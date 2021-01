Državni zavod za statistiku odgađa popis stanovništva

Hrvatska je 2021. godine, prema već desetljećima uhodanom rasporedu, ove godine obvezna obaviti nacionalni popis stanovništva, te tako ispuniti zakonske obveze unutar zemlje kao i one prema Eurostatu. Državni zavod za statistiku planirao je ovogodišnji popis stanovništva provesti od 1. travnja do 7. svibnja, a zbog čega je još u studenome 2019. godine bio donesen Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Ovaj zakon uključivao je i, po prvi puta, odredbu da se popis odvija dijelom i digitalnim putem. On se, podsjećamo, trebao odvijati na dva načina – popisivačima na terenu ili putem sustava e-Građani. U prvoj fazi, planiranoj za 1. do 10. travnja, trebalo se provoditi samopopisivanje stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani, da bi nakon toga, od 16. travnja do 7. svibnja, terenski popisivači kontrolirali digitalne unose i popisali sve one koji se nisu sami unijeli u bazu putem e-Građana.

Odgoda zbog pandemije

Još u prosincu ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković i resorni ministar Boris Milošević kazali su kako se pripreme za popis provode prema planu. Međutim, koordinator za popis stanovništva u DZS-u Damir Plesac za N1 je sada izjavio kako će ovogodišnji popis biti odgođen. Najvjerojatnije je da će odgoda biti na nekoliko mjeseci, a točan novi termin popisa stanovništva bit će određen u skladu s epidemiološkom situacijom u zemlji. K tome, Vlada i Sabor moraju promijeniti i spomenuti zakon kako bi se odgoda mogla provesti u skladu s njime.

Zašto ne može digitalno?

Na pitanje zašto se barem digitalni dio popisa ne može obaviti na vrijeme kako je planirano, Plesac je odgovorio da to nije moguće iz više razloga. Naime, popis stanovništva trebao bi prikazivati stanje na određeni datum, a to je u ovom slučaju bilo 31. ožujka u 24 sata. Kada bi se digitalni dio samopopisivanja obavio u travnju, a ostatak s odgodom od nekoliko mjeseci, moglo bi doći do problema s metodologijom. Tome su prilagođena i pitanja u popisu, pa se ljudi nakon nekoliko mjeseci ne bi mogli sjetiti točnog stanja u svojem kućanstvu s kraja ožujka – bolje je, dakle, da se popisuju "svježe" informacije.

Kada će se do svježih informacija popisom na terenu moći doći, odredit će se u skladu s epidemiološkom situacijom. Dodatni problem predstavlja i nedavni razorni potres koji je privremeno raselio određeni broj stanovnika Sisačko-moslavačke županije.

Osim u Hrvatskoj, popis stanovništva će ove godine biti odgođen u još nekoliko zemalja. Ipak, u DZS vjeruju da će on biti završen tijekom godine.