EU će o zajedničkom standardu punjača odlučiti 7. lipnja

Europska komisija još je u rujnu prošle godine objavila prijedlog regulative kojom bi se proizvođačima malih elektroničkih uređaja uvjetovalo da na njih ugrade isključivo univerzalni priključak za punjenje, tipa USB-C.

Vijeće EU podržalo je USB-C kao jedinstveni standard početkom ove godine, a kako navodi Reuters, zastupnici i predstavnici zemalja EU, konačnu će odluku donijeti u utorak, 7. lipnja. Upućeni, naime, kažu da će pametni telefoni, tableti i bežične slušalice morati koristiti USB-C priključak za punjenje te se taj zakon neće moći izbjeći tako da proizvođači u kutiju osiguraju odgovarajući adapter.

Pojedini zastupnici traže i da se prijenosna računala uvrste u propise, no to bi značajno utjecalo na proizvođače poput Samsunga i Huaweija, koji će se tome vjerojatno protiviti. U svakom slučaju, glavni „protivnik“ jedinstvenog standarda svakako je Apple, no ako je suditi prema informacijama koje je objavio analitičar Ming-Chi Kuo, iPhone 15 bit će prvi njihov telefon s USB-C priključkom.

Izvori za Reuters kažu da bi zastupnici mogli zahtijevati i podršku za zajednički standard bežičnog punjenja do 2025. godine. Međutim, neke zemlje i Komisija EU traže dulje prijelazno razdoblje iz, kako kažu, tehničkih razloga. Bilo kako bilo, sve bi se trebalo saznati 7. lipnja.

Podsjetimo, smanjenje elektroničkog otpada povezana s proizvodnjom, prijevozom i odlaganjem punjača, glavni je cilj uvođenja univerzalnog priključka za punjenje.