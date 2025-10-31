Popusti na WELOCK pametne brave povodom Noći vještica

WELOCK nudi značajne popuste za nekolicinu svojih pametnih brava

Bug.hr petak, 31. listopada 2025. u 10:00

Povodom ovogodišnjeg Halloweena – Noći vještica, po naški – WELOCK nudi značajne popuste za pojedine svoje pametne brave i pripadajuće dodatke. Konkretno, radi se o modelima WELOCK Smart Lock TOUCH41, WELOCK Smart Lock U81 i WELOCK Smart Lock TOUCA51, koje smo sve od reda već imali prilike testirati i recenzirati, stoga ćemo iskoristiti priliku kako bismo vas podsjetili na njihove značajke i skrenuli pažnju na akcijske cijene.

WELOCK SMART LOCK TOUCH41

Pametnu bravu WELOCK Smart Lock TOUCH41 recenzirali smo prošle godine. To nam je bio prvi susret s tvrtkinim proizvodima, a čitavo iskustvo i cjelokupni dojam bili su vrlo pozitivni. Bravu je bilo jednostavno instalirati, nismo naišli ni na kakve probleme s kompatibilnošću s vratima, a dopalo nam se i što je posve funkcionalna bez mobilne aplikacije, kako smo ju naposljetku i najviše koristili. Pomoću ekrana na vanjskoj strani brave i jedne, jedine tipke, smještene ispod čitača prsta, moguće je dodavati i brisati administratore i korisnike, pratiti stanje baterije te vršiti sve ostale bitne radnje.

Smart Lock Touch41 ostavili smo u upotrebi na vratima na kojima smo ga testirali, stoga imamo jedinstvenu priliku potvrditi kako brava, nakon godine dana svakodnevnog korištenja i izloženosti vanjskim utjecajima, još uvijek funkcionira besprijekorno – kao prvog dana. Štoviše, još uvijek u njoj koristimo iste tri baterije, koje smo ubacili prilikom instalacije, a pripadajuća mobilna aplikacija prijavljuje nam kako je u njima preostalo oko 50% kapaciteta. Kako stvari stoje, prije ćemo ih promijeniti preventivno, da izbjegnemo curenje zbog puke starosti, nego što će ih brava potrošiti. Ostale detaljne informacije o izvedbi, instalaciji i načinu rada pametne brave Smart Lock Touch41 potražite u našoj recenziji.

WELOCK SMART LOCK U81

Pametna brava WELOCK Smart Lock U81 najnoviji je tvrtkin model, kojeg smo imali prilike testirati i recenzirati. Umjesto cilindričnog prihvata s obje strane vrata, Smart Lock U81 na vanjskoj strani ima izduženi "modul" s integriranim čitačem otiska prsta, brojčanikom sa 10 znamenki te zakretnim mehanizmom, kojim otključavamo vrata nakon uspješne autentifikacije. S bravom se također dobivaju dva fizička ključa, a hoćete li ih koristiti samo u slučaju nužde, ili ćete ih dati ukućanima koji nisu skloni tehnologiji, ovisi o vašim preferencijama.

Povrh otiska prsta, brojčanika i fizičkog ključa, WELOCK Smart Lock U81 može se otvoriti pomoću RFID kartica (u kutiji dolaze tri), Bluetootha odnosno službene mobilne aplikacije (dovoljno je doći u domet brave, aktivirati ju i pritisnuti odgovarajuću tipku u aplikaciji), pa i glasovno, putem Amazon Alexe, uz pretpostavku da nabavite WIFIBOX 3, gateway koji uspostavlja Bluetooth konekciju s pametnom bravom te Wi-Fi vezu s vašom kućnom mrežom.

Unutarnji cilindrični prihvat promjera je od 32 milimetara, a vanjski – onaj s brojčanikom i ostalim – toliko je uzak, da središnja točka postojeće ključanice od ruba vrata mora biti udaljena svega 25 milimetara – za 15 milimetara manje od WELOCK brava kod kojih su oba prihvata cilindrična, i manje od većine drugih pametnih brava, dostupnih na tržištu.

WELOCK SMART LOCK TOUCHA51

 Detaljnu recenziju modela WELOCK TOUCA51 objavili smo početkom ožujka i tom smo mu prilikom dodijelili priznanje "Bug preporuka" – čime je to zaslužio, provjerite u njegovu opisu.

Brava "pamti" do 100 korisnika putem otiska prsta i neograničen broj numeričkih lozinki dužine šest do 10 znakova. Dozvoljeno je unijeti pogrešne brojeve prije i nakon prave lozinke, što je zgodna mjera sigurnosti u situacijama kad mislite da netko gleda koje brojeve pritišćete. Za lakše korištenje noću, brojčanik posjeduje pozadinsko osvjetljenje tipki. Podržana su vrata debljine 30 do 70 milimetara, a jedini preduvjet jest da su ona opremljena standardnim euro cilindrom.

WELOCK WIFIBOX3 + DOOR SENSOR x2

Funkcionalnost navedenih i svih ostalih WELOCK pametnih brava moguće je proširiti pomoću dodataka WIFIBOX 3 i Door Sensor.

WIFIBOX 3 se povezuje s tvrtkinim pametnim bravama, njih maksimalno osam, preko Bluetootha, ali također komunicira s kućnom bežičnom mrežom, omogućavajući nam da vrata otključamo od bilo gdje u svijetu, ali i da primamo notifikacije svaki put kada netko izvrši bilo kakvu interakciju s bravom, provjeravamo povijest otključavanja te dodajemo i uklanjamo korisnike, bez boravka unutar Bluetooth dometa same brave. WIFIBOX3 pokazao nam se osobito korisnim u situacijama kad su nam gosti stigli pred vrata, a još nismo bili kod kuće – umjesto da ih ostavimo čamiti pred vratima, s blagajne u seoskoj trgovini pustili smo ih u kuću.

Door Sensor je Bluetooth senzor za detekciju "statusa" vrata – jesu li otvorena ili zatvorena. Na vrata se fiksira pomoću običnih 3M ljepljivih traka, a za "daljinsku" komunikaciju s WELOCK mobilnom aplikacijom koristi WIFIBOX 3.

 

