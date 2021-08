Objavljeni detalji o prvom digitalnom online popisu stanovništva u Hrvatskoj

Hrvatska je ove godine, prema već desetljećima uhodanom rasporedu, obvezna obaviti nacionalni popis stanovništva, te tako ispuniti zakonske obveze unutar zemlje kao i one prema Eurostatu. Državni zavod za statistiku planirao je ovogodišnji popis stanovništva provesti od 1. travnja do 7. svibnja, no pandemija je sve odgodila na pola godine. Sada je poznato da će se redoviti popis stanovništva obaviti u rujnu i listopadu, i to u dvije faze.

U prvoj fazi, koja će trajati od 13. do 26. rujna 2021. svi građani se mogu popisati samostalno koristeći se popisnim upitnikom u elektroničkom obliku. On će biti dostupan kroz elektronički sustav e-Građani, a oni koji se odluče na tu varijantu istodobno će popisati kućanstvo i stan u kojem stanuju, te sve članove kućanstva samo jednom prijavom na sustav. U drugoj fazi, od 27. rujna do 17. listopada 2021., popisivači na terenu će obići sve popisne jedinice koje se nisu samostalno popisale. Istodobno će obaviti i kontrolu podataka prikupljenih samostalnim popisivanjem.

Samopopisivanje

U procesu samopopisivanja građani imaju mogućnost digitalnim putem ispuniti upitnike o svom stanu i kućanstvu te o svim članovima kućanstva, poručuju iz DZS.

Za svako kućanstvo jedna referentna osoba daje sve podatke, tj. od e-ispitanika se očekuje popunjavanje upitnika identifikacijskim podacima te podacima o stanu i kućanstvu i za sve članove kućanstva. Naknadne izmjene i popisivanje dodatnih članova kućanstva nakon što je popisnica predana i zaključana nisu moguće u ovoj fazi. No, sadržaj u popisnici e-ispitanik može mijenjati sve dok je ne zaključa i pošalje.

Nakon uspješnog zaključavanja i slanja popisnice e-ispitanik prijavom u sustav za samopopisivanje može vidjeti samo jedinstvenu šifru generiranu u trenutku predaje popisnice, koja služi kao dokaz o uspješnoj predaji popisnice. Nju će dati popisivaču koji će ga posjetiti pri terenskom popisivanju.

Kako se upisati? Na stranici Popis2021.hr bit če potrebno kliknuti na poveznicu za samopopisivanje, koja će preusmjeravati na sustav e-Građani. Elektronička usluga NIAS-a (Nacionalnoga identifikacijskoga i autentifikacijskog sustava) zatražit će autentifikaciju i pristup osobnim podacima. Nakon klika na "Pristajem" potrebno je odabrati vjerodajnicu, registrirati se, pročitati uvjete upotrebe, potvrditi punoljetnost te se tada može pristupiti samopopisivanju. Za popis na ovaj način bit će potrebno prijaviti se na NIAS, pri čemu će biti dovoljna i osnovna vjerodajnica niske razine.

Detalji popisa

Cilj Popisa 2021. jest utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i o obilježjima kućanstava i stanova. Referentni datum ovogodišnjeg popisa je 31. kolovoza 2021. Tijekom popisivanja odgovori se traže prema stanju na taj dan u 24 sata. Taj trenutak nužno je odrediti zbog promjena koje se događaju u jedinicama koje se popisuju.

Želite li se unaprijed pripremiti na Popis 2021, na ovoj poveznici možete pronaći ogledni primjerak popisnog upitnika koji će trebati ispuniti u rujnu online, ili pak tijekom rujna ili listopada uz pomoć terenskih popisivača.

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. najopsežnije i najsloženije statističko istraživanje s obzirom na brojnost obuhvaćenih jedinica te najbogatiji izvor podataka o stanovništvu u Republici Hrvatskoj. Prvi rezultati Popisa 2021. bit će objavljeni najkasnije 60 dana od završetka popisivanja na terenu, a potpuni nešto kasnije.