Vlasnik preko 50 HR domena objasnio kako ona može utjecati na uspješnost web stranice

Domena web stranice je najčešće nešto po čemu će korisnici pamtiti vašu web stranicu, stoga se u to isplati uložiti vremena i razmišljanja. Hoćete li vaša domena biti .hr ili .com, hoće li domena opisivati uslugu/proizvod ili ćete se odlučiti za ime svog branda, sve ima svoje prednosti i mane. Upravo zato ovaj video sadrži nezaobilazne upute za odabir domene, no dotiče se i uputa kako registrirati domenu, zašto je domena važna za ranking na tražilicama te za sve upute nudi primjere iz prakse. Bojan Bernik, vlasnik zagrebačke agencije za digitalni marketing Morgan Grey, objašnjava na što morate obratiti pažnju prilikom odabira domene za vašu web stranicu te gdje i kako je registrirati.

Ispod video zapisa možete pročitati i sadržaj samog videa.

Zašto je domena bitna?

Ime domene je brend koji vas predstavlja.

Osobno imena dijelim na 2 vrste imena - opisna i originalna. Opisno ime je npr. Oglasnik.hr, dok je originalno ime Njuškalo.hr - za prvo se može pretpostaviti o čemu se radi, dok za Njuškalo ne može. Kod originalnih imena obično je potrebno više uložiti u marketing kako bi se proširila informacija čime se točno bavi.



Koje vrste domena postoje?

Trenutno postoji oko 1.500 top level domena. Top level domena (TLD) znači kratica iza točke tipa .info ili .xxx. Kad koristimo riječ domena, najčešće mislimo na puno ime pojedine domene, tipa “Zagreb.info”. Najpopularnije top level domene u Hrvatskoj su .hr, .com, .net, .info te .com.hr



Gdje registrirati domenu?

Tvrtke koje se bave web hostingom omogućuju da se preko njih kupuju domene. Ono što je bitno kod hostinga je podrška prilikom kupnje i upravljanja domenom, meni je bitno da možete dobiti osobu na telefon kada je to potrebno. Iz tog razloga svjetski poznati registrari domena poput GoDaddy nisu za preporuku jer ih je teško dobiti ukoliko dođe do problema. Za razliku od njih, jedna od najvećih hosting tvrtki u Hrvatskoj - Avalon, ima podršku 24 sata dnevno i uvijek ih mogu dobiti na telefon kada ih trebam.



Cijene domena

Cijene godišnjeg zakupa domena se razlikuju od hostinga do hostinga, ali to je svega par kuna gore dolje. Svaka vrsta domene ima drugačiju cijenu. Domene se zakupljuju na godinu dana, a moguće je zakupiti i na više godina ako netko želi. Kada se bliži istek, dobijete obavijest na mail da produžite domenu na vrijeme.

Najskuplja domena je .hr koja na Avalon registraru košta 625 kn. Alternativa su .com, .net ili .com.hr domene koje koštaju nešto manje od 100 kn. Ukoliko inzistirate na .hr domeni, uvijek postoji opcija kupovine domene s dijakritičkim znakovima (č,ć,š,ž,š,đ) koja će vas koštati 100 kn. Dijakritički znakovi neće utjecati na vaš ranking na tražilicama, stoga je jedina mana takve domene nemogućnost vlastite mail adrese, odnosno moći ćete imati mail adresu, no dijakritički znakovi će biti zamijenjeni s nepoznatim znakovima poput % ili & i umjesto “javnibilježnik.hr” pisati će “xn--javnibiljenik-55c.hr”

Domenu .hr možete dobiti i besplatno preko CARNET servisa, no samo ako će vaša domena biti ista kao i ime vaše firme.



Što ako je željena domena zauzeta?

U tom slučaju imate dvije opcije: odabrati drugu domenu ili pokušati doći do vlasnika domene te otkupiti domenu. Ako postoji neki sadržaj na domeni koju želite, vjerojatno možete doći do kontakta preko weba. Ako nije, onda u WHOIS vidimo ime tvrtke ili osobe koja je vlasnik, te kroz Google tražilicu i Facebook eventualno možemo doći do te osobe ili tvrtke.

Od kad je uveden GDPR, nećete uvijek moći vidjeti na koga je domena registrirana, dok ste to prije mogli saznati za 90% domena.



Koju domenu odabrati

Odabir domene najviše je vezan za SEO i očekivanje posjetitelja. Kad otvarate npr. Index, otvorit ćete index.hr, a ne Index.com. Većina domena koje posjećujete su .hr ili .com domene u 90% slučajeva.

Ako će vam web stranica biti na hrvatskom jeziku i ciljati hrvatsko tržište, najbolja je .hr domena - kao i .rs za Srbiju. Google očekuje da će sadržaj .hr domene biti na hrvatskom jeziku. Najčešća greška je kada tvrtke koriste .hr domenu, a imaju web na engleskom jeziku te im je većina posjetitelja izvan Hrvatske.

Ako će web biti na engleskom jeziku i cilja tržište cijelog svijeta, najbolja je .com domena. Isto u slučaju kada ciljate EX YU regiju. Tu je dobar primjer MojPosao.net koji je vjerojatno pri odabiru domene planirao postati regionalan portal, a možda to i dalje planira.

Alternativa HR domene je COM.HR domena, no ozbiljnije tvrtke gotovo nikad ne koriste tu domenu. Razmislite malo koje web stranice znate da su na toj domeni? Fitness.com.hr je iznimka koja pokazuje da nije nemoguće, no oni imaju sreću što na domeni Fitness.hr ne postoji kvalitetna konkurencija.

Kada netko zaboravi ime domene, 4x je veća šansa da će pretpostaviti da je .hr ili .com nego bilo koja druga domena.

Trenutno je zakupljeno preko 107 000 domena u Hrvatskoj, od kojih 69 000 domena čine besplatne .hr domene, 24 000 naplatnih .hr domena te 13 000 com.hr domena, što znači da je od ukupnog broja domena, njih preko 90% .hr.



Važnost domene za SEO

Do sada sam napravio nekoliko testova s ciljem da utvrdim koliko je bitna sama domena. Uzmite u obzir da je u Hrvatskoj jako mala konkurencija i zbog toga je lako samo s dobrim imenom domene rangirati se dobro u rezultatima tražilica. U državama s više konkurencije i ozbiljnijim tržištem sama domena znači jako malo ili nimalo. Iz osobnog iskustva sam shvatio važnost domene za SEO:

Sex.hr - domena koju sam kupio bila je preusmjerena na kategoriju “SEX” na jednom mojem portalu. Sutra je ta kategorija bila prvi rezultat na Google-u za ključnu riječ ‘sex’ i tamo je ostala još pola godine nakon što se maknula redirekcija.

Kasko.hr - web sajt koji ima jednu stranicu kao leadgen i title “Jeftini kasko”. Bez backlinkova. Nakon par mjeseci prosječno je bilo 50 leadova mjesečno.



Alternativne domene

Osobno izbjegavam koristiti alternativne domene, ali nekad imaju smisla kada su druge domene zauzete i na njima se ne nalazi ništa konkurentni pa vi možete doći do izražaja. Neki od primjera alternativnih domena su:

Lider.media - Domena lider.hr je zauzeta i kao alternativu su odabrali ovu domenu. Moja procjena je da Lider zbog domene gubi min. 20% posjeta koje bi imao da ima .hr domenu.

Sibenik.in - indijska domena daje tražilicama signal da se radi o sajtu za Indijce. Veliki trud je uložen da se dobije posjećenost na takvu domenu.



Domene s dijakritičkim znakovima

Unazad par godina moguće je kupiti HR domenu s dijakritičkim znakovima u imenu. Čim je bilo moguće, kupio sam velik broj takvih domena kako bih testirao njihovu uspješnost u potpunosti. Na primjeru javnibilježnik.hr - jednostavnoj stranici koja nema nikakvu SEO vrijednost, već se samo sastoji od popisa javnih bilježnika, sam shvatio da da ih Google cijeni isto kao i domene bez dijakritičkih znakova. Javnibilježnik.hr je i dalje među prvih par rezultata na ključnu riječ ‘javni bilježnik’ iako je u stranicu uloženo ravno 10 minuta truda.

Zato sam zakupio i domene Žadar.hr i Šex.hr kako bih saznao vrednuje li ih Google isto, samo još nisam našao vremena da ih testiram.



Duža imena domena i crtice u imenu

Idealni naziv domene je što kraći i jedna riječ, jer ga je jednostavnije upisati prilikom pretrage. Primjer: Jutarnji list - jutarnji.hr, Večernji list, vecernji.hr. Slobodnadalmacija.hr je iznimka.

Među najposjećenijim web stranicama nećete naći domene koje u sebi imaju crticu. Iznimka je moj-posao.

Izbjegavajte brojeve u nazivu domene zbog korisnika na mobitelu kojima nije zgodno kada pokušavaju utipkati takvo ime domene.