Nova europska pravila o energetskoj učinkovitosti praktički će zabraniti prodaju 8K televizora

Europski indeks energetske efikasnosti za potrošačku elektroniku (Energy Efficiency Index, EEI), trebao bi biti ažuriran u ožujku sljedeće godine. Zadnje njegovo ažuriranje dogodilo se u ožujku 2021. i donijelo je novo rangiranje uređaja u energetske razrede, od A do G. Kad je riječ o televizorima, velik broj aktualnih modela s novom je ljestvicom energetske učinkovitosti pao u najlošiji rang, a sada im se sprema još gora situacija.

Do sada su pravila OLED televizorima iznimno dopuštala nešto više razine potrošnje električne energije nego LCD televizorima, a microLED i svi 8K modeli bili su izuzeti od europskih limita. No, s ožujkom će se to promijeniti, pa će u kategoriji televizora biti postavljene najviše dopuštene energetske vrijednosti (kakve već postoje za razne druge kućanske aparate).

Nisu ni zaživjeli, a već zabranjeni?

Od 1. ožujka 2023. godine prestat će važiti spomenute iznimke, pa će i 8K te microLED televizori morati biti unutar granica zacrtane potrošnje energije (EEImax). Limit ovog pokazatelja, dobivenoga uz zamršeni matematički izračun, bit će postavljen na 0,9, jednako kao i za televizore do 4K rezolucije.

Mnogi su televizori sada u razredu G, a nakon 1. ožujka mogli biti potpuno zabranjeni

Specijalizirani portal FlatPanelsHD pretvorio je europske regulatorne izračune u stvarne snage popularnih veličina televizora. Prema njihovoj tablici, 4k ili 8K televizori dijagonale 55" neće smjeti imati najvišu potrošnju energije veću od 84 W, oni od 65" 112 W, a za televizore od 75" granica je na 141 W (sve mjereno u standardnom načinu rada). Analiza pokazuje da će većina 4K televizora moći zadovoljiti ove zahtjeve, no kad je riječ o modelima rezolucije 8K – na tržištu trenutačno ne postoji niti jedan model koji bi bio unutar europskih zacrtanih limita.

Apel na razum

Potvrdilo je to i industrijsko udruženje 8K Association. Iz ove udruge objašnjavaju zašto 8K televizori troše više energije od 4K pandana, slažu se da je razumno težiti uštedi energije, no pozivaju da se indeksiranju pristupi racionalnije. U razvoju su, kažu, novi materijali, tehnologije i komponente, koji će s vremenom povećati učinkovitost 8K televizora. No, za to će trebati vremena.

Kineski TCL već je poručio: Ostanu li pravila na snazi, za kupce u EU neće biti 8K televizora

Do tada treba pokrenuti cikluse proizvodnje sadržaja, uvesti 8K tehnologiju prvo u profesionalne primjene, kao što su veliki vanjski ekrani, muzeji, tematski parkovi, i slično, a potom će ona postupno stići i do "običnih" potrošača. Prekidanje tog ciklusa sada, uvođenjem europske regulative, imat će dalekosežne posljedice na cijelu industriju, ali će i korisnicima onemogućiti pristup novim tehnologijama i sadržaju, kažu iz 8K Associationa.

Osim doslovno svih dostupnih 8K modela, pod novu zabranu mogli bi potpasti i napredni 4K modeli s unaprijeđenim zonama zatamnjivanja (microLED i slični), ako im proizvođači ne uspiju srezati potrošnju električne energije.