WELOCK Smart Lock U81 - Otključava sva vrata

Za Smart Lock U81 WELOCK kaže kako se radi o "pametnoj bravi nove generacije", što ne znači da ona donosi revolucionarne i dosad neviđene značajke, već prvenstveno da izgledom i izvedbom podosta odskače od ostatka tvrtkine ponude pametnih brava

SPECIFIKACIJE Tip Pametna brava Način otključavanja Otisak prsta, RFID kartice, brojčani PIN, mobilna aplikacija, fizički ključ Podržana debljina vrata 60-115 mm Cilindar Euro (standardni) Zaštita IP65 Napajanje 4x AAA baterija Jamstvo 3 godine Dojam Sposobna pametna brava, koja nudi sve relevantne načine otključavanja i široku kompatibilnost s vratima, zahvaljujući kompaktnoj izvedbi vanjskog modula i unutarnjeg prihvata

Da je Smart Lock U81 sasvim drugačiji od ranije opisanih WELOCK brava Touch41 i ToucAEBL51, vidljivo je već na prvi pogled – umjesto cilindričnog prihvata s obje strane vrata, Smart Lock U81 na vanjskoj strani ima izduženi "modul" s integriranim čitačem otiska prsta, brojčanikom sa 10 znamenki te zakretnim mehanizmom, kojim otključavamo vrata nakon uspješne autentifikacije. Taj je mehanizam presvučen gumenom zaštitom, neutralne crne ili upadljive plave boje (u paketu se dobivaju obje varijante), koja istodobno jamči bolji hvat prilikom otključavanja vrata, ali i služi kao zaštita fizičke ključanice, kojom Smart Lock U81 također raspolaže. S bravom se dobivaju dva ključa, a hoćete li ih koristiti samo u slučaju nužde – primjerice, ako ignorirate brojna upozorenja o pravodobnoj zamjeni baterija pa dođe do njihova potpuna pražnjenja – ili ćete ih dati ukućanima koji nisu skloni tehnologiji, ovisi o vašim preferencijama. U potonjem slučaju gumenu ćete zaštitu trajno ukloniti, čime će brava postati nešto malo manje ugodna za korištenje, ali samom mehanizmu neće biti ništa, jer nije ništa više ili manje izložen vanjskim utjecajima od bilo koje druge klasične brave.

Uz sve "moderne" načine otključavanja (otisak prsta, PIN, RFID kartica, mobilna aplikacija), Smart Lock U81 prima i klasične, fizičke ključeve

Povrh otiska prsta, brojčanika i fizičkog ključa, WELOCK Smart Lock U81 može se otvoriti pomoću RFID kartica (u kutiji dolaze tri), Bluetootha odnosno službene mobilne aplikacije (dovoljno je doći u domet brave, aktivirati ju i pritisnuti odgovarajuću tipku u aplikaciji), pa i glasovno, putem Amazon Alexe, uz pretpostavku da nabavite WIFIBOX 3, gateway koji uspostavlja Bluetooth konekciju s pametnom bravom te Wi-Fi vezu s vašom kućnom mrežom. WIFIBOX 3 poprilično proširuje funkcionalnost brave, pružajući nam mogućnost otključavanja s bilo koje udaljene lokacije, kreiranja jednokratnih šifri (za ulazak prijatelja ili osobe koja je došla nešto obaviti, a nije vas zatekla kod kuće), pregleda povijesti otključavanja, i sličnog. Jedan WIFIBOX 3 omogućuje upravljanje s do osam WELOCK pametnih brava, a cijena mu je 99 eura.

Uži i kompatibilniji

Čitač otiska prsta postavljen je na vrh vanjskog modula, gdje mu je najlakše pristupiti. Ispod njega nalazi se zakretni mehanizam, zaštićen gumenim pokrovom, koji krije bravu za priloženi fizički ključ

Još jedna bitna značajka, prema kojoj se Smart Lock U81 razlikuje od dosad testiranih WELOCK pametnih brava, jesu gabariti unutarnjeg i vanjskog "modula". Unutarnji cilindrični prihvat promjera je od 32 milimetara, a vanjski – onaj s brojčanikom i ostalim – toliko je uzak, da središnja točka postojeće ključanice od ruba vrata mora biti udaljena svega 25 milimetara – za 15 milimetara manje od WELOCK brava kod kojih su oba prihvata cilindrična, i manje od većine drugih pametnih brava, dostupnih na tržištu. Takvo što možda djeluje nebitno, ali u našem slučaju riješilo je vrlo konkretan problem s metalnim garažnim vratima, kod kojih je brava pozicionirana vrlo blizu rubu, zbog čega na njih nismo uspjeli ugraditi nijednu drugu pametnu bravu, do pojave Smart Locka U81. Što se potrebne debljine vrata tiče, podržana su sva vrata u rasponu od 60 do 115 milimetara, pri čemu ćete za najdeblja kompatibilna vrata iskoristiti priložene distancere.

Ekran iznad brojčanika prikazuje statusne informacije, stanje baterije i slično

Sam postupak instalacije isti je kao kod drugih tvrtkinih pametnih brava te iziskuje otprilike 20 minuta vremena, križni odvijač i četiri AAA baterije, dostatne za otprilike godinu dana redovitog korištenja. Sve ostale potrebne alate dobit ćete u kutiji. Upute su otisnute na dvije stranice korisničkog priručnika, a čitava rabota započinje ugradnjom baterija, nakon čega se pristupa skidanju postojeće brave (drži ju jedan dugački vijak), odvajanju unutarnjeg prihvata i vanjskog modula te ubacivanju Smart Locka U81 na mjesto. Preostaje prilagoditi "duljinu" WELOCK brave debljini vrata i vratiti njene unutarnje i vanjske dijelove na mjesto, pa se može prijeći na drugi dio posla – dodavanje administratora i korisnika.

Nećemo opisivati taj postupak, jer je dobro dokumentiran u korisničkom priručniku, već ćemo tek spomenuti da je izvediv bez korištenja aplikacije, pritiskanjem odgovarajućih tipki na brojčaniku. Na taj je način moguće dodati administratore i "obične" korisnike, bez obzira žele li bravu otključavati pomoću prsta, šifre ili RFID kartice. Brava može zapamtiti 200 brojčanih PIN-ova, 100 otisaka prsta i 199 RFID kartica. Administratora može biti maksimalno 10, a običnih korisnika 190.

Poznato korisničko iskustvo

Brava se može koristiti bez mobilne aplikacije, ali neke stvari su ipak brže unutar nje

Ideja da se konfiguracija brave obavi na samoj bravi, umjesto u WELOCK mobilnoj aplikaciji, privlačna jer, jer je aplikacija još uvijek neintuitivna. No, ubrzat će stvari poput namještanja vremena na bravi, dodavanja korisnika (otisci prsta, PIN-ovi, RFID kartice) i vraćanja na tvorničke postavke. Aplikacija također može prikazati neke informacije, koje sama brava ne nudi, poput povijesti otključavanja, gdje ćete vidjeti tko je i kada otključao vaša vrata. Osobe će, doduše, biti predstavljene kriptično, pa nećete vidjeti njihova stvarna imena, već će pisati nešto poput "ID:2" ili "ID:6", a tko se iza tih identifikacija krije, nadajte se da ste zapamtili onda kad ste ih dodavali. Ne znamo radi li se o sigurnosnoj mjeri, začkoljici vezanoj uz GDPR, ili propustu same aplikacije, ali korisnike nije moguće ručno (pre)imenovati. Samim time, kad nekoga od njih poželite obrisati, morat ćete unijeti broj njegovog "ID-a"; ako niste sigurni koji je pa počnete "nabadati", obrisat ćete korisnike koje niste trebali. Nezgodno.

Korištenje Smart Locka U81 u praksi je istovjetno drugim WELOCK bravama. Priđete vratima, pritisnete bilo koju tipku na brojčaniku kako biste aktivirali bravu i tada skenirate prst, prislonite RFID karticu ili upišete PIN – što već preferirate. Ako vam prilikom unosa PIN-a netko stoji iza leđa, možete unijeti niz pogrešnih znamenaka prije i nakon pravog PIN-a – brava će se otključati, a osoba neće prokljuviti koji vam je PIN. Kad je autentifikacija uspješno izvršena, začut ćete zvuk aktivacije mehanizma, pa vam preostaje okrenuti gumirani modul ispod čitača otiska prsta, čime ćete otključati vrata. Kad mehanizam nije aktiviran, taj će se modul naprosto okretati u prazno.

Kompaktni vanjski modul i unutarnji prihvat omogućavaju instalaciju Smart Locka U81 čak i na vrata gdje se brava nalazi vrlo blizu njihovog ruba

Promo kod

Cijena Smart Locka U81 postavljena je na 249 eura, što je još jedan novitet za WELOCK, čije su pametne brave dosad u pravilu koštale manje od 200 eura. Dobra vijest je kako su u službenom web-shopu neprestano aktivni kodovi za popust od 50 eura (unesite kod VD50 prije zaključenja kupnje), a poštansko slanje za Hrvatsku je besplatno (i oslobođeno dodatnih carinskih nameta), pa se naposljetku za 199 eura može kupiti vrlo sposobna pametna brava, koja će biti kompatibilna s većinom vrata i u jednom "paketu" ponuditi sve relevantne vrste otključavanja.

Varijanta s pridruženim gatewayem WIFIBOX 3 košta 348 eura (popušteno na 298 eura).