Uz Duplico, digitalna budućnost postala je sadašnjost

Virtualni uredi, virtualni sastanci, on line predavanja, on line škole, rad od kuće...sve je to dio digitalne transformacije kojoj smo se, bili informatički pismeni ili ne, ubrzano morali prilagoditi, jer je postala naše ˝novo normalno˝.

Kvalitetna i sistematizirana organizacija poslovnih procesa, jasno definirani zadaci i odgovornosti, i još važnije, kvalitetna informatička infrastruktura i povezanost postali su ključ opstanka/uspjeha.

Tvrtka Duplico u tom smjeru krenula je krajem 2019. godine kroz projekt optimizacije poslovnih procesa tvrtke uvođenjem naprednih IKT rješenja, u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U sklopu projekta nabavljena su specijalizirana IKT rješenja – ERP poslovni sustav, sustav za izradu kalkulacija troškova projekata i sustav za napredno planiranje proizvodnje, što je dovelo do integracije poslovnih funkcija, optimizacije procesa te učinkovitije organizacije rada tvrtke.

Provedba projekta omogućila je digitalizaciju poslovanja tvrtke te povećala razinu informatičke pismenosti njenih zaposlenika. Usporedno s provedbom projekta razvijao se kompletan IT segment tvrtke, formiran je tim vrhunskih developera i IT stručnjaka koji su tvrtki Duplico omogućili da na tržište plasira nove inovativne aplikacije te usluge implementacije i održavanja IT infrastrukture.

Brza, efikasna i pravovremena podrška te znanje, kvaliteta i učinkovitost odlike su našeg tima!

Održavanje računala i korisnička podrška, održavanje mrežne opreme i servera, konzultacije i savjetovanja, internet trgovina, izrada web stranica, integracijski projekti, hosting...

MfpCloud - paket moćnih rješenja stvorenih za upravljanje i nadgledanje flota pisača, precizno i ​​učinkovito praćenje ispisa, kopiranja i skeniranja s opcijama praćenja dobiti, prihoda, potrošnje tonera, primanja obavijesti i još mnogo toga. Više informacija je na ovom linku.

MyIntranet by Duplico - razvijeno je vlastito rješenje za komunikaciju sa zaposlenicima, upravljanje ljudskim potencijalima te sveobuhvatnu internu suradnju. Za dodatne informacije posjetite web stranicu s više detalja, dostupnu na ovom linku.

Tvrtka Duplico d.o.o. osnovana je 2002. godine, a danas kao lider u tehnološkim inovacijama zapošljava preko 100 kvalificiranih i visokostručnih djelatnika.

Proizvode i usluge temelji na vlastitim inovativnim rješenjima, a na hrvatskom i stranom tržištu pruža usluge i u farmaceutskoj, prehrambenoj, elektroenergetskoj i naftnoj industriji.

Izvodi elektroradove, sustave nadzora i upravljanja u energetici i zgradarstvu te nad telemetrijskim stanicama, programira SCADA sustave i izrađuje energetske upravljačke elektroormare.

U Duplicu posebno ističu suvremenu proizvodnju i obradu upravljačkih ploča i elektroormara - automatiziranu trodimenzionalnim inženjeringom i vizualizacijom, Smart Wiringom, potpuno automatiziranom, brzom i preciznom strojnom obradom upravljačkih ploča i kompletnih elektroormara te preciznom obradom žice.

Takvu tehnologiju i strojeve ne posjeduje niti jedna tvrtka u Hrvatskoj, ali ni u ovom dijelu Europe.