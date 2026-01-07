HP napravio tipkovnicu u koju je ugrađeno računalo s Windowsima

EliteBoard G1a možda izgleda kao obična tipkovnica, ali ispod tipki skriva kompletno računalo s Windowsima

HP je na CES-u predstavio EliteBoard G1a, tipkovnicu koja ispod tipki skriva kompletno Windows AI računalo i koja je već nagrađena priznanjem CES 2026 Innovation Award Honoree.

Naime, EliteBoard G1a dolazi u formatu tipkovnice pune veličine, debljine do 17 milimetara i mase manje od 750 grama. U kućište su ugrađeni stereo zvučnici i dva mikrofona, dok se ispod tipki nalazi kompletna konfiguracija.

Sve pogoni AMD-ov Ryzen AI procesor serije 300, uz deklariranih više od 50 TOPS-a performansi NPU-a. Grafički dio preuzima integrirani Radeon 800M, a korisnici mogu nadograditi DDR5 SODIMM radnu memoriju i M.2 NVMe pohranu.

Foto: HP

Od priključaka su dostupni USB 4.0 i USB 3.2 Gen2 s podrškom za napajanje i izlaz slike, dok bežične mogućnosti uključuju Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0. Hlađenje je riješeno jednim ventilatorom, s usisnim otvorima na donjoj strani i ispuhom sa stražnje strane tipkovnice.

EliteBoard G1a radi na Windowsima 11 i ima namjensku Copilot tipku, a također se može isporučiti s ugrađenom baterijom kapaciteta 32 Wh za koju HP navodi do 3,5 sata autonomije. U paketu se isporučuje i 65-vatni USB-C punjač, a dodatno su dostupni senzor otiska prsta s tipkom za uključivanje te fiksni USB-C kabel za pričvršćivanje tipkovnice na radni stol.

Foto: HP

Iz HP-a navode da će EliteBoard G1a biti dostupan u prodaji od ožujka, ali cijena još uvijek nije dostupna.