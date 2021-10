Za odlazak u SAD hrvatskim državljanima više ne trebaju vize

Prije nešto manje od mjesec dana doznalo se da će vlasnici hrvatskih putovnica najkasnije od 1. prosinca moći u Sjedinjene Američke Države putovati bez vize. No, američki elektronički sustav za autorizaciju putnika (ESTA) ažuriran je i prije toga, tako da se već od sada u Sjedinjene Američke Države poslovno ili turistički može putovati bez vize. Sve što je prije putovanja potrebno učiniti jest ispuniti online prijavnicu na ovoj adresi. Prijavnica se plaća 14 američkih dolara, a plaćanje se također obavlja online putem kreditnih kartica ili PayPala (do sada je viza za SAD koštala 160 dolara).

Hrvatski državljani ovime su i službeno uključeni u američki Program izuzeća od viza. Online prijava dovoljna je za bilo koje poslovno ili turističko putovanje u SAD u trajanju do 90 dana. Do sada izdane vize i dalje vrijede i njihovi vlasnici mogu ih koristiti za ulazak u SAD, tj. ne moraju ispunjavati ESTA upitnik. Postojeće vize omogućit će boravak u SAD-u u trajanju do 6 mjeseci.

Onima koji tamo putuju bez vize, po novom režimu, za sve boravke duže od 90 dana, zaposlenje ili studiranje u SAD-u vize će i dalje biti potrebne. Posebna napomena vrijedi i za one hrvatske državljane kojima je viza za SAD ranije bila odbijena – njima neće biti odobreno putovanje niti preko sustava ESTA.

Hrvatska je za ulazak u program oslobođenja od viza morala zadovoljiti uvjete koji se tiču borbe protiv terorizma, zakonodavstva, politike imigracija, sigurnosti dokumenata i nadzora nad granicama.

Više o svemu možete potražiti na ovim stranicama ili doznati u videu koji su objavili iz Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj.