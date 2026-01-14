AMD tvrdi: 2026. je godina prekretnice za AI računala

S obzirom na to da popularnost AI računala neprestano raste, iz AMD-a su poručili kako očekuju da će upravo ova godina biti ona u kojoj će ta tehnologija postati mainstream.

U razgovoru za TechRadar Pro na nedavnom sajmu CES 2026, Jason Banta, korporativni potpredsjednik i generalni direktor odjela Client OEM u AMD-u, rekao je kako će 2026. biti značajna godina za usvajanje uređaja s podrškom za umjetnu inteligenciju. "2026. je godina u kojoj očekujemo prijelaz na AI računala", izjavio je, "očekujemo da će se prodati više AI računala nego onih bez AI mogućnosti." Banta je dodao kako smatraju da je ova prijelomna točka iznimno važna. "To ne znači samo da ljudi kažu 'očekujem kupiti AI računalo', već i da developerima postaje logično usvojiti te mogućnosti i ugraditi ih u svoje radne procese i aplikacije jer postoji ogromna baza korisnika kojoj se mogu obratiti."

Uloga i rast popularnosti mini računala

Na pitanje mogu li mini računala poslužiti korisnicima kao put prema AI uređajima, Banta se složio, napominjući kako usvajanje mini računala "raste brže nego što su mnogi očekivali". Smatra da su ona važan korak u tranziciji. "AI računalo je kombinacija hardvera i korisničkog iskustva koji se međusobno utrkuju", dodao je. Objasnio je kako mini računala trenutno proživljavaju svoj trenutak jer ljudi uviđaju njihove prednosti. "Prije ste mislili, u redu, veliko stolno računalo daje mi puno performansi, a s prijenosnikom moram raditi kompromise. Mini računalo je bilo negdje bliže prijenosniku, ali sada vidite sjajne performanse i kod prijenosnika i kod stolnih računala. Mini PC zaista rješava mnoge potrebe, pružajući tu sposobnost izravno na vašem stolu."

Banta ističe da je AMD započeo svoj put s AI računalima još 2023. godine s mobilnom serijom 7000. Hardver i neuralna procesorska jedinica (NPU) bili su prisutni, ali korisničko iskustvo trebalo je poboljšati. Od tada su se, kaže, AI iskustva i alati, posebno Microsoft Copilot, značajno unaprijedili. Kako usvajanje raste, a uključuju se i vanjski programeri, interes i prihvaćanje tehnologije naglo su porasli. "Iskustva potiču usvajanje, ali i usvajanje potiče iskustva", rekao je, dodajući da tu promjenu prepoznaju i developeri, koji su naravno željni stvarati za najpopularnije platforme.

"Ono što sada vidimo jest da se sve počinje povezivati na puno kohezivniji način", kaže Banta, misleći ne samo na AI računala, već i na lokalne velike jezične modele (LLM), neuralnu obradu i korištenje grafičkih procesora (GPU) za umjetnu inteligenciju. "Dolazimo do točke na krivulji usvajanja gdje mislim da ćete u 2026. vidjeti kako će mnogi kreativni developeri promijeniti svijet."