Kineski čempres kao inspiracija za All-in-One računalo IdeaCentre A540

Za manje od tjedan dana (6. rujna) počet će ovogodišnji IFA sajam na kojem će svoje najnovije uređaje između ostalih predstaviti i Lenovo. Osim novih prijenosnih računala, Lenovo će tih dana predstaviti i barem jedno All-in-One računalo iz serije IdeaCentre – A540.

Navedeno računalo doći će u dva modela – sa 24 i 27-inčnim zaslonom. Jedna od posebnosti je svakako njegov dizajn, koji zahvaljujući savinutom nosaču zaslona neodoljivo podsjeća na kineski čempres. Osim toga, u postolje unutar kojeg je smješten i dio komponenti nalazi se i integriran bežični punjač mobitela. Jedini preduvjet je da mobitel ili sličan uređaj podržava Qi standard. Dodatni plus je i to što bežični punjač radi i kada je računalo isključeno.

IdeaCentre A540 temelji se na devetoj generaciji Intelovih Core procesora (Core i3, Core i5 i Core i7) te ovisno o želji kupca na AMD-ovoj grafičkoj kartici Radeon RX 540X ili 560X. Također ovisno o želji kupca IdeaCentre A540 može se opremiti s do 16 GB RAM-a te sa SSD-om kapaciteta do 1 TB i mehaničkim diskom kapaciteta do 2 TB.

Vrsta portova ovisi o tome kupuje li se 24 ili 27-inčni model. Manji, 24-inčni IdeaCentre A540 ima jedan USB 3.1 (Type-A) port prve generacije, dva USB 3.1 (Type-A) port druge generacije te dva USB 2.0 porta te po jedan HDMI ulaz i izlaz. Veći, 27-inčni model ima isti broj portova s tom razlikom što umjesto USB 3.1 (Type-A) porta prve generacije ima USB-C port. Za oba modela postoji i touchscreen kao opcija, a za 27-inčni IdeaCentre A540 i QHD zaslon.

Oba modela imaju web i IR kameru skrivenu unutar kućišta koja se aktivira pomoću pop-up sustava. Također oba modela imaju i čitač memorijskih kartica (SD). Detaljnije specifikacije bit će poznate po predstavljanju na IFA sajmu. U prodaji će se naći tijekom rujna po početnoj cijeni od 799 eura za 24-inčni te od 999 eura za 27-inčni model.