliko milijuna, a u našem fokusu je da budemo na usluzi tim zahtjevima“, rekao je Nikola Mijailović, osnivač Jobertyja.

Joberty tim

Na tržištu Srbije na kojemu platforma posluje dvije godine i broji skoro 30.000 IT profesionalaca, tvrtke su već prepoznale brojne prednosti koje ona donosi – od mnogobrojnih potvrda kandidata u kojima navode Joberty kao izvor informiranja o radnim mjestima, do okidača za donošenje odluke o prijavi na oglas na osnovu dojmova koje pročitaju na platformi. Također, tvrtke navode da im upravo s Jobertya dolaze najrelevantniji kandidati.

Više informacija o Joberty platformi možete pogledati ovdje.