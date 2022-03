Uhvati odličnu priliku na HP laptope u Linksu do kraja ožujka i pronađi savršen laptop za sebe

Trenutno je u tijeku velika akcija na HP prijenosna računala sa i bez Windows operativnog sustava. Prijenosnici koji dolaze s predinstaliranim Windows 10 operativnim sustavom imaju mogućnost besplatne nadogradnje na Windows 11, a uz svaki kupljeni prijenosnik nudimo i mogućnost kupovine BitDefender Internet Security 2022 licence za samo 69 kuna.

Ovisno o modelu, ovom prilikom možete ostvariti do 20% popusta na redovne cijene prijenosnih računala, odnosno uštedjeti od 400 do čak 2.040 kuna! Ova odlična akcija traje do kraja mjeseca (31.03.2022.) ili do isteka zaliha, a klikom na pojedini proizvod možete provjeriti njegovu dostupnost u Links poslovnicama. Prijenosnici iz HP akcijske ponude na vašu kućnu adresu dolaze besplatno!

Cijelu akcijsku ponudu HP prijenosnih računala potražite ovdje.

U nastavku izdvajamo nekoliko atraktivnih modela HP prijenosnih računala:

HP 250 G8 2X7L3EA

Core i3 1115G4, 8GB, 512GB SSD, HD Graphics, 15.6" LED FHD, Windows 10, srebrno

Odlično multimedija prijenosno računalo savršeno za slušanje glazbe, gledanje filmova, učenje, surfanje internetom...

HP 250 G8

Akcijska cijena: 3.799,00 kn (stara cijena 4.646,00 kn )

> Link na proizvod

HP Pavilion Aero 13-be0009nm 58W12EA

Ryzen 5 5600U, 16GB, 512GB SSD, Radeon Graphics, 13.3" IPS WUXGA, Windows 11, srebrno

Sjajno prijenosno računalo, ultra jakog procesora stvoreno je za rad i uredsko poslovanje.

HP Pavilion Aero 13

Akcijska cijena: 6.699,00 kn (stara cijena 7.499,00 kn )

> Link na proizvod

HP Omen 16-b0007nm 4L9X2EA

Core i7 11800H, 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 3060 6GB, 16.1" IPS FHD, FreeDOS, sivo

OMEN 16 prijenosno računalo idealno je za igranje, jako moćno i dovoljno kompaktno da ponesete igru kamo god vam srce poželi.

HP Omen 16

Akcijska cijena: 11.199,00 kn (stara cijena 12.799,00 kn )

> Link na proizvod