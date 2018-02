EU kreće prema strožoj regulaciji dronova

Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA) objavila je mišljenje i preporuke prema kojima smatraju da bi Europska komisija trebala regulirati područje civilnih bespilotnih letjelica. Prema EASA-inim stručnjacima za zrakoplovstvo, dronovi bi se sa zakonodavnog gledišta trebali podijeliti u tri kategorije: otvorenu, specifičnu i certificiranu.

Svi hobistički dronovi namijenjeni zabavi i "običnom" letenju spadali bi u otvorenu kategoriju, i njiovo bi korištenje trebalo biti slobodno, moglo bi se letjeti bez ikakvih dodatnih dozvola ili prijavljivanja nadležnima. Specifična kategorija uključivala bi dronove koji mogu predstavljati određeni rizik, pa bi se za njih trebala pribaviti dozvola za let, dok bi u certificiranu kategoriju spadale letjelice s najvećim rizikom za koje bi i "piloti" trebali imati određene dozvole.

Osim pilota dronova nova bi regulativa uključivala i aeromodelare

Prosječnom hobi korisniku najbitnija kategorija, ona otvorena, uključivala bi u principu sve letjelice mase do 25 kilograma, najviše visine leta do 120 metara, te isključivo one kojima se pilotira u vidokrugu operatera. Operateri bi morali voditi računa o tome upravljaju li letjelicama u blizini ljudi, a svakako bi države članice EU mogle proglasiti i zone zabrana letova dronova (u blizini zračnih luka i slično). Vlasnici dronova težih od 250 grama, a lakših od 25 kg, morali bi proći osnovni test kompetencija i registrirati sebe i letjelicu.

Sve što izlazi iz ove kategorije smjestilo bi vlasnika drona u specifičnu kategoriju, pa bi morao slijediti nešto stroža pravila – a to se prije svega odnosi na komercijalne upotrebe dronova ili letove izvan vidokruga pilota, korištenjem POV video tehnologije. Takvo bi letenje bilo zabranjeno privatnim korisnicima, osim ako prođu iste regulatorne zahtjeve kao i komercijalni piloti.

U posljednju, certificiranu kategoriju spadali bi veliki dronovi, pa i oni putnički, za koje su pripremljena najstroža pravila o registraciji, sigurnosti, obilježavanju, i slično.

Prihvati li Europska komisija ovo mišljenje EASA-e, ono bi moglo postati dijelom zakona već do kraja ove godine.