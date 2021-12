Znate li koji je prvi televizor s certifikatom za gaming?

Koliko je gaming postala snažna industrija, govori podatak da će njena sveukupna vrijednost u 2023. prestići vrtoglavih 200 milijardi američkih dolara. Samo u Americi, gameri su potrošili sveukupno 11.4 milijardi dolara na kupovinu omiljenih naslova na različitim platformama. Dolaskom novih generacija, gaming sve više postaje i obiteljska stvar, a zanimljiv je podatak da čak 45% sveukupne gaming populacije čine gamerice. O tome da je gaming ojačao u posljednje vrijeme jer smo morali ostati unutar četiri zida, ne treba niti pričati.

Za gaming s obitelji najbolje rješenje nude konzole. PC će uvijek imati svoj poseban status u gaming industriji, ali svi virtualni ratnici po online platformama uvijek će se složiti da je konzolaški gaming putem televizora praktičan za dnevni boravak kada želimo uključiti više igrača.

Kako dolaze noviteti u gaming industriji, tehnologija ih mora pratiti. Zbog toga je uvijek savjet ne ulagati u tehnologije koje će biti aktualne koju godinu, nego uložiti u trajno rješenje koje će doista izdržati ispit vremena u svijetu koje napreduje ne iz godine u godinu, nego iz sekunde u sekundu. U tom dinamičnom okruženja ponekad je i najvećim techno entuzijastima teško pratiti što je zaista dobro na tržištu, zbog čega je industrija počela standardizirati kvalitetu dodjeljujući razne oznake. Jedan od najsvježijih primjera je „Gaming TV Performance“ certifikat kojeg izdaje poznati njemački inženjerski institut Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), a njegov prvi dobitnik ove godine su Samsung Neo QLED televizori, točnije modeli iz 2021. godine. Promotrimo zašto je to tako i što sve treba televizor imati da bi doista bio – gamerski televizor.

Testiranje prije svega!

Kako bi Samsung Neo QLED televizori zaslužili ovaj certifikat, morali su proći nekoliko testova performansi i naprezanja hardvera. Gameri obožavaju svoju tehnologiju naprezati do maksimuma, a tu su se Neo QLED televizori pokazali apsolutnim prvacima jer su ključne značajke poput smanjenja kašnjenja odziva od 10ms, podrška za HDR te razinu svjetlosti od 1000 nita izdržale sve testove s maksimalnim brojem sličica u sekundi. Svakako je tu pomoglo što neki modeli Neo QLED televizora pružaju i podršku za AMD FreeSync™ Premium Pro tehnologiju koja optimizira HDR za glatki gaming lišen bilo kakvog stuttera, omogućavajući igranje na maksimalnim performansama i niskom razinom kašnjenja.

Revolucionarni osjećaj gaminga

Osim testiranja, televizori za dobivanje ovog certifikata moraju biti dizajnirani s gamingom na umu. Tako Neo QLED televizori s omjerom zaslona od Ultra Wide 21:9 te 32:9 donose odličnu rezoluciju za igranje omiljenih naslova, a oni najzahtjevniji neće osjetiti ni najmanji FPS lag zahvaljujući brzini osvježavanja od 120 Hz pomoću Motion Xcelerator Turbo+ tehnologije. Kada je korisnik spreman gejmati u bilo koje doba dana, Neo QLED televizor u trenutku se prebacuju s gledanja filmova na postavke za gaming zahvaljujući Game View i Game Bar opcijama.

Zvuk je isto dio doživljaja

Svi dok diskutiramo na forumima u slobodno vrijeme najviše se obaziremo na grafiku i performanse. Međutim, često zbog toga zanemarujemo i kvalitetu zvuka koja igra podsvjesno igra itekako važno ulogu za level design. I taj element u videoigrama moramo posjedovati kvalitetni kućni uređaj, a Samsung Neo QLED televizori nude odgovor svojom Q-Symphony značajkom kada iskoristimo moć modernih soundbarova. Tako se Q Soundbar sinkronizira s televizorom, kombinirajući i poboljšavajući efekte kroz prednje, bočne i zvučnike usmjerene prema dolje, kao i zvučnike televizora. Zamislite se u nekom od popularnih RPG-ova poput Witchera gdje možete i zvučno osjetiti fantaziju virtualnih okolina – to je pruža Q-Symphony. I bez soundbara, televizor donosi odličan zvuk zahvaljujući Object Tracking Sound+ tehnologiji koja prati kretanja objekata po ekranu i precizno reproducira zvuk za maksimalno realističan osjećaj.

Na kraju, i gameri žele više od gaminga

Osim što pružaju vrhunsko gaming iskustvo što potvrđuju međunarodnim certifikatom, Samsung Neo QLED televizori donose i brojne dodatne mogućnosti koje bi svaki tech entuzijast htio poželjeti. Ako vam je ovaj Neo QLED televizor zapeo za oko, sada je super trenutak jer vas čeka mogućnost da do 31. prosinca uštedite na odabranom gaming asortimanu, ovisno o modelu televizora. Dodatno, možete ostvariti i 5 godina jamstva za bezbrižno uživanje u omiljenim gaming naslovima također do kraja godine. A za one koji svakodnevno koriste i Spotify za pozadinsku glazbu dok gejmaju, do 3. svibnja 2022. uz kupnju Samsung Smart televizora možete uživati u 3 mjeseca Spotify Premium licence.

