Rusija zabranila FaceTime i Snapchat

U novom valu zabrana ruske vlada sada su pali FaceTime i Snapchat pod navodima da su korišteni za organizaciju i provođenje terorističkih napada

Appleov FaceTime i Snapov Snapchat po novome su zabranjeni u Rusiji. Kako izvještava Bloomberg, ruska vlada tvrde da su se te dvije aplikacije koristile za organiziranje i provođenje terorističkih napada te za regrutiranje osoba uključenih u takve aktivnosti. Tvrde i da su aplikacije navodno povezane i s drugim kriminalnim radnjama, uključujući i prijevare.

Ova zabrana dio je šireg trenda ograničavanja pristupa stranim društvenim mrežama u Rusiji, koji se intenzivirao nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine. Među već blokiranim servisima nalaze se i neke od najpopularnijih društvenih mreža u svijetu, poput Facebooka i Instagrama, kao i X.

Uz to, Rusija je ograničila i pristup uslugama kao što su LinkedIn i Google News, dok je TikTok pod strogim restrikcijama koje značajno ograničavaju objave i pristup sadržaju. Nedavno je i WhatsApp upozoren da bi mogao biti potpuno zabranjen zbog navodnog kršenja lokalnih zakona, što dodatno pojačava zabrinutost korisnika.