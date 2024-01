U Litvi naplaćuju kazne za dijeljenje piratskih sadržaja putem privatnih torrent trackera

U najvećoj baltičkoj državi vlasti su odlučile nešto agresivnije se boriti protiv digitalnog piratstva, koje je tamo i dalje u velikoj mjeri orijentirano prema torrentima. U nastojanju da smanje intenzitet te pojave, još prošloga ljeta vladajući su donijeli zakon, kojim se tamošnjoj Komisiji za radio i televiziju (LRTK) omogućava izravno izricanje administrativnih novčanih kazni za piratstvo, bez potrebe za uplitanjem suda. Nije nakon toga prošlo mnogo vremena, a regulator je počeo aktivno nadzirati promet na torrentima te izricati kazne korisnicima koji dijele na taj način piratski sadržaj.

140 eura po prekršaju

Na meti LRTK-a za sada je, kako prenosi TorrentFreak, najpoznatiji i najaktivniji privatni torrent tracker u toj zemlji, Linkomanija. Stranica je to koja postoji preko dva desetljeća, već je bila predmetom tužbi i policijskih akcija, ali je preživjela sve do današnjih dana. Sada se nadležni nadaju da će je uspjeti barem donekle suzbiti naplatom kazni.

Spomenuta Komisija, dakle, pozorno prati zbivanja na Linkomaniji i putem IP adresa otkriva koji korisnici tamo dijele sadržaje, zaštićene autorskim pravima. U slučaju kad nekog od njih identificiraju (čine to uz pomoć pružatelja internetskih usluga), odmah im izriču kaznu, koja pri prvom prijestupu iznosi 140 eura. Takvih je do sada izrečeno nekoliko desetaka. Za ponavljanje prekršaja kazne se povećavaju, pa mogu iznositi i do 600 eura.

Kažnjeni prijestupnici imaju priliku pojasniti Komisiji odakle njihova IP adresa na popisu onih koji se smatraju piratskim korisnicima torrenta. Nakon toga kazna može biti i poništena, naravno, samo ako je objašnjenje nadležnima prihvatljivo.

Koliko su se takve kazne pokazale učinkovitima, najbolje pokazuju statistike. Unatoč činjenici da je Linkomanija u Litvi blokirana od strane najvećih telekoma i da se korisnici aktivno prate i kažnjavaju – promet im posljednjih mjeseci nije pao. Stranica i dalje bilježi oko 1,7 milijuna posjeta mjesečno (dakle slično kao titlovi.com) te ima više od 300.000 korisnika u zemlji s manje od 2,8 milijuna stanovnika. Istodobno, na Netflix je pretplaćeno oko 90.000 Litavaca.