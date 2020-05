Uskoro nove osobne iskaznice, kompatibilne s mobitelima

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je izmjene u zakonima kojima će se regulirati novi izgled osobnih iskaznica za hrvatske državljane. One će uskoro biti izmijenjene na način da sadržavaju dodatni biometrijski čip na kojem će biti pohranjeni dodatni biometrijski identifikatori: prikaz lica nositelja iskaznice te njegova dva otiska prstiju u digitalnim formatima.

Ove izmjene sukladne su propisima Europske unije o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana, kazao je Božinović. Uredba EP-a i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava stupila je na snagu prošle godine, a primjenjivat će se u svim državama članicama od kolovoza 2021. godine.

Ministar @DavorBozinovic: Izmjenama zakona, na osobnu iskaznicu će se pohraniti prikaz lica nositelja i dva otiska prstiju u digitalnim formatima tj. biometrijski identifikatori, sukladno EU propisima o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana. #sjednicaVRH pic.twitter.com/K0OoYc85DZ — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) May 14, 2020

Autentifikacija i putem mobitela

Promijenit će se i izgled hrvatske osobne iskaznice. Nove iskaznice će na prednjoj strani sadržavati dvoslovnu oznaku Republike Hrvatske otisnutu u negativu, u plavom pravokutniku, okruženu s 12 žutih zvjezdica koje simboliziraju Europsku uniju.

Izmjenama koje su predložene omogućilo bi se korištenje e-Osobne iskaznice za autentifikaciju i na mobitelima, a ne samo na osobnim računalima kao do sada – primjerice, građani će moći potpisivati dokumente i pristupati uslugama kao što su eGrađani očitavanjem iskaznice na mobitelu ili tabletu. Do sada je za to bio potreban čitač pametnih kartica spojen na osobno računalo.

MUP će omogućiti korištenje mobilne aplikacije za ove svrhe, a u prijedlogu Zakona o osobnoj iskaznici stoji da će ona omogućiti prijavu na sustav e-Građani najvišom razinom sigurnosti.

Nove iskaznice će, kao i do sada, vrijediti 5 godina. Međutim, novitet je u tom pogledu činjenica da će osobama starijima od 70 godina one vrijediti trajno. Do sada je donja dobna granica za trajne osobne iskaznice bila 65 godina. Cijena izdavanja trebala bi ostati ista.