WELOCK časti Black Friday popustima za svoje pametne brave

Akcijske cijene za nekolicinu pametnih brava, koje je WELOCK ponudio povodom nedavnog Dana samaca, ponovit će se i na Crni petak

WELOCK, proizvođač pametnih brava, pripadajućih senzora i dodataka, na svojim stranicama ponovo nudi vlastite proizvode po osjetno sniženim cijenama, ovaj puta povodom Crnog petka. Premda Crni petak pada na sam kraj studenog, WELOCK akcija je aktivna već sada. Trebate li neku od prigodno popuštenih pametnih brava, možete ju naručiti odmah.

Pametnu bravu WELOCK Smart Lock TOUCH41 recenzirali smo prošle godine. To nam je bio prvi susret s tvrtkinim proizvodima, a čitavo iskustvo i cjelokupni dojam bili su vrlo pozitivni. Bravu je bilo jednostavno instalirati, nismo naišli ni na kakve probleme s kompatibilnošću s vratima, a dopalo nam se i što je posve funkcionalna bez mobilne aplikacije, kako smo ju naposljetku i najviše koristili. Pomoću ekrana na vanjskoj strani brave i jedne, jedine tipke, smještene ispod čitača prsta, moguće je dodavati i brisati administratore i korisnike, pratiti stanje baterije te vršiti sve ostale bitne radnje.

Smart Lock Touch41 ostavili smo u upotrebi na vratima na kojima smo ga testirali, stoga imamo jedinstvenu priliku potvrditi kako brava, nakon godine dana svakodnevnog korištenja i izloženosti vanjskim utjecajima, još uvijek funkcionira besprijekorno – kao prvog dana. Štoviše, još uvijek u njoj koristimo iste tri baterije, koje smo ubacili prilikom instalacije, a pripadajuća mobilna aplikacija prijavljuje nam kako je u njima preostalo oko 50% kapaciteta. Kako stvari stoje, prije ćemo ih promijeniti preventivno, da izbjegnemo curenje zbog puke starosti, nego što će ih brava potrošiti. Ostale detaljne informacije o izvedbi, instalaciji i načinu rada pametne brave Smart Lock Touch41 potražite u našoj recenziji.

AKCIJA POVODOM CRNOG PETKA Kupite pametnu bravu Smart Lock Touch41 na službenom WELOCK webshopu Kod za popust: VD63 Konačna cijena: 126 eura Napomene: besplatno slanje u Hrvatsku iz EU skladišta (nema troškova uvoza), 2 godine jamstva, probni period od 30 dana s povratom novca, doživotna korisnička podrška

Pametna brava WELOCK Smart Lock U81 najnoviji je tvrtkin model, kojeg smo imali prilike testirati i recenzirati. Umjesto cilindričnog prihvata s obje strane vrata, Smart Lock U81 na vanjskoj strani ima izduženi "modul" s integriranim čitačem otiska prsta, brojčanikom sa 10 znamenki te zakretnim mehanizmom, kojim otključavamo vrata nakon uspješne autentifikacije. S bravom se također dobivaju dva fizička ključa, a hoćete li ih koristiti samo u slučaju nužde, ili ćete ih dati ukućanima koji nisu skloni tehnologiji, ovisi o vašim preferencijama.

Povrh otiska prsta, brojčanika i fizičkog ključa, WELOCK Smart Lock U81 može se otvoriti pomoću RFID kartica (u kutiji dolaze tri), Bluetootha odnosno službene mobilne aplikacije (dovoljno je doći u domet brave, aktivirati ju i pritisnuti odgovarajuću tipku u aplikaciji), pa i glasovno, putem Amazon Alexe, uz pretpostavku da nabavite WIFIBOX 3, gateway koji uspostavlja Bluetooth konekciju s pametnom bravom te Wi-Fi vezu s vašom kućnom mrežom.

Unutarnji cilindrični prihvat promjera je od 32 milimetara, a vanjski – onaj s brojčanikom i ostalim – toliko je uzak, da središnja točka postojeće ključanice od ruba vrata mora biti udaljena svega 25 milimetara – za 15 milimetara manje od WELOCK brava kod kojih su oba prihvata cilindrična, i manje od većine drugih pametnih brava, dostupnih na tržištu.

AKCIJA POVODOM CRNOG PETKA Kupite pametnu bravu Smart Lock U81 na službenom WELOCK webshopu Kod za popust: VD70 Konačna cijena: 179 eura Napomene: besplatno slanje u Hrvatsku iz EU skladišta (nema troškova uvoza), 2 godine jamstva, probni period od 30 dana s povratom novca, doživotna korisnička podrška

Pametna brava WELOCK TOUCHA51 PRO nešto je naprednije izdanje modela WELOCK TOUCA51, kojeg smo imali prilike testirati početkom godine. Model Pro donosi brojčanik pune veličine, dakle sa svih devet brojeva i nulom, a dobio je i mogućnost kreiranja privremene brojčane lozinke, čija je valjanost vremenski ograničena, što će biti osobito zanimljivo iznajmljivačima apartmana. Također podržava nešto šira vrata (50-100 mm), pamti dvostruko više pristupnih lozinki (njih 200) i još brže očitava otiske prsta – unutar trećine sekunde.

Naravno, osim putem brojčane šifre, otiska prsta ili privremene lozinke, brava se može otključati mobilnom aplikacijom i priloženim RFID karticama. Dozvoljeno je unijeti pogrešne brojeve prije i nakon prave lozinke, što je zgodna mjera sigurnosti u situacijama kad mislite da netko gleda koje brojeve pritišćete. Za lakše korištenje noću, brojčanik posjeduje pozadinsko osvjetljenje tipki.

AKCIJA POVODOM CRNOG PETKA Kupite pametnu bravu WELOCK Smart TouchA51 Pro na službenom WELOCK webshopu Kod za popust: VD60 Konačna cijena: 109 eura Napomene: besplatno slanje u Hrvatsku iz EU skladišta (nema troškova uvoza), 2 godine jamstva, probni period od 30 dana s povratom novca, doživotna korisnička podrška

Akcija povodom Crnog petka u tijeku je već sada, a traje do 30. studenog, stoga - reagirajte na vrijeme!