Netko se dobro zabavlja: Domena AI.com sada preusmjerava na DeepSeek

Domena AI.com, porastom popularnosti generativne umjetne inteligencije i ulaskom AI-ja u svakodnevni rječnik, postala je jedna od najvrjednijih, ako ne i najvrjednija domena na svijetu trenutačno. Međutim – ne zna se tko joj je vlasnik. Prije otprilike dvije godine pisalo se da ju je kupio OpenAI, budući da je ona tada vodila izravno na njihov alat ChatGPT. To nikada nije bilo službeno potvrđeno, ali je broker za domene Saw.com tada bio potvrdio da ju je prodao za čak 11 milijuna dolara "nekome iz NFT svijeta".

Nekoliko promjena

Međutim, nedugo zatim misteriozni vlasnik počeo se "igrati", pa je u ljeto 2023. godine AI.com počeo preusmjeravati na stranice Muskove kompanije za umjetnu inteligenciju xAI. To je pokrenulo glasine da je osobno Elon Musk kupio tu domenu, ali i špekulacije da je možda ona i dalje u vlasništvu spomenutog brokera, koji joj privlačenjem pozornosti želi podići popularnost, pa samim time i vrijednost.

Novi zaplet dogodio se prije godinu dana, kad je AI.com odjednom počeo posjetitelje preusmjeravati na video poznatog tehnološkog youtubera Marquesa Brownleea (MKBHD), u kojem on daje svoje viđenje o OpenAI-jevom alatu za generiranje videa Sora. To je navelo na zaključak da je možda MKBHD stvarni vlasnik vrijedne domene – no, kako su whois zapisi ostali maskirani, niti to se nije moglo potvrditi.

Novi vlasnik od siječnja?

I naposlijetku, dolazi 2025. godina, Kinezi lansiraju DeepSeek i time zadaju snažan udarac dominaciji ChatGPT-a, barem kad je riječ o količini napisa i broju preuzimanja aplikacija. Vlasnik domene AI.com popratio je to – prebacivši preusmjeravanje svoje domene upravo na kineski GenAI alat. No, dogodila se u međuvremenu i promjena: whois pokazuje da je vlasnik domenu zakupio 7. siječnja ove godine (tj. da je tada zapis o vlasništvu posljednji put ažuriran). Kao ovlašteni registrar upisan je Squarespace, dok se kao sjedište vlasnika navodi Kuala Lumpur.

Misterij, dakle, i dalje ostaje – tko je prošli i sadašnji vlasnik domene još uvijek ne znamo, no znamo da je ona nekoliko puta promijenila mjesto kamo preusmjerava posjetitelje. Dok se ne razotkrije tko stoji iza ove priče, bitno je znati da do kineskog DeepSeeka možete doći upisivanjem URL-a ai.com u adresnu traku svojeg preglednika.