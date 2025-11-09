Valve proširio Steam, ali ne onako kako biste možda pomislili
Novo ažuriranje širi stranice trgovine na 1.200 piksela, čime Steam postaje pregledniji na velikim monitorima, ali i dalje potpuno prilagođen manjim uređajima poput mobitela i Steam Decka
Valve je izdao novo ažuriranje za Steam koje proširuje izgled stranice trgovine s dosadašnjih 940 na 1.200 piksela, što omogućuje prikaz veće količine sadržaja bez gubitka preglednosti.
„Znamo da mnogi od vas imaju 4K monitore s puno piksela viška, no naša istraživanja pokazuju da većina igrača ne koristi Steam klijent ili web preglednik u punom zaslonu. Ispitivali smo različite omjere, a pokazalo se da je širina od 1.200 piksela najbolja ravnoteža jer omogućuje prikaz više sadržaja na ekranu bez da stranica postane prenatrpana ili teža za navigiranje“, objašnjavaju iz Valvea.
Ako korisnik koristi uži prozor preglednika ili Steam klijenta, stranice se automatski prilagođavaju veličini ekrana, neovisno o tome radi li se o tabletu, Steam Decku ili mobitelu. Valve dodaje da su nove stranice testirane čak i na starom iPodu te je potvrđeno da i tamo „uglavnom sve radi, ali je poprilično sitno“.
Beta testeri Steama ovu su promjenu već mogli zamijetiti ovoga ljeta.