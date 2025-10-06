Pametna brava WELOCK Touch41 na dosad najvećem popustu

Prije otprilike godinu dana recenzirali smo WELOCK pametnu bravu Smart Lock Touch41. To nam je bio prvi susret s tvrtkinim proizvodima, a čitavo iskustvo i cjelokupni dojam bili su vrlo pozitivni. Bravu je bilo jednostavno instalirati, nismo naišli ni na kakve probleme s kompatibilnošću s vratima, a dopalo nam se i što je posve funkcionalna bez mobilne aplikacije, kako smo ju naposljetku i najviše koristili. Pomoću ekrana na vanjskoj strani brave i jedne, jedine tipke, smještene ispod čitača prsta, moguće je dodavati i brisati administratore i korisnike, pratiti stanje baterije te vršiti sve ostale bitne radnje.

WELOCK Smart Lock Touch41

Smart Lock Touch41 ostavili smo u upotrebi na vratima na kojima smo ga testirali, stoga imamo jedinstvenu priliku potvrditi kako brava, nakon godine dana svakodnevnog korištenja i izloženosti vanjskim utjecajima, još uvijek funkcionira besprijekorno – kao prvog dana. Štoviše, još uvijek u njoj koristimo iste tri baterije, koje smo ubacili prilikom instalacije, a pripadajuća mobilna aplikacija prijavljuje nam kako je u njima preostalo oko 50% kapaciteta. Kako stvari stoje, prije ćemo ih promijeniti preventivno, da izbjegnemo curenje zbog puke starosti, nego što će ih brava potrošiti. Ostale detaljne informacije o izvedbi, instalaciji i načinu rada pametne brave Smart Lock Touch41 potražite u našoj recenziji.

Koristimo priliku kako bismo vas infomirali da se Smart Lock Touch41 trenutačno nalazi na najvećem popustu od izlaska, od 63 eura, koji joj cijenu spušta na 126 eura. Za realizaciju popusta, dovoljno je prije potvrde plaćanja upisati kod VD63. U cijenu je uključeno dvogodišnje jamstvo s besplatnim produljenjem na tri godine, kao i besplatno slanje u Hrvatsku, iz skladišta u Europskoj Uniji, dakle bez rizika od carinskih nameta.

WELOCK WIFIBOX 3 i DOOR SENSOR

Funkcionalnost navedenih i svih ostalih WELOCK pametnih brava moguće je proširiti pomoću dodataka WIFIBOX 3 i Door Sensor.

WELOCK WIFIBOX 3

WIFIBOX 3 se povezuje s tvrtkinim pametnim bravama, njih maksimalno osam, preko Bluetootha, ali također komunicira s kućnom bežičnom mrežom, omogućavajući nam da vrata otključamo od bilo gdje u svijetu, ali i da primamo notifikacije svaki put kada netko izvrši bilo kakvu interakciju s bravom, provjeravamo povijest otključavanja te dodajemo i uklanjamo korisnike, bez boravka unutar Bluetooth dometa same brave. WIFIBOX 3 pokazao nam se osobito korisnim u situacijama kad su nam gosti stigli pred vrata, a još nismo bili kod kuće – umjesto da ih ostavimo čamiti pred vratima, s blagajne u seoskoj trgovini pustili smo ih u kuću. Cijena mu je 99 eura.

WELOCK Door Sensor

Door Sensor košta 17 eura, a riječ je o Bluetooth senzoru za detekciju "statusa" vrata – jesu li otvorena ili zatvorena. Na vrata se fiksira pomoću običnih 3M ljepljivih traka, a za "daljinsku" komunikaciju s WELOCK mobilnom aplikacijom koristi WIFIBOX 3.

Komplet u kojem su WIFIBOX 3 i četiri Door Sensora

Komplet koji sadrži WIFIBOX 3 i dva Door Senosora WELOCK nudi za 130 eura.