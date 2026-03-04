WELOCK pametne brave na akcijskim cijenama – zaključajte se uz značajne popuste

WELOCK nudi značajne popuste na svoje pametne brave, koje se montiraju namjesto standardnog euro cilindra

Bug.hr srijeda, 4. ožujka 2026. u 14:30

Ako ste razmatrali nadogradnju ulaznih vrata pametnom bravom, ali vas je odbijala složenost ugradnje ili visoka cijena, WELOCK nudi odgovor u obliku linije cilindričnih pametnih brava, koje se montiraju točno onako kako biste zamijenili običan euro cilindar – bez bušenja, bez majstora i bez ikakvih drugih komplikacija . Jedna takva pametna brava trenutačno je dostupna po značajno sniženoj cijeni, uz besplatnu dostavu iz EU skladišta, dakle bez neočekivanih carinskih troškova.

WELOCK SMART LOCK CYLINDER U71

Ako razmišljate o prelasku na pametnu bravu, ali ne želite razbijati vrata, mijenjati okove ili plaćati majstora, WELOCK Smart Lock Cylinder U71 neće od vas tražiti ništa od toga. Riječ je o cilindričnoj pametnoj bravi koja se ugrađuje identično kao klasični euro cilindar. Izvadite stari cilindar, umetnete novi i gotovi ste za nekoliko minuta.

WELOCK Smart Lock Cylinder U71 proširuje mogućnosti u odnosu na tvrtkine jednostavnije pametne brave jer kombinira više načina pristupa. Otključavanje otiskom prsta traje oko 0,5 sekundi. Dostupne su i RFID kartice, praktične za djecu ili starije članove kućanstva. Treća opcija je PIN kod putem integrirane tipkovnice na vanjskom modulu, što znači da vam uopće ne treba ključ ni mobitel. Najzad, moguće je otključavanje pomoću klasičnog ključa, za ukućane nesklone tehnologiji.

Unutarnji prihvat od 32 mm osigurava kompatibilnost s većinom europskih vrata standardne debljine. Putem Bluetooth veze brava se povezuje s mobilnom aplikacijom za upravljanje korisnicima, dodavanje otisaka i pregled pristupa. Uz opcionalni dodatak WIFIBOX 3 moguće je i daljinsko otključavanje preko Interneta, primjerice kada trebate pustiti gosta ili dostavljača dok niste kod kuće.

Dostava se vrši iz EU skladišta, bez carine i dodatnih davanja. Paket se šalje unutar 24 sata, a isporuka na hrvatske adrese u pravilu traje nekoliko dana. Uključeno je 2 godine jamstva, 30 dana za povrat novca te doživotna korisnička podrška.

U tijeku je i posebna promocija povodom Dana žena, pa na WELOCK službenoj stranici pojedine pametne brave možete kupiti uz uštedu od 63 eura.

