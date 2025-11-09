Valve proširio Steam, ali ne onako kako biste možda pomislili

Novo ažuriranje širi stranice trgovine na 1.200 piksela, čime Steam postaje pregledniji na velikim monitorima, ali i dalje potpuno prilagođen manjim uređajima poput mobitela i Steam Decka

Valve je izdao novo ažuriranje za Steam koje proširuje izgled stranice trgovine s dosadašnjih 940 na 1.200 piksela, što omogućuje prikaz veće količine sadržaja bez gubitka preglednosti.

„Znamo da mnogi od vas imaju 4K monitore s puno piksela viška, no naša istraživanja pokazuju da većina igrača ne koristi Steam klijent ili web preglednik u punom zaslonu. Ispitivali smo različite omjere, a pokazalo se da je širina od 1.200 piksela najbolja ravnoteža jer omogućuje prikaz više sadržaja na ekranu bez da stranica postane prenatrpana ili teža za navigiranje“, objašnjavaju iz Valvea.

Foto: Valve

Ako korisnik koristi uži prozor preglednika ili Steam klijenta, stranice se automatski prilagođavaju veličini ekrana, neovisno o tome radi li se o tabletu, Steam Decku ili mobitelu. Valve dodaje da su nove stranice testirane čak i na starom iPodu te je potvrđeno da i tamo „uglavnom sve radi, ali je poprilično sitno“.

Beta testeri Steama ovu su promjenu već mogli zamijetiti ovoga ljeta.