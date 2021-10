Uz Samsung Galaxy Z i S21 seriju mobitela na poklon dobivate Galaxy Buds2 i duo bežični punjač

U periodu od 22.10. do 21.11.2021. uz kupnju pametnih telefona iz nove Samsung Galaxy Z i S21 serije na poklon dobivate Galaxy Buds2 i duo bežični punjač

Tvrtka Samsung Electronics objavila je početak posebnog promotivnog razdoblja tijekom kojeg uz kupnju Galaxy Z Flip3 5G, Z Fold3 5G ili telefona iz S21 serije, na poklon dobivate Galaxy Buds2 i duo bežični punjač. Promocija traje od 22.10. do 21.11.2021. godine ili do isteka zaliha poklona i važeća je uz uvjet registracije u aplikaciji Samsung Members najkasnije do 04.12.2021. godine.

S nestrpljenjem smo čekali predstavljanje najnovije, treće generacije Samsung preklopnih pametnih telefona - Galaxy Z Fold3 5G i Z Flip3 5G. Ovi modeli pružaju autentične načine izražavanja, druženja, gledanja, snimanja i povezivanja. Kada se bolje upoznate s karakteristikama ovih premium uređaja, uvidjet ćete da nije riječ o modelima s nadograđenim funkcijama, već su u pitanju mobilni uređaji kakve do sada još niste doživjeli - simetrični, fleksibilni i moćni.

Osim prepoznatljivog privlačnog dizajna, izdržljivosti i optimiziranog preklopnog iskustva, ovi pametni telefoni svojim korisnicima nude jedinstveno korisničko iskustvo. Po prvi put na nekom preklopnom pametnom telefonu, Galaxy Z Fold3 5G i Z Flip3 5G donose vodootpornost IPX8[4] standarda, što znači da su ovi uređaji zaštićeni od slatke vode i kiše. Izrađeni su od novog Armor Aluminium materijala, najizdržljivijeg aluminijskog kućišta ikad na nekom Galaxy pametnom telefonu. Također, opremljeni su i s Corning® Gorilla® Glass Victus™ zaštitnim staklom koje ih štiti od grebanja i padova. Dodatno, unutrašnji ekrani Galaxy Z Flip3 5G i Z Fold3 5G pametnih telefona obloženi su rastezljivim PET oblogom, što ih čini izdržljivijim za 80%. Novitet ove serije je podrška za S Pen olovku, koja je ujedno i prva S Pen olovka koja se može koristiti na sklopivim uređajima.

S druge strane, Samsung Galaxy S21 5G serija pametnih telefona ostvarila je tehnološki značajan pomak zahvaljujući jedinstvenim mogućnostima kamere za snimanje u visokoj rezoluciji. Također, Galaxy S21 5G serija predstavila je pametne telefone kompaktnog dizajna koje karakterizira vrhunski AMOLED ekran s brzinom osvježavanja od 120 Hz i glatko iskustvo korištenja, s kojim nećeš propustiti nijednu objavu na društvenim mrežama. Kroz neprestano prilagođavanje brzine iskustvo gledanja je najbolje moguće, a baterija će trajati duže.

Galaxy Buds2 bežične slušalice imaju dinamične dvosmjerne zvučnike koji pružaju oštar i jasan zvuk bas tonova, dok funkcija uklanjanja pozadinskog šuma Active Noise Cancellation smanjuje buku iz okoline. Također, Galaxy Buds2 donosi i unaprijeđenu kvalitetu poziva zahvaljujući najnovijoj tehnologiji, koja pomoću umjetne inteligencije filtrira zvukove iz pozadine što omogućuje jasnije razgovore.

Dodatno, korisnici uz promociju mogu iskoristiti i prednosti Samsung programa vjernosti Lounge koji pruža neograničen broj sjajnih popusta, ponuda i iznenađenja. Samsung Members aplikacija otkriva sve pogodnosti koje pruža ovaj program vjernosti, a detaljnije informacije o njemu možete pronaći ovdje. Dodatne informacije o samoj promociji saznajte na: https://www.samsung.com/hr/offer/make-your-experience-epic/.